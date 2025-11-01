グロース先物テクニカルポイント（1日夜間取引終了時点）
1日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比16ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
782.52ポイント ボリンジャーバンド3σ
768.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
765.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
760.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
756.29ポイント 75日移動平均
748.68ポイント ボリンジャーバンド1σ
731.76ポイント 25日移動平均
726.00ポイント 一目均衡表・基準線
715.00ポイント 一目均衡表・転換線
714.84ポイント ボリンジャーバンド-1σ
714.64ポイント 31日東証グロース市場250指数現物終値
711.12ポイント 200日移動平均
709.80ポイント 5日移動平均
699.00ポイント 1日夜間取引終値
697.92ポイント ボリンジャーバンド2σ
681.00ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
