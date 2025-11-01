日経225先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比190円安の5万2280円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
55040.18円 ボリンジャーバンド3σ
52838.79円 ボリンジャーバンド2σ
52411.34円 31日日経平均株価現物終値
52280.00円 1日夜間取引終値
51600.00円 5日移動平均
50637.39円 ボリンジャーバンド1σ
50555.00円 一目均衡表・転換線
48520.00円 一目均衡表・基準線
48436.00円 25日移動平均
46234.61円 ボリンジャーバンド-1σ
44487.87円 75日移動平均
44345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
44033.21円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41831.82円 ボリンジャーバンド3σ
40212.05円 200日移動平均
株探ニュース
55040.18円 ボリンジャーバンド3σ
52838.79円 ボリンジャーバンド2σ
52411.34円 31日日経平均株価現物終値
52280.00円 1日夜間取引終値
51600.00円 5日移動平均
50637.39円 ボリンジャーバンド1σ
50555.00円 一目均衡表・転換線
48520.00円 一目均衡表・基準線
48436.00円 25日移動平均
46234.61円 ボリンジャーバンド-1σ
44487.87円 75日移動平均
44345.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
44033.21円 ボリンジャーバンド2σ
42425.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
41831.82円 ボリンジャーバンド3σ
40212.05円 200日移動平均
株探ニュース