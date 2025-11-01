驚きの保温力を持つ防寒インナー「ひだまり肌着」を展開する健繊は、新たなラインナップとして「Qomolangma8848(R)〈チョモランマ〉」を発売します。

2025年11月1日(土)より、ひだまり本舗公式オンラインストアなどで販売開始。

これまでにない色鮮やかなオレンジと、落ち着いた印象のスチールグレーが新色として登場します☆

コーディネートに彩りを添える新色！ 健繊 防寒インナー「ひだまり肌着 Qomolangma8848(R)〈チョモランマ〉」

発売日：2025年11月1日(土)

販売場所：

・ひだまり本舗本店公式オンラインショッピング ( https://www.hidamarihonpo.com/ )

・ひだまり本舗銀座店 (東京都中央区銀座2-8-5 銀座石川ビル1階)

・ひだまり本舗新宿店 (東京都新宿区新宿1-11-13 トラスト新宿ビル1階)

「ひだまり肌着」は、圧倒的な保温力・汗冷えのしにくさ・動きやすさを兼ね備えた防寒インナーです。

体温をしっかり保温しながら、ムレや汗をすばやく外に逃がす透湿性の高さが特徴。

北海道の漁師や登山家など、極寒の中で働くプロフェッショナルからも支持されています。

新モデル「Qomolangma8848」は、従来のネイビーに加え、新色のオレンジ、スチールグレーが登場！

寒い季節のコーディネートに彩りを添えてくれます。

Qomolangma8848 クルーネック

価格：(クルーネック)12,100円(税込)／(タイツ)12,100円(税込)

カラー：ネイビー・オレンジ・スチールグレー

サイズ：M・L・LL

※紳士用/婦人用それぞれ別売

首元がすっきりとしたクルーネックタイプです。

アウターから見えてもおしゃれに決まるため、コーディネートのポイントにもなります。

Qomolangma8848 タートルネック

価格：(タートルネック)13,200円(税込)／(タイツ)12,100円(税込)

カラー：ネイビー・オレンジ・スチールグレー

サイズ：M・L・LL

※紳士用/婦人用それぞれ別売

首元までしっかり暖かいタートルネックタイプ。

冬のアウトドアやスポーツを思う存分楽しみたい方にもおすすめです！

※タイツは共通です。

Qomolangma8848 の特徴

新モデル「Qomolangma8848」は、従来の「チョモランマ」からデザインがアップデートされています。

腕・腰元には「チョモランマワッペン」が付き、背中には「Qomolangma8848」ロゴのタグが施されています。

さらに、袖口・足先はリブ仕様で、冷気が入りにくい設計になっているのも嬉しいポイントです！

ギフトにもおすすめ

「ひだまり肌着」は、日常のさまざまなシーンで活躍します。

お家でのリラックスタイム、屋外での作業、冬のアウトドア・スポーツなど、寒さが気になるあらゆる場面で体を温かく包み込んでくれます。

専用のパッケージに入っており、大切な人への贈り物にもぴったりです☆

寒さで集中できない方や、冬でもアクティブに過ごしたい方のお悩みを解決してくれる防寒インナー。

ご家族やご友人へのギフトとしてもおすすめです！

健繊の「ひだまり肌着 Qomolangma8848(R)〈チョモランマ〉」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post コーディネートに彩りを添える新色！ 健繊 防寒インナー「ひだまり肌着 Qomolangma8848(R)〈チョモランマ〉」 appeared first on Dtimes.