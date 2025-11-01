JRE POINT 6,000ポイントが当たる抽選祭！JR東日本レンタリース「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」を使おう

JR東日本レンタリースは、JRE POINTの10周年を記念し、「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」の利用者を対象としたキャンペーンを開催します。

2025年11月1日(土)から2026年2月28日(土)までの期間中、総勢1,000名様にJRE POINT 6,000ポイントが当たる抽選祭です。

期間中はレンタカー利用額のJRE POINT付与が通常の5倍になります☆

キャンペーン名：駅レンタカーでneoを使おう！毎月6,000ポイントが当たる抽選祭！

キャンペーン期間：2025年11月1日(土)〜2026年2月28日(土) ※レンタカー出発日基準

対象営業所：えきねっと＋駅レンタカープラン neo取扱い営業所

JRE POINTの10周年を記念し、駅レンタカー(東日本エリア)でお客さまへの感謝の気持ちを込めたキャンペーンが開催されます！

期間中に「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」をご利用になると、抽選対象となるほか、レンタカーご利用額に対するJRE POINT付与が通常の5倍になるお得な内容です。

本キャンペーンへのエントリーは不要で、期間内にキャンペーン商品をご利用になると自動的に抽選の対象となります。

抽選で毎月250名様、総勢1,000名様に6,000ポイントプレゼント！

キャンペーン期間中、「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」をご利用された方を対象として、抽選が毎月実施されます。

毎月250名様、総勢1,000名様にJRE POINT 6,000ポイントがプレゼントされます！

※ポイントは期間限定ポイントでの付与になります。

レンタカーご利用額のJRE POINTが通常の5倍！

キャンペーン期間中は、レンタカーご利用額に応じたJRE POINT付与が通常の5倍となります。

通常200円(税込み)につき1ポイントのところ、40円(税込み)につき1ポイント貯まります！

※列車ご利用分に対するポイント付与は通常通りです。

おトクな「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」

本プランは、「えきねっと」の「JRきっぷ」チケットレス商品(指定席)をご予約のうえ、駅レンタカーを「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」のプランでお申し込みいただくと、チケットレス商品の10％(最大18％)相当のJRE POINTが付与されます。

さらに、レンタカー料金も通常価格の15％割引となる大変おトクなプランです。

Sクラス24時間利用の例では、通常10,120円が15%割引の8,600円で利用できます。

※在来線は「在来線チケットレス特急券サービス」をご利用いただくと、本プランをお申し込みいただけます。

エントリー不要で自動的に抽選対象となり、さらにポイントも5倍になるお得なチャンス！

「えきねっと＋駅レンタカープラン neo」自体もおトクなプランなので、この機会に鉄道と駅レンタカーの便利な旅を楽しんでみてはいかがでしょうか。

JR東日本レンタリースが実施する「駅レンタカーでneoを使おう！毎月6,000ポイントが当たる抽選祭！」の紹介でした。

