　1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

782.52ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
768.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
756.29ポイント　　75日移動平均
748.68ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
731.76ポイント　　25日移動平均
726.00ポイント　　一目均衡表・基準線
715.00ポイント　　一目均衡表・転換線
714.84ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
714.64ポイント　　31日東証グロース市場250指数現物終値
711.12ポイント　　200日移動平均
709.80ポイント　　5日移動平均
699.00ポイント　　1日夜間取引終値
697.92ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
681.00ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース