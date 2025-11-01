現代人の運動不足解消に貢献！ドリーム &MEDICAL 室内外兼用フィットネスシューズ「KAMOLEG 3.0」

ドリームは、健康を考えたインテリアブランド「&MEDICAL」より、室内外兼用のフィットネスシューズ「KAMOLEG 3.0」を2025年11月17日に発売いたします。

累計販売数7.2万足(2025年9月末時点)を突破したKAMOLEGシリーズに、待望の室内外兼用モデルが登場！

日常の移動を効果的な運動に変え、現代人の運動不足解消に貢献します。

街での歩行をフィットネスへ！ドリーム &MEDICAL 室内外兼用フィットネスシューズ「KAMOLEG 3.0」

商品名：KAMOLEG 3.0(カモレグ 3.0)

価格：9,900円(税込)

カラー：ピュアホワイト、ピュアブラック、ストーングレー

サイズ：S(22〜23cm) M(23〜24.5cm) L(24.5〜26cm) LL(26〜27.5cm)

発売日：2025年11月17日

販売店：&MEDICAL公式オンラインストア

「&MEDICAL」の人気商品KAMOLEGシリーズは、これまで室内専用でしたが、「外でも履きたい」という多くの要望に応え、機能性とファッション性を両立させた室内外兼用モデル「KAMOLEG 3.0」が開発されました。

通勤・買い物・ジム通いなど、日常の移動を効果的な運動に変えるフィットネスシューズです。

傾斜約3.5°のアップヒル歩行で毎日の歩行をエクササイズへ

「KAMOLEG 3.0」は、つま先側にかけて約3.5°の傾斜がついています。

これは約6％の勾配の坂に相当し、平らな道でも自然と上り坂を歩いているようなアップヒル歩行を実現しました！

アップヒル歩行は通常歩行と比べて運動強度が上がり、脚やお尻の筋肉を鍛えられるため、毎日の歩行が自然とエクササイズになります。

独自ソールで柔軟性と運動をサポート

つま先部分に蹴り出しやすいカーブをつけた独自ソール構造を採用。

足首の動きを柔軟にし、足指と足裏全体でしっかりとグリップできます。

歩行やアーチの保持に必要となるヒラメ筋・前脛骨筋などの脚の筋肉を効果的にエクササイズします☆

室内外で使用可能

在宅ワーク中、オフィス内、通勤・通学、近所の買い物、ジム通いなど、あらゆるシーンで使用可能です。

歩きやすさとファッション性を両立し、日常の移動を効果的な運動に変えます。

幅広いファッションに合わせやすいミニマルデザイン

カラーはピュアホワイト、ピュアブラック、ストーングレーの3色展開。

ナチュラル系のシンプルコーデからシック、スポーティなど幅広いファッションと調和します。

サイズは22.0〜27.5cmで、ジェンダーレスで使えます。

清潔・快適に使える機能性

アッパーは撥水加工で、艶感のある素材を使用しています。

片足約223g(Mサイズ)の軽量設計も魅力！

さらに、取り外し可能なクッションインソール(手洗い可)、抗菌・防臭効果、脱ぎ履きしやすい履き口など、快適に使える機能性を備えています。

「外でも履きたい」というお客様の声に応えて誕生した、待望の室内外兼用モデル！

いつものお出かけが、傾斜3.5°の力で自然とエクササイズに変わります。

ドリームの&MEDICALブランドから発売される「KAMOLEG 3.0」の紹介でした。

