¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡Öº£Ç¯¾¡Íø¤¬Â¿¤¤¡×·ìÅý¡¡ÌÆ·Ï¤¬Ì¥ÎÏ¤Î£¶ºÐÇÏ¤âËÜ³Ê²½¤Îµ¤ÇÛ
¡¡11·î£²Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¤ò¾¡Íø¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¡photo by Sankei Visual
¡¡º£Ç¯¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ëÃæ¿´ÅªÂ¸ºß¤³¤½¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÀÓÇÏ¤¬ÀªÂ·¤¤¡££ÇµÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡¢£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¹á¹Á£Çµ¥¯¥¤¡¼¥ó¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹£²À¤£Ã¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¿¥¹¥Æ¥£¥¨¡¼¥é¡¢¤Èº£Ç¯¤Î£ÇµÇÏ¤¬£³Æ¬½ÐÁö¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤ËºòÇ¯¤Î£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡ËÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡¢2023Ç¯¤Î£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½Õ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3200£í¡Ë¤ò¾¡¤ÁÆ±Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©£²Ãå¤À¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥Ñ¥ì¥¹¡¢2023Ç¯¤Î»©·î¾ÞÇÏ¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡¢2023Ç¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤È¡¢¹ç·×£·Æ¬¤Î£ÇµÇÏ¤¬½ÐÁö¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º®ÀïÌÏÍÍ¤ÇÍ½ÁÛ¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤é¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£º£Ç¯¤Î£Çµ¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¤Î·ì¡£¥¯¥í¥Õ¥Í¤Ê¤É¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¤ªÆëÀ÷¤ß¤À¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤Î·ì¤ò»ý¤ÄÇÏ¤¬¤³¤È¤´¤È¤¯£Çµ¤Ç¹¥Áö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ó¥Ö¥í¥¤¥À¥ê¡¼¤¬£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤È£Çµ½©²Ú¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬»©·î¾Þ¤ò¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¤¬ÊõÄÍµÇ°¤ò¾¡¤Ã¤Æ£´¾¡¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ò¤Ï¤¸¤á£²Ãå¤Ï£´²ó¡££³Ãå¤â£´²ó¤¢¤ë¤¬¡¢£ÇµNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç12ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Ç13ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¥¨¥¥µ¥¤¥È¥Ð¥¤¥ª¤Ê¤É¡£¿Íµ¤Çö¤Î·ãÁö¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤âÊì·Ï¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¤ò»ý¤ÄÇÏ¤¬Â¿¤¯½ÐÁö¤¹¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤¬ÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂçÊå±¹¼Ë¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ÏÁÄÊì¤ÎÉã¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ç¥Ô¥å¥Æ¥£¤ò»ý¤Ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¢Êì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤È¤¤¤¦ÇÛ¹ç¡£Êì¤ÎÉã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¤Ï¡¢»º¶ð¤Ï2013Ç¯¤Î¥¸¥ã¥¹¥¿¥¦¥§¥¤¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥¦¥Ç¥å¡¼¥¹¤È¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò£²¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÊì¤ÎÉã¡×¤È¤·¤Æ¤Ï2021Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ÎÉã¥¨¥Ô¥Õ¥¡¥Í¥¤¥¢¤Ï¡¢¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤ÎÈ¾·»¤Ê¤Î¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤È·ìÅý¹½À®¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤â¡¢»©·î¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤¿£³ºÐÇÏ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¶¦ÄÌÅÀ¤¬Â¿¤¤¡£Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥³¡¼¥¹Å¬À¤ÈÎ×Àï²áÄø¤Ç¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤Ï£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë£²Ãå¤È¡¢Åìµþ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤ÏÅìµþ¥³¡¼¥¹¤Ç¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼£¶Ãå¤Î¤ß¤È¾¡Íø¤¬¤Ê¤¤¡£¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¤«¤é¤ÎÄ¾¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï£Ç¶¥»¥ó¥È¥é¥¤¥ÈµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤ë¡£¥³¡¼¥¹¼ÂÀÓ¤Ç¤ÏÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Á°¾¥Àï¤òÀ©¤·¤Æ½çÄ´¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶¯Ä´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡»©·î¾Þ¤òÀ©¤·¤¿»þ¤â¡¢£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë£´Ãå¤«¤é¤Î½ÐÁö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÃ¡¤¤·¤Æ¤è¤¯¤Ê¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£»©·î¾Þ¤Ç¤Ï¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤Î£±Ê¬57ÉÃ£°¤Î¹¥¥¿¥¤¥à¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¤è¤¦¤Ëµ÷Î¥Å¬À¤¬¹â¤¤¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£2022Ç¯¤Î¥¤¥¯¥¤¥Î¥Ã¥¯¥¹°ÊÍè¤È¤Ê¤ë£³ºÐÇÏ¤Î¾¡Íø¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡Ú³ÐÀÃ¤Ë´üÂÔ¤Î£¶ºÐÇÏ¤â¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¶¶¸ý¿µ²ð±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£Æ±ÇÏ¤ÏÉã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡¢Êì¤ÎÉã¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¥«¥Õ¥§¤È¤¤¤¦ÇÛ¹çÇÏ¡£Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¤Ï½Å¾Þ¾¡¤Á¤¬¤Ê¤¯¡¢£µÀï£´¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤¬¡¢£Çµµé¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¸«¤»¤¿¼ÂÎÏÇÏ¡£2022¡¢23Ç¯¤Ë¤Ï600Ëü±ß¤Þ¤Ç¼ïÉÕÎÁ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¿Íµ¤¼ï²´ÇÏ¤À¡£
¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¤ÏÌÆ·Ï¤¬Ì¥ÎÏÅª¤À¡£¶åÂåÊì¤ÏÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ðÁÃÌÆÇÏ¤Î£±Æ¬¥Õ¥í¥ê¡¼¥¹¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢°ìÂ²¤«¤é¤Ï¤³¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¡¢¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥µ¥à¥½¥ó¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£½Õ½©¹ç¤ï¤»¤Æº£²ó172²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡¢ÆüËÜ¤ÇÄ¹¤¯º¬¤Å¤¤¤¿ÌÆ·Ï¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤·¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¤Ï2023Ç¯£Ç·¼·Í¼¾Þ¡ÊÊ¡Åç¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î£Ç·¥¨¥×¥½¥à£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤È½Å¾Þ¤ò£²¾¡¡£¥¨¥×¥½¥à£Ã¤ÎÁö¤ê¤¬¤¤¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢Ä¾Àþ¤Ç¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤¹µÓ¤ÎÂ®¤µ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢ãÄ½ÅÇÏ¾ì¤Ç£±Ê¬43ÉÃ£¹¤Î¥ì¥³¡¼¥É¹¹¿·¤â°ÛÎã¤À¤Ã¤¿¡££Ç·¤ÇÁê¼ê¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿´¶¤â¤¢¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¼ê¹Ë¤ò´Ë¤á¤Æ£±ÇÏ¿È£³¡¿£´¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÁêÅö¤Ê¼ÂÎÏº¹¤¬¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£¶ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Æ³ÐÀÃ¤·¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤â´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¶¥ÁöÇÏ¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï°ìÈÌÅª¤Ë£´ºÐ½©¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢µ©¤Ë£¶ºÐ°Ê¹ß¤ÇËÜ³Ê²½¤¹¤ëÇÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤¤¤¨¤Ð2009Ç¯¤Î¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤¬¡¢£¸ºÐ¤Ë¤·¤Æ£Çµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï¡¢¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º»º¶ð¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È»º¶ð¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¤Î£²Æ¬¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£