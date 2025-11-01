来週の米主要企業決算 まだまだ続く ＡＭＤ、クアルコム、マクドナルド
（）は予想1株利益、単位:ドル
4日（火）
ＡＭＤ（1.17）
ウーバー（0.89）
アムジェン（4.99）
ファイザー（0.63）
スーパー・マイクロ（0.41）
ピンタレスト（0.42）
5日（水）
マクドナルド（3.33）
クアルコム（2.85）
アーム（0.33）
スナップ（0.06）
リフト（0.29）
6日（木）
デュポン（1.11）
タペストリー（1.26）
ラルフローレン（3.45）
モデルナ（-2.16）
アンダーアーマー （0.02）
※予定は変更になる場合があります
