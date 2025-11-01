今回は、反抗期の息子が急におとなしくなった理由についてのエピソードを紹介します。

息子に「児相に通報してやる！」と言われ…

「反抗期の中2の息子に手を焼いていた私。息子は生意気なくせに私にいろいろと頼りっきりなので注意すると、『自分のことぐらい自分でする』『ババアは黙ってろ！』と、ありえない暴言を吐いてきたんです。

そこで私は夫と相談し、息子を反省させるため、息子の世話（料理や洗濯など）を一切しないことにしました。しかし息子はすぐにギブアップし、『こんなの育児放棄だろ？』『児相に通報してやる！』と逆ギレ。

で、私は息子に『児相に通報してもいいけど、困るのはあんただよ』と、児相に通報した後の流れについて冷静に話しました。児相に通報したって、児相もこちらの事情を知れば何もできないでしょうしね。これ以降、息子はすっかりおとなしくなりました」（体験者：40代女性・会社員／回答時期：2024年4月）

▽ 児相に通報と言いますが、そう簡単なことではないですしね。さすがの息子もこれで反省したでしょうか……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。