【洪水警報】岩手県・葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、洋野町に発表 1日07:43時点
気象台は、午前7時43分に、洪水警報を葛巻町、岩手町、軽米町、九戸村、洋野町に発表しました。また暴風警報を盛岡市、花巻市、北上市、遠野市、一関市、二戸市、八幡平市、奥州市、滝沢市、雫石町、葛巻町、岩手町、紫波町、矢巾町、西和賀町、金ケ崎町、平泉町、軽米町、九戸村、一戸町に発表しました。
沿岸北部、沿岸南部では土砂災害や高波に、沿岸北部では低い土地の浸水に、内陸、沿岸北部では河川の増水に、岩手県では暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■盛岡市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■宮古市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■大船渡市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■花巻市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■北上市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■久慈市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■遠野市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■一関市
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■陸前高田市
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■釜石市
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■二戸市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■八幡平市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■奥州市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■滝沢市
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■雫石町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■葛巻町
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■岩手町
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■紫波町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■矢巾町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■西和賀町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■金ケ崎町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■平泉町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■住田町
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 15m/s
■大槌町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 15m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■山田町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■岩泉町
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 45mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■田野畑村
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■普代村
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■軽米町
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■野田村
□大雨警報
・土砂災害
1日昼前にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■九戸村
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s
■洋野町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
1日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
1日昼前にかけて警戒
□暴風警報
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 18m/s
・海上
最大風速 20m/s
□波浪警報
1日夕方にかけて警戒
予想最大波高 6m
■一戸町
□暴風警報【発表】
1日夕方にかけて警戒
風向 南西
最大風速 16m/s