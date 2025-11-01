TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時43分に、洪水警報を葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、洋野町に発表しました。また暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。

【警報エリアを確認】【洪水警報】岩手県・葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、洋野町に発表 1日07:43時点

沿岸北部、沿岸南部では土砂災害や高波に、沿岸北部では低い土地の浸水に、内陸、沿岸北部では河川の増水に、岩手県では暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■宮古市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■大船渡市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■花巻市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■北上市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■久慈市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■遠野市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■一関市
□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■陸前高田市
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■釜石市
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■二戸市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■八幡平市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■奥州市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■滝沢市
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■雫石町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■葛巻町
□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■岩手町
□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■紫波町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■矢巾町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■西和賀町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■金ケ崎町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■平泉町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■住田町
□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　15m/s

■大槌町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　15m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■山田町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　45mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■田野畑村
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■普代村
□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■軽米町
□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■野田村
□大雨警報
・土砂災害
　1日昼前にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■九戸村
□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s

■洋野町
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　1日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報【発表】
　1日昼前にかけて警戒

□暴風警報
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　18m/s
・海上
　最大風速　20m/s

□波浪警報
　1日夕方にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■一戸町
□暴風警報【発表】
　1日夕方にかけて警戒
　風向　南西
　最大風速　16m/s