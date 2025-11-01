¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û¸åÆ£Î¦æÆ¤¬¸ì¤ëÅìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÎÀïÎ¬¤È´ðËÜÊý¿Ë¡¡º£µ¨¤ÏSV¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁÀ¤¦
SV¥ê¡¼¥°ÃíÌÜÁª¼ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡§ ¸åÆ£Î¦æÆ¡¿Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¡Ê¸åÊÔ¡Ë
【前編】後藤立樹は半年前の号泣を経てさらなる高みを目指す　対戦して印象に残った強豪国とは？
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ë¤·¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ç°úÂà¤äÂàÃÄ¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£¤¢¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÀï¤¨¤ëºÇ¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤â¤Ã¤È¾¡¤Á¿Ê¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È......¡£¸å²ù¤Î»Ä¤ë»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢SV¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÇÇÔ¤ì¤¿¤¢¤È¤ÎÎÞ¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸åÆ£Î¦æÆ¤Ï¤½¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤â¤Ã¤È¶¯¤¯¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ë¸åÆ£Î¦æÆ¡¡photo by Shogo Murakami
¡¡¤Ç¤Ï¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤ä¡¢ºÇ¸å¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤é¾å°Ì¿Ø¤È¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¥ì¥®¥å¥é¡¼¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â²¿ÅÙ¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤ê¤Ò¤È¤Ä¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤¬´°À®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶¨Ä´À¤â¤¢¤ë¾å¤Ç¡¢Èô¤ÓÈ´¤±¤¿¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¶¯¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ê¥«¥ë¥É¡¦¥ë¥«¥ì¥Ã¥ê¡¦¥½¥¦¥¶¡ÊSTINGS°¦ÃÎ¡Ë¤äµÜ±º·ò¿Í¡ÊÅö»þSTING°¦ÃÎ¡¢º£µ¨¤«¤é¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¤Ê¤É¡¢ºÇ¸å¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÂ÷¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¡ÖÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬·è¤á¤ë¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤°Õ»Ö¤Ç»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÆÃ¤Ë¥ë¥«¥ì¥Ã¥êÁª¼ê¤Ï20ÅÀ°Ê¹ß¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤ä¤Ï¤ê¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤Ï¡¢Âç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¶¯¤¤¡£¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â½øÈ×¤«¤é½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤â·èÄêÎÏ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¹â¤áÊý¤Ê¤É¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¤¿¤À¤½¤ì¤Ï¡¢Á°¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¿Ê½Ð¤ò¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÆ¨¤·¤¿¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤¿¤Ê¤±¤ì¤ÐÌ£¤ï¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¥ï¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥×¾å¤¬¤ì¤¿½¼¼Â´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¤ä¡¢¥®¥¢¤Î¾å¤²Êý¤ò³Ø¤Ù¤¿"Âç»ö¤ÊÉé¤±"¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£º£¤Ï¤½¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤Á¤ÏËèÇ¯¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥é¥Ö¡£À®ÀÓ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô¤â¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È£´¤Ï¡¢ºÇÄã¤ÎÌÜÉ¸¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤óÁÀ¤¦¤Î¤ÏÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡Ú¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ»½ÑÎý½¬¡Û
¡¡SV¥ê¡¼¥°¤ò¸£°ú¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î»ÑÀª¤ò¸åÆ£¼«¿È¤âÂÎ¸½¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡Ö¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÝ¡Ê°íÀÄ¡Ë¤µ¤ó¤¬¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ËÆþ¤ë»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÃÝ¤µ¤ó¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥ß¥É¥ë¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¡£Ä¹´üÀï¤òÀï¤¦¾å¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÂçÀÚ¤ÊÀïÎ¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥«¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¡¦¥ô¥ª¥ê¥Í¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÏºòÇ¯¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ì¥¤¥é¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿¡¼¡¢¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥ô¥£¥»¥ó¥Æ¥£¥ó¤âÆþÃÄ¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤ÎÁØ¤¬¸ü¤ß¤òÁý¤·¤¿¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£²»î¹ç¤Ç¤Ï¡Ê10·î31Æü¸½ºß¡Ë¡¢Èà¤é³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÎÂÐ³Ñ¤Ë¸åÆ£¡¢ÌøÅÄ¾ÍÎ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬Æþ¤ëÉÛ¿Ø¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤Î´ðËÜÊý¿Ë¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ö³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ÈÂÐ³Ñ¤òÁÈ¤ó¤À¤È¤¤Ë¡¢Èà¤é¤Î¹¶·â¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡£º£µ¨¤Ï¤½¤³¤ÇËÍ¤«¡¢ËÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¥ê¥Ù¥í¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥í¡¼¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ö¤ò¥ì¥·¡¼¥Ö¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·Á¤Ïºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¼«Ê¬¤¬¥³¡¼¥È¤Î¹¤¤ÌÌÀÑ¤ò¥«¥Ð¡¼¤·¤Ä¤Ä¡¢¥Ñ¥¤¥×¹¶·â¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦Îý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤·¤¿¤¢¤È¤Ë¥³¥±¤Æ½ª¤ï¤é¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¹¶·â¤Ë²Ã¤ï¤ë°Õ¼±¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤ò°Õ¼±¤·¤¿¿ÈÂÎºî¤ê¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Á¡¼¥àÀïÎ¬¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿µ»½ÑÎý½¬¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¿·¤·¤¯Æþ¤Ã¤¿³°¹ñÀÒÁª¼ê¤Ï¡¢Æ±¤¸¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãç´Ö¡£ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤òÅð¤ß¤Ä¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¾¡¤Æ¤ë·Á¤Ë·Ò¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤Ë³°¹ñÀÒÁª¼ê¤ÈËÍ¤é¤Ç¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¤«¤éµá¤á¤é¤ì¤ëÌò³ä¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼è¤ë¤Î¤¬¡¢ËÍ¤éÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌòÌÜ¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ë¥×¥ì¡¼¤¬ÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤ò44»î¹çÄÌ¤·¤ÆÁ´¤¦¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¡Ú¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡Û
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤Ïº£¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç¤Î´ÑµÒÆ°°÷12Ëü¿Í¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ°Õ¼±¤Ï¤¹¤ë¤«¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¸åÆ£¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤¿¡£
¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤ÇÃíÌÜ¤Ï½¸¤Þ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¡¡´Ø¿´¤È¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ë¤Ï¡¢¾ï¤Ë¾å°Ì¤Ë¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤·¡¢¶¯¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò¸Æ¤Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤é¤Î¤è¤¦¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¤¬Í¥¾¡¤¹¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿·Ê¿§¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬¥Á¡¼¥à¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁ´ÂÎ¤Î¿Íµ¤¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Åìµþ¥°¥ì¡¼¥È¥Ù¥¢¡¼¥º¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤È¿Ê²½¤ò·«¤êÊÖ¤¹¸åÆ£¤Î¥×¥ì¡¼¤Ëº£¥·¡¼¥º¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£