¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×
¡½¡½½©¤Î£Ç£É¥·¥ê¡¼¥º¤Ïº£½µ¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÈÉñÂæ¤ò°Ü¤·¤Æ£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î£²Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡ËÎãÇ¯10·îËö¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂè£´²óÅìµþ³«ºÅ¤¬£µ½µ¤Ë³ÈÂç¤µ¤ì¤Æ¡ÊÄÌ¾ï¤Ï£´½µ¡Ë11·î¤Ë¤º¤ì¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á°¾¥Àï¤«¤éËÜÈÖ¤Þ¤Ç¤Î´Ö³Ö¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¼ñ¤¬°Û¤Ê¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç»²Àï¤·¤¿1981Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Îµ³¾è¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¤Þ¤À¼Ç3200£í¤Îµ÷Î¥¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¥¦¥è¥¦¥Ü¡¼¥¤¤È¥â¥ó¥Æ¥×¥ê¥ó¥¹¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢¥Û¥¦¥è¥¦¥Ü¡¼¥¤¤¬¥Ï¥Êº¹¤Ç¾¡Íø¡£¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ï¤½¤Î£²Æ¬¤«¤éÎ¥¤µ¤ì¤Æ¤Î£³Ãå¡Ê£¶ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Æ¤Î¼ã¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Å·¹Ä¾Þ¤Ë¾è¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¸÷±É¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¿Íµ¤¾å°Ì¤ÎÇÏ¤È¤Ï¾¯¤·ÎÏ¤Îº¹¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ»Ãæ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅªÎäÀÅ¤Ë±¿¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¤â²æ¤Ê¤¬¤é¤¦¤Þ¤¯¤µ¤Ð¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£³Ãå¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢£³Ï¢Ê£¤ä£³Ï¢Ã±¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£
¡½¡½1984Ç¯¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÀ©Æ³Æþ¸å¡¢¼Ç3200£í¤«¤é¼Ç2000£í¤Ø¤Èµ÷Î¥¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤³¤³10Ç¯¤°¤é¤¤ÆÃ¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤¬¤È¤Ë¤«¤¯Â®¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¸½Ìò»þÂå¤Îº¢¤È¤ÏÈæ³Ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë³ÖÀ¤¤Î´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇÏ¾ì¤ÎÀ°È÷¤äJRA¤¬¿ä¤·¿Ê¤á¤Æ¤¤¿²þ³×¤¬¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢·ìÅý¥ì¥Ù¥ë¤¬ÂçÉý¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢°éÀ®µ»½Ñ¤¬¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤½¤ÎÍ×°ø¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¤Ï¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥¹¥¿¥ß¥Ê¡¢½ÖÈ¯ÎÏ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬Í×µá¤µ¤ì¤ë¥³¡¼¥¹¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉñÂæ¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ëÂç°ìÈÖ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËèÇ¯¹ë²Ú¤ÊÌÌ¡¹¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¼Ç2000£í¤È¤¤¤¦²¦Æ»¾ò·ï¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ÷Î¥¤ÎÍ»ÄÌ¤¬Íø¤¯¥Þ¥¤¥é¡¼¤«¤éÃæ¡¦Ä¹µ÷Î¥¥¿¥¤¥×¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤Å¬À¤ÎÇÏ¤¬¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤ä¤¹¤¤ÉñÂæ¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÎãÇ¯¸½Ìò¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡º£Ç¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¶°ìÎ®ÇÏ¤³¤½ÉÔºß¤Ç¤¹¤¬¡¢£³ºÐ¤«¤é£¶ºÐ¤Þ¤Ç¤Î³ÆÀ¤Âå¤Î¼ÂÎÏÇÏ¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¾¡¤Ä¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ëÇÏ¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÏ·ôÅª¤Ë¤âÈó¾ï¤ËÌÌÇò¤¤Àï¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¾å°Ìº®Àï¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¾å°Ì£¶¡Á£·Æ¬¤Î¼ÂÎÏº¹¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÏÈ½ç¤äÇÏ¾ì¾õÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ãå½ç¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤æ¤¨¡¢¤«¤Ê¤êßõÎõ¤ÊÀï¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤òÍÎÏ¤ÊËÜÌ¿¸õÊä¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¤Þ¤ÀÁÆºï¤ê¤ÊÌÌ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ£Ç£É»©·î¾Þ¡Ê£´·î20Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë£³Ãå¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë£²Ãå¤È¡¢°Û¤Ê¤ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÉñÂæ¤Ç¹¥¾¡Éé¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï¡¢¹â¤¯É¾²Á¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£³ºÐÇÏ¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ø±Ä¤¬Àè½µ¤Î£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µ÷Î¥Å¬À¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢"¹¤¯Ä¾Àþ¤¬Ä¹¤¤Åìµþ¥³¡¼¥¹¤Ç¤³¤½"¤È¤¤¤¦ÉñÂæÅ¬À¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ÎºÓÇÛ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£½©¤Î£Ç£É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÌµÁÐ¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤ò°È¾å¤Ë·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿ÅÀ¤â¡¢Âç¤¤Ê¶¯Ä´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤òÇØ¤Ë¤·¤Æ½é¤Î£Ç£ÉÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¡¢ÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÉúÊ¼¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡Ê·êÇÏ¸õÊä¤ò¡Ë¹Ê¤ê¹þ¤à¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ£±Æ¬µó¤²¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£
Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Î¾å°ÌÁè¤¤¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¡¡photo by Sankei Visual
¡¡²áµî10Ç¯¤Ç°ìÅÙ¤âÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¥Ç¡¼¥¿Åª¤Ë¤Ï£¶ºÐÇÏ°Ê¾å¤¬ÉÔ¿¶¡£´ðËÜÅª¤ËÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ï¡¢½Ü¤ÎÀª¤¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤Ï±ü¼ê¤Î¥¿¥¤¥×¡£º£Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¿´¿È¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¡¢¶¥ÁöÇÏ¤È¤·¤ÆËÜ³Ê²½¤·¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¤Ï£³Ãå¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤â½½Ê¬¤ËÁÀ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¹¥Áö¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤³¤ÎÇÏ¤Ï¾è¤êÊý¤äÅ¸³«¤ËÃíÊ¸¤¬¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¥ê¥º¥à¤Ç±¿¤Ù¤Ê¤¤¤ÈÀÈ¤µ¤òÏªÄè¤¹¤ëÎà¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±¹¼Ë¡¢ËÒ¾ì¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï½½Ê¬¤Ë¶¦Í¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤³¤³¤¬½©¤ÎÂçÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥Æ¤äÄ´À°ÊýË¡¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°¡¹Áö¤ÎµÙ¤ßÌÀ¤±¤Î£Ç¶»¥ËÚµÇ°¡Ê£·Ãå¡££¸·î17Æü¡¿»¥ËÚ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï°Æ³°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶ËèÆü²¦´§¡Ê10·î£µÆü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤Ï£²Ãå¤È¹¥Áö¡£¤½¤³¤«¤éËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤âº£Ç¯¤Ï¡¢³«ºÅÆüÄø¤Î´Ø·¸¤ÇÃæ£²½µ¤À¤Ã¤¿ºòÇ¯¤è¤ê¤â¡¢¡ÊËèÆü²¦´§¤«¤é¤Î¡Ë¥ì¡¼¥¹´Ö³Ö¤¬Ãæ£³½µ¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤â²áÉÔÂ¤Ê¤¯Éé²Ù¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¹¥´¶¤¬»ý¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥¿¥Ð¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿Æ¨¤²ÇÏ¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¡¢°È¾å¤Î´äÅÄ¹¯À¿µ³¼ê¤ÎÀÄ¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¶¥¤ê¹þ¤à¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÊÆ±ÇÏ¤«¤é¡Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢£²¡Á£³ÈÖ¼ê¤Ç¥ê¥º¥à¤è¤¯±¿¤ó¤Ç¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÁ°¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¹½¤¨¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á°¤Ç±¿¤ÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Û¥¦¥ª¥¦¥Ó¥¹¥±¥Ã¥Ä¤¬ºÇ¤â»Ä¤êÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤òÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£