　1日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比11.5ポイント安の3322.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3439.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3367.67ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3331.83ポイント　　31日TOPIX現物終値
3322.50ポイント　　1日夜間取引終値
3307.80ポイント　　5日移動平均
3296.01ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3290.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3224.34ポイント　　25日移動平均
3205.50ポイント　　一目均衡表・基準線
3152.67ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3125.38ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3101.88ポイント　　75日移動平均
3081.01ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3009.34ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
2985.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2862.11ポイント　　200日移動平均


