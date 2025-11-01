本日11月1日（土）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送「1億人の大質問!? 笑ってコラえて！」の見どころを紹介！

☆待望の新コーナー始動！「日本全国 道の駅伝」

これまで数々名物コーナーを生み出してきた所ジョージの新たな企画が誕生！その土地のアツいモノやアツい人が集まっている“道の駅”にスポットを当て、所考案の「道の駅スゴロク」を駅伝で繋ぎ、全国1230駅（令和7年6月13日発表時点）を全踏破するという壮大な企画。

その栄えある第1区を任されたのは、ACEes・浮所飛貴。浮所に課せられたミッションは、道の駅の直近1か月の売上1位の商品を探し当てること。そして1位の商品を当てることができたら、次に進められるというルール。解答チャンスは1駅で1日最大3回。1位の商品を1回目で当てた場合はサイコロを3つ投げることができ、出た数だけスゴロクを進め、次に行く道の駅を決定する。不正解ごとにサイコロの数が減っていき、3回目の解答チャレンジで失敗するとその日の挑戦は終了となる。

スタートは、茨城県古河市にある道の駅「まくらがの里こが」。買い物中のお客さんに何を買ったのかリサーチしてみると、「毎日完売のメロンパン」「学校給食にも出ているさんまの甘露煮」「すぐに売り場からなくなってしまう干し芋」「全国的に有名な名産品・納豆」など、1位候補の商品を続々発見。試食をさせてもらうと「普通の納豆と全然違う！」「芋本来の甘味」と、迷う気持ちが増すばかり。

スタジオでも間宮祥太朗や指原莉乃らゲストたちが真剣に予想を繰り広げる。果たして1位の商品とは？記念すべき初回に、浮所はどこまでコマを進めることができるのか？

所は浮所のロケVTRを「おもしろい！」と絶賛。浮所のことを「勝手に“国民の甥っ子”だと思っている」という指原も温かい目でロケを見守る。間宮は、道の駅では珍しいある商品について詳しく説明しはじめ、所をビックリさせる。

☆『高そうな犬を連れている人はきっとセレブに違いないの旅』

ド派手なカートで愛犬を連れているド派手なご夫婦、もうすぐ訓練が終わってお別れとなってしまう盲導犬のたまご（子犬）を連れたご夫婦、一風変わったペットを連れているご夫婦などが登場する。

【MC】

所ジョージ／佐藤栞里

【ゲスト】

間宮祥太朗、指原莉乃、槙野智章、大友花恋 ※順不同

【ロケゲスト】

浮所飛貴（ACEes）