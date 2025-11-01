【バンコク＝佐藤友紀】ミャンマーで１０月２８日、１２月の総選挙に向けた選挙運動期間が始まった。

民主派が排除され、国軍系政党の勝利が確実視された選挙に市民は冷めた目を向ける。国軍は反発する市民への締め付けを強化している。

「選挙は民主主義の発展において必然だ」

国軍系政党「連邦団結発展党（ＵＳＤＰ）」のキン・イー党首は２８日、首都ネピドーの党本部での演説で訴えた。最大都市ヤンゴンなどの同党事務所では「より強いミャンマー」と書かれた看板がかけられた。「国軍と常に手を携える」のが同党の基本方針だ。

ミャンマー議会は上下両院（定数６６４）のうち、２５％は国軍が任命した軍人が占めるため、総選挙では残り４９８議席が争われる。

選挙管理委員会の発表によると、投票は１２月２８日に国内１０２地区で行われる。１月にも追加で行われる見通しだ。国軍は支配地域を拡大すれば追加で選挙を行うとしている。結果は１月中にも発表される予定だ。

選挙には５７政党の約５０００人が出馬予定だが、ほとんど国軍系だ。長年選挙に携わったヤンゴン市内の男性弁護士（６１）は「国軍系政党の勝利が明白で選挙運動に意味はない。これは選挙とは言えない」と語った。

ＵＳＤＰ以外の政党は表立った活動をしていない。国軍が認める範囲内で民主化に向けた活動を続ける「人民党（ＰＰ）」のコー・コー・ジー党首は読売新聞の取材に「国軍からは発言を問題視され、民主派からは出馬を批判され、双方から攻撃される恐れがある」と苦渋の表情を浮かべた。

市民は不満を募らせる。中部マンダレーでは１０月、「投票のボイコットを」などと書かれた紙が町中にまかれた。ヤンゴンでは９月末、選挙を批判した市民を拘束した警察官に抗議する武装勢力が警察署を襲撃した。一方、国軍は７月、選挙妨害を罰する法律を施行しており、１０月２７日にはＳＮＳで選挙を批判したとして市民３人を拘束した。今後、市民への締め付けがさらに強まる可能性がある。