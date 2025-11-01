◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦となる敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。

この日は「１番・ＤＨ」の大谷翔平投手（３１）の後を打つ２番に第５戦と同じくスミスを起用。３番にフリーマン、ポストシーズンで打率２割３分４厘、０本塁打と不振のベッツを４番に置くなどまた打線を動かした。「９番・二塁」にロハスを置いた指揮官は「自分としてはただミギー（ロハス）を入れたかったんだ。彼は今年うちのチームにとって本当に『接着剤』のような存在でね。彼をラインアップに入れることで、より強い集中力とエネルギーを打線にもたらせると感じたんだ。守備面でもね。だから彼を入れたかった。誰かを悪く言う意図は全くないよ。それから、ムーキー（ベッツ）を４番に置いたのは、前の３人にムーキーのために出塁するチャンスを与えたかったからなんだ。彼らが出塁して、より多く打席に立つようにね。そんな感じの計算だよ」と明かした。

ベッツの状態に関しては「昨日（の練習で）は本当に良かった。昨日、彼はとてもいい練習をしたと思う。彼自身もそう言っていたし、打撃コーチたちもそう言っていた。相手はいい投球をしてくるだろうが、彼のスイングの状態はこの１週間で一番いいと思う。だからその点については本当にいい感触を持っている」と力を込めた。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うドジャースは試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。今季本拠地最終戦だった２９日（同３０日）の第５戦では１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。大谷も直近２試合では１３打席連続安打なしとなっている。

この日は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。