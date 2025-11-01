もっと早く知りたかった！【3COINS】で揃えたい♡「優秀レインアイテム」

天気が悪い日も安心してお出かけしたいなら、【3COINS（スリーコインズ）】の「レインアイテム」が頼りになりそう。手持ちのリュックに装着するだけでOKのレインカバーや、機能性がしっかり備わっているポンチョなど。雨の日のお出かけが楽しくなりそうな、優秀アイテムをご紹介します。

サッと装着して雨から守る優秀リュックカバー

【3COINS】「撥水レインリュックカバー」\550（税込）

「水に濡れても染みこみにくい撥水加工」（公式オンラインストアより）を施したリュックカバー。普段使っているリュックにサッと被せるだけで、水滴や汚れから守れそうな優秀アイテムです。ゴム入りで着脱しやすいため、急な雨にも対応できそう。シンプルなデザインで、服装を選ばず使いやすいのも嬉しいポイントです。アクセントになるロゴマークには、光を反射して視認性を高めるリフレクター付き。

雨の日の強い味方になりそうな高機能ポンチョ

【3COINS】「機能性ユニセックスレインポンチョ」\3,300（税込）

表面は撥水加工、裏面は防水加工。縫い目には防水テープ、前ボタン内側とポケット部分には止水ファスナーを使用。あると嬉しい機能が満載のポンチョ。小物収納に便利そうなポケット付き。コンパクトにたたんで持ち運べる収納袋も付いているため、キャンプやスポーツ観戦などに大活躍しそうです。ガバッと羽織れる大きめサイズで、ユニセックスで着用可能。

一度使うと手放せないかも！ ストレスを軽減できる大人気商品

【3COINS】「撥水2WAY傘収納」\550（税込）

公式オンラインストアお気に入り登録数、6,900人超えの大人気商品。撥水加工 & 内側のタオル素材が水滴を吸収するポーチは、濡れた傘をそのまま収納できるのが魅力。スナップボタンで長さを調節できるため、長傘と折り畳み傘、どちらにも対応可能。バッグなど好きなところに吊り下げられるストラップ付きで、無くしたり忘れたりする心配もなさそうです。

可愛くデコって取り違え防止もできる傘マーカー

【3COINS】「傘マーカー」\165（税込・セール価格）

持ち手に付けて目印に。自分の傘が一目でわかるため、ショッピングや病院、会社などで取り間違いを防止できそうな便利グッズ。カギ編みのようなナチュラルな風合いと、バイカラー配色がおしゃれ見えもサポート。可愛くデコレーションすれば、外出が億劫になる雨の日も楽しく過ごせそうです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i