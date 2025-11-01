»³ËÜÍ³¿¤Î³èÌö¤Ç2Ç¯Á°¤ÎX¤¬ºÆ±ê¾å¡¡¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¡Ö²¶¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Ò¡¼¥ë¤ò±é¤¸¤Æ¤ë¤À¤±¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î»³ËÜÍ³¿¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤Ë´Ø¤¹¤ëX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡ËÅê¹Æ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë±ê¾å¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼13Ç¯´Ö¤Ç¼ç¤Ë¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¡¢¥¢¥¹¥È¥í¥º¤Ë½êÂ°¤·¡¢2016Ç¯¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤âÈ¾¥·¡¼¥º¥ó¤À¤±¥×¥ì¡¼¡£21Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òºÇ¸å¤Ë¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡£23Ç¯¥ª¥Õ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬»³ËÜ¤È3²¯2500Ëü¥É¥ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤ÀºÝ¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤Ç¤³¤¦Åê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À°ìµå¤âMLB¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤Ë3²¯2500Ëü¥É¥ë¤âÍ¿¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Åö»þ¤âÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¡¢»³ËÜ¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¹¥Åê¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËºÆ¤Ó·¡¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¡Ö¶ò¤«¼Ô¤À¡×¤È¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤òÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤¬»¦Åþ¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤Ç»³ËÜ¤¬´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ºÆ¤Ó³È»¶¤µ¤ì¡¢±ÜÍ÷¿ô¤Ï¤Ä¤¤¤Ë1200Ëü²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡2½µ´ÖÁ°¡¢»³ËÜ¤¬¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç´°Åê¤·¤¿Ä¾¸å¡¢¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¡Ö¤¢¤ÎÅê¹Æ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¡£¡Ö¸å²ù¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤è¡£¤½¤ì¤¬²¶¤Î°Õ¸«¤À¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ï¤º¤À¤í¡©¤Þ¤¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¤Í¡£Èà¤ÏËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£¤¢¤ì¤Ï²¶¤Î¸í¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ã¤ÆÇ§¤á¤ë¤è¡×¡£¥ì¥Ç¥£¥Ã¥¯»á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈ¿±þ¤ò¤à¤·¤í³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤ËËèÆü½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï²¶¤òÅÜ¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤ÆX¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤±¤É¡¢²¶¤Î°ìÆü¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¾Ð¤¨¤ë¡£·¯¤¿¤Á¤Ï·¯¤¿¤Á¤Î¡È2ÉÃ´Ö¤ÎÌ¾À¼¡É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿»Å»ö¤ËÌá¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡£
¡¡¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È½Ð±é»þÅÀ¤Ç¤½¤ÎX¤Î±ÜÍ÷¿ô¤Ï900Ëü²ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1200Ëü²ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤ÈÆ±¤¸¤µ¡£¥Ò¡¼¥í¡¼¡ÊÁ±¶Ì¡Ë¤«¥Ò¡¼¥ë¡Ê°Ìò¡Ë¡¢¤É¤Ã¤Á¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤É¤Á¤é¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¡£²¶¤Ï¤³¤ÎÀè¤º¤Ã¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Áê¼ê¤Î¡È¥Ò¡¼¥ëÌò¡É¤ò±é¤¸Â³¤±¤ë¤À¤±¤µ¡×¡£