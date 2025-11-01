【一問一答】「明日勝つために必要なことは何でもする」ド軍ロバーツ監督 大谷の投球起用も示唆？崖っぷちのWS第6戦へ



ロバーツ監督（c）SANKEI

ワールドシリーズ第5戦に敗れ、通算2勝3敗と後がなくなったロサンゼルス・ドジャース。

チームは敵地トロントに移動し、ロジャース・センターで行われる第6戦に向けて全体練習を実施した。

試合前日、デーブ・ロバーツ監督が記者会見に臨み、山本由伸投手（27）を先発に送り出す決戦への意気込みや、大谷翔平選手（31）の起用方針について語った。





ロバーツ監督 会見コメント（一問一答）

Q：あなたとキケ（・ヘルナンデス）は、何人かの選手が打席で速球を狙いながらも変化球を警戒してしまい、どっちつかずになっていると話していました。この週末にどうやってそれを変え、修正しますか？

ええ、それについてはよく考えてきました。選手たちもそうでしょう。意図やメカニクスなど、色々なことが言われますが、今はまず1試合勝つ方法を見つけなければなりません。

私の考えを深く話すこともできますが、結局のところ、打席で競争し、戦うしかないのです。打者対投手、1対1の勝負、それだけです。本当に、私はそのような考え方だけを求めていますし、そこから良い結果が生まれることを期待しています。



Q：何かを活性化させるために、これ以上のラインナップ変更は考えられますか？それとも、今の9人に任せるという考えでしょうか？

少し変更するかもしれません。検討中ですが、まだ何とも言えません。少し変更があるかもしれません。



Q：明日について

今は明らかに崖っぷちの状況ですから、そういった会話はしなければなりません。明日勝つために必要なことは何でもします。

もちろんヤマ（山本由伸）が先発しますが、その後は失点を防ぐため、そして得点を生み出して点を取るために、できる限りの最善を尽くすつもりです。



Q：今年は怪我や投手の問題など、様々なことを乗り越えてきました。ここまで来て、こうなる運命だった、簡単にはいかないものだ、これが自然なことだと考えたりしますか？

もちろんです。私は元気ですし、コーチたちもそうです。ワールドシリーズを第7戦で勝つこと以上に素晴らしいことがあるでしょうか？

まあ、そのためには明日勝たなければなりませんが。私にとって励みになったのは、長いシリーズや18イニングの試合、移動などを考慮して、選手たちに今日の練習を休む選択肢を与えたのですが、一人もその選択をしなかったことです。

それは私にとって非常に嬉しいことで、選手たちがまだ仕事は終わっていないと理解し、戦い続ける姿勢でいることを示しています。



Q：先ほどマインドセットについて少し触れましたが、崖っぷちの状況に臨む正しいアプローチとは何だと思いますか？シーズンがかかっているからこそ特別な闘争心が必要なのか、それとも、気負いすぎず、いつもと同じようにプレーすべきでしょうか？

我々が何度も経験してきたように、負ければ終わりの試合はすべてマインドセットだと思います。本当にそうです。「戦うか逃げるか」、あるいは「すべてを出し尽くす」といった言葉が当てはまるでしょう。

我々の小さな野球の世界においては、戦いなのです。私にとって、それがマインドセットです。すべては気持ちの問題です。



Q：確認ですが、彼（大谷翔平）とはまだ投球について話していないということですか？

まだです。今日、グラウンドで話す予定です。



Q：打撃不振の原因を振り返って、試合間の日程や休みが打者のルーティンを乱したと思いますか？

いや、そうは思いません。そうは思いませんし、たとえそうだとしても、それを理由にはしません。



Q：もう一つショウヘイについてですが、すべてが選択肢にあるとおっしゃいました。彼をリリーフで使うリスクもありますが、彼と外野手としてプレーする可能性について話したことはありますか？

ええ、あらゆることについて話します。何が最善か、すべて話し合うつもりです。以前にも言ったように、もしその段階になれば、その時に考えます。

ただ、明日の試合で彼が外野を守ることはありません。それは確かです。しかし、もし第7戦にもつれれば、あらゆる可能性についてしっかり話し合うことになるでしょう。



Q：選手たちを試合直後に移動させ、スタッフは翌日に移動させた意図は何だったのでしょうか？

それは選手たちの意向を尊重したものです。彼らは早く現地に入って、落ち着きたいと考えています。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



大谷翔平 ポストシーズン開幕戦で衝撃の2発！松井秀喜以来の快挙でドジャース先勝

ロハスが快投の佐々木朗希を絶賛「態度がすべてを物語っている。投げる姿を見るのが楽しみ」