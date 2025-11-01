スマホでリラックス参加！キャリア・ファシリテーター協会『オンライン企業研究会＆交流会』

キャリア・ファシリテーター協会は、就職氷河期・ミドルシニア世代(おおむね35歳以上59歳以下)の求職者を対象とした就職活動イベント『オンライン企業研究会＆交流会』を開催します。

2025年11月15日(土)に、メタバース空間「MetaLife」にて実施される新感覚の就職活動イベントです。

スマホからの簡単操作、カメラなし、ニックネームのみの参加が可能で、リラックスした雰囲気で企業と直接コミュニケーションを取ることができます☆

タイトル：オンライン企業研究会＆交流会

開催日時：2025年11月15日(土) 13:30〜16:00 (受付開始 13:00〜)

会場：オンライン(MetaLife)

参加費：無料

参加条件：就職氷河期・ミドルシニア世代の求職者(おおむね35歳以上59歳以下)

主催：和歌山労働局

『オンライン企業研究会＆交流会』は、就職氷河期世代・ミドルシニア世代を対象にした、メタバース空間で行う新感覚の就職活動イベントです。

参加企業によるプレゼンテーションや交流会を通じて、企業と直接コミュニケーションを取ることができます。

スマホから簡単な操作で参加でき、カメラなし、ニックネームのみでOKなので、リラックスした雰囲気で参加できるのが魅力です！

プログラム

イベントは第1部「企業PR」と第2部「交流会」が同時進行で行われます。

第1部「企業PR」

時間：13:30〜14:30 (終了時間は目安)

参加企業による一社あたり5分ほどの自社PRタイムです。

第2部「交流会」

時間：13:30〜16:00

企業PRを見るなどして気になった企業ブースに入り、詳細説明や交流を行えます。

採用情報や企業PR動画もご覧いただけます。

司会

イベントの司会は、和歌山県住みます芸人「わんだーらんど」が務めます。

お申し込み方法

参加希望者は、下記の申し込みフォームより登録が必要です。

申し込みフォーム： https://forms.cloud.microsoft/r/e8fqgGCDHV

メタバース空間で、リラックスしながら企業研究や交流ができる貴重な機会。

就職活動中の方は、気軽に参加してみてはいかがでしょうか☆

キャリア・ファシリテーター協会が実施する『オンライン企業研究会＆交流会』の紹介でした。

