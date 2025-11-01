国連総会の委員会は先月31日、日本が提出した核兵器廃絶決議案を賛成多数で採択しました。今回の決議案では新たにアメリカ、ロシア、中国を念頭に核軍縮の枠組みの検討を求めています。

核兵器廃絶決議案は、唯一の戦争被爆国である日本が国連総会に毎年提出しているものです。

今回の決議案では、「核兵器を最も多く保有している3か国」としてアメリカ、ロシア、中国を念頭に核軍縮に向けた将来の枠組みについて「誠実な交渉」を求めています。

これは、アメリカとロシアの間で核軍縮を進めるための条約新START＝新戦略兵器削減条約が来年2月に期限切れとなることを踏まえたものです。

また、全ての核保有国に対して核兵器の数や質など透明性を示すよう要請しました。

決議案は先月31日、軍縮について話し合う国連総会の第1委員会で、145か国の賛成により32年連続で採択されました。

一方、ロシアや中国、北朝鮮など5か国が反対し、28か国が棄権しました。

ここ数年、賛成だったアメリカは今回棄権していて、トランプ大統領が核実験を指示する中、核軍縮に対する姿勢の転換を示唆した形です。

決議案は、12月上旬に国連総会の本会議で正式に採択される見込みです。