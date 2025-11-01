TOPIX先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3322.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3439.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
3367.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3331.83ポイント 31日TOPIX現物終値
3322.50ポイント 1日夜間取引終値
3307.80ポイント 5日移動平均
3296.01ポイント ボリンジャーバンド1σ
3290.50ポイント 一目均衡表・転換線
3224.34ポイント 25日移動平均
3205.50ポイント 一目均衡表・基準線
3152.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3125.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3101.88ポイント 75日移動平均
3081.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
3009.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2862.11ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3439.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
3367.67ポイント ボリンジャーバンド2σ
3331.83ポイント 31日TOPIX現物終値
3322.50ポイント 1日夜間取引終値
3307.80ポイント 5日移動平均
3296.01ポイント ボリンジャーバンド1σ
3290.50ポイント 一目均衡表・転換線
3224.34ポイント 25日移動平均
3205.50ポイント 一目均衡表・基準線
3152.67ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3125.38ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3101.88ポイント 75日移動平均
3081.01ポイント ボリンジャーバンド2σ
3009.34ポイント ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2862.11ポイント 200日移動平均
株探ニュース