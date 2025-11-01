＜本日誕生日＞3児の母・小倉優子の料理がすごい！ プロ級スイーツから彩りたっぷりお弁当まで
11月1日はタレントの小倉優子の42歳の誕生日。小倉はグラビアアイドルとしてデビューし、現在は3人の男児を育てるママタレントとして活躍中だ。現在は『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）水曜レギュラーとしても活躍している。料理上手としても知られる小倉は、自身のSNSで度々料理を公開。料理本のプロデュースも行っている。この記事では小倉が公開した料理の数々を紹介する。
【写真】和食からスイーツ、パンも！ 小倉優子のプロ級料理
■栄養満点の和食
小倉が3月に公開したのは、サラダや炊き込みご飯、鰯の胡麻漬け、味噌汁など栄養満点の和食。長男がスキー合宿に行っているときに次男・三男と三人で食べたメニューだそうで、小倉は「三人なのに渋すぎました ただ、鰯の胡麻漬け以外は残さず食べてくれました」とコメントした。
小倉は「鰯の胡麻漬けは、子どもの頃に千葉の実家でよく食べていたんです」と告白。「青魚は、血液をサラサラにしたり悪玉コレステロールを減らす効果があるので、脳血栓や心筋梗塞、動脈硬化などを予防してくれるとのことです」と豆知識も明かした。
この投稿にファンからは「どれも美味しそう」「本当にすごい」「理想の夕食」「スーパーママ」などの声が寄せられている。
■三男と作ったシュウマイ
4月には「三男とシュウマイ作り」とつづり、三男がシュウマイが並んでいる皿を持っている写真を公開。肉がたっぷりと詰まったシュウマイで、上にはグリンピースが乗せられている。小倉はもう1枚、お弁当の写真を投稿し「冷凍したシュウマイをお弁当に入れました」と明かした。
この投稿には「どうしてそんなにキレイに包めるのですか〜？」「親子でシュウマイ作り、素敵な時間ですね」「お弁当の彩りがいつ見ても綺麗です」などの反響が集まった。
■ミルクティーのシフォンケーキ
小倉はスイーツも度々紹介しており、5月にはミルクティーのシフォンケーキを紹介。形も色もきれいなケーキで、小倉は「『もっと食べたい！』と息子たちが一瞬で食べ切りました笑」と子どもたちにも大好評だったことを明かした。小倉は「次はリクエストの抹茶を焼いてみます」とも予告している。
ファンからは「3度の食事に、おやつのケーキも作ってくれる、お母さんステキですね〜」「こんな背高く焼き上げられるのプロ級」「とても美味しそう」などのコメントが寄せられた。
彩り豊かなお弁当にプロ級パンまで！
■息子たちのお弁当
7月には「久しぶりに三人がお弁当でした」と明かし、子どもたち3人分のお弁当を公開。唐揚げやトマト、ほうれん草の炒め物などが入ったお弁当で、彩りが豊かだ。小倉は「デザートは長男はどら焼き 次男は凍らしたゼリー 三男はシャインマスカット」とつづり「それぞれが好きなものをデザートに入れたので、喜んでくれますように」と願った。
コメント欄には「色がいつもカラフルなお弁当ですね」「素敵なお弁当」「尊敬」「素敵なママ」などの反響が集まっている。
■高タンパクと節約メニュー
8月に小倉は「全て簡単お料理ですが、高タンパクと節約メニューになりました」とつづり、一食分のメニューを公開。鶏胸肉の青椒肉絲、ちくらのチーズ豚巻き、鯵の刺身、おからひじき煮、白米、味噌汁、パイナップルという献立を公開した。小倉は「ちくわのチーズ豚巻きは、子どもたちも大好きです」と告白。「青椒肉絲は、鶏胸肉で作りました！ 胸肉は高タンパクで、安いし節約にもなります」ともつづった。
この投稿には「とても素晴らしいメニュー」「ゆうこりんのメニュー見てたら私も子どもたちのご飯作りめっちゃやる気出ます」「バランスも良さそう」「いつも尊敬しかないです」などの声が寄せられた。
■ママ友と集まってパン
9月にはパンとシチューの写真を公開し「月に一度ママ友と集まってパンを焼いています 作りながら、ず〜っと話しています笑」と告白。「こういう楽しい会をオンラインでやりたい！ とずっと考えています」「今年中に実現するぞ〜」と予告した。
ファンからは「絶対参加したいです」「素敵な会」「もはやプロ」「是非お願いします」など期待の声が寄せられている。
引用：「小倉優子」インスタグラム（@ogura_yuko_08262）
