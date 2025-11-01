「モラルどうなってんの、、、？」客が商品について質問するも → 店員の『ありえない言動』にドン引き

今回のお話は、筆者の知人の実体験です。知人はどうしても試してみたいコスメがあり、近所のお店に在庫があることをネットで確認してから出かけたそうです。

「店舗取り扱いあり」を確認済み

自分の把握していなかった商品がお店で取り扱われていたことが判明し、気まずい気持ちだったのでしょうか。それにしてもお客さんに対して舌打ちをするなんて、完全に間違った対応だと思います。

あまりの態度に、知人は怒るよりも呆れてしまったそうです。

【体験者：30代・女性主婦、回答時期：2025年9月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

