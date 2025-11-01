　1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の5万2280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

55040.18円　　ボリンジャーバンド3σ
52838.79円　　ボリンジャーバンド2σ
52411.34円　　31日日経平均株価現物終値
52280.00円　　1日夜間取引終値
51600.00円　　5日移動平均
50637.39円　　ボリンジャーバンド1σ
50555.00円　　一目均衡表・転換線
48520.00円　　一目均衡表・基準線
48436.00円　　25日移動平均
46234.61円　　ボリンジャーバンド-1σ
44487.87円　　75日移動平均
44345.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
44033.21円　　ボリンジャーバンド2σ
42425.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41831.82円　　ボリンジャーバンド3σ
40212.05円　　200日移動平均


株探ニュース