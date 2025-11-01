¡Ö¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ïº¹ÊÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÏÀ¡Ä²ð¸î½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ¥É¥¤¥Ä¤Ë½Ð²Ô¤®¤Ë¤¤¿¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤òÂÔ¤Á¹½¤¨¤ë¡ÖÎô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶¡×
¤ª¤·¤ã¤ì¤ËÏ·¤¤¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤ËÏ·¤¤¤ë¡¢¾®¤µ¤¯¤Æ²÷Å¬¤ÊÊë¤é¤·¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¥¹¥Ã¥¥ê¤¹¤ëÃÇ¼ÎÎ¥¡£¤È¤³¤í¤Ç¤ª¶â¤Ï¡©¡¡½»¤Þ¤¤¤Ï¡©¡¡¿Æ¤Î²ð¸î¤Ï¡©¡¡¤ªÊè¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©
ÆüËÜ¤Ç¤·¤Ð¤·¤ÐÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡ÖÏ·¤¤»ÙÅÙ¡×¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¹çÍýÅª¤ÇÀáÌó¤ò½Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡¡¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤í¤¦¡©
ÆüËÜ¤È¥É¥¤¥Ä¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥É¥é¡¦¥Ø¥Õ¥§¥ê¥ó¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¤â¤È¤ËÄÖ¤ë¼ÂÍÑ¥¨¥Ã¥»¥¤¡¢ ¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù ¤è¤ê¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ø¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¾þ¤é¤º¡¦Çº¤Þ¤º¡¦¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ù¡¡Ï¢ºÜÂè78²ó
¡Ø¡ÖÊ¡»ã¹ñ²È¥É¥¤¥Ä¤Î²ð¸î¤Ï¼ê¸ü¤¤¡×¤Ï¸¸ÁÛ¡Ä²ð¸îÊÝ¸±¤Î¸Â³¦¤È¿Í¼êÉÔÂ¤¬¾·¤¯¡¢ºßÂð²ð¸î¤Î¡Ö¥¸¥ì¥ó¥Þ¡×¡Ù¤è¤êÂ³¤¯¡£
²ð¸î¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í
¶áÇ¯¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î²ÈÄí¤Ç¥±¥¢¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤Î½÷À²ð¸î»Î¡£»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â²È¤Î¿Æ¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ð¸î»Î¤Î¤³¤È¤òÏÃ¤¹»þ¡¢¡Ö²ð¸î¤Î¿Í¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡×¤È¸À¤¦¤Î¤¬ÉáÄÌ¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¥É¥¤¥Ä¿ÍÃËÀ¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¹âÎð¤ÎÉã¿Æ¤¬²È¤Î¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤·¤Æ¤Í¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥ß¥Ë¥¥Ã¥Á¥ó¤ä¥Ð¥¹¥ë¡¼¥à¤â¤Ä¤¤¤¿ÆÈÎ©¤·¤¿Éô²°¤òºî¤Ã¤¿¤ó¤À¡×
¤³¤ì¤Ï¤Ä¤Þ¤ê¡Ö¾Íè¡¢ºßÂð²ð¸î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¥×¥í¤Î¼ê¤ò¼Ú¤ê¤Æ¼«Âð¤Ç²á¤´¤·¤¿¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¹âÎð¼Ô¤ä¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Î¤¦¤Á¡¢¤³¤ÎÃËÀ¤ÎÉã¿Æ¤Î¤è¤¦¤Ë¶âÁ¬Åª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Í½¤á¡Ö¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò½Å»ë¤·¤¿²ð¸î»Î¤ÎÉô²°¡×¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¤Î²ð¸î»Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄÂ¶â¤¬°Â¤¯¥Ï¡¼¥É¤Ê»Å»ö¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö²ð¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¥É¥¤¥Ä¿Í¡×¤¬¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡ÖÀµµ¬¤Î²ð¸î»Î¤¬Íè¤ë¤Î¤òÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¡¢ÀÚ±©µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¿Í²ÈÂ²¡×¤È¡Ö¤Ê¤ó¤é¤«¤Î¤«¤¿¤Á¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¡×¤Î¼ûÍ×¤È¶¡µë¤¬°ìÃ×¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö²ð¸î¤È¤¤¤¨¤Ð¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÀµ¼°¤Ë¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÊÝ¸±¤Ë¤âÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢18Ç¯¤âÁ°¤«¤é¥É¥¤¥Ä¿Í¤Î²ÈÄí¤Ç²ð¸î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£24»þ´Ö¥·¥Õ¥È¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥Ï¡¼¥É¤Ç¤¹¤¬¡¢·îµë¤Ï¤¿¤Ã¤¿¤Î8 0 0¥æ¡¼¥í¡£¹ñ¤Ë¤¤¤ëÌ¼¤Ë»ÅÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡×
¥Æ¥ì¥Ó¶ÉR T L¤Ç¡¢¥¤¥ê¡¼¥Ê¡ÊIrina¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í½÷À¤¬¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îô°¤ÊÏ«Æ¯´Ä¶
¥É¥¤¥Ä¤â¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤âÆ±¤¸E U²ÃÌÁ¹ñ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢E U·÷Æâ¤Î¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë°ÜÆ°¤·¤è¤¦¤¬ÆüËÜ¤Ç¸À¤¦ÉÔË¡ÂÚºß¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½½Ê¬¤ÊµÙ¤ß¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤Éºñ¼èÅª¤ÊÂÔ¶ø¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤Î½÷À²ð¸î»Î¤¬¹âÎð¼Ô¤«¤é¥»¥¯¥Ï¥é¤ò¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î»öÎã¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
R T L¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼ûÍ×¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Àµµ¬¤Î²ð¸î»Î¤Î¿ô¤Ï25Ëü¤Û¤ÉÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤òËþ¤¿¤¹¤Î¤ÏºâÀ¯Åª¤ËÆñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Î²ð¸î¸½¾ì¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤¤¤È¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌäÂê¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ý¤Ç¡ÖÊ¿Åù¡×¤ò¸ì¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤À¤±¤ì¤É¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï½÷À¤ä³°¹ñ¿Í¤¬ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ç¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÉáÃÊ¡Öº¹ÊÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÊ¿Åù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ´Ñ¤ÏÂç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤È²ð¸î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ê¤ÈÏ·¤¤¤ë¡Ö¤ª¶â°Ê³°¤ÎÊýË¡¡×¤ò¡¢¥É¥¤¥Ä¿Í¤âÆüËÜ¿Í¤âÃµ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¹âÎð¼Ò²ñ¡¢²ð¸î»Î¤Î¿Í¼êÉÔÂ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¤Ê¤«¤Î³Êº¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×°ø¤¬Íí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é²ò·è¤Î»å¸ý¤Ï¤Þ¤À¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ø²ð¸î»ÜÀß¤Ë¼¡¡¹¤È·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¡ÄÊüÏ²¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÂçÈ¯ÌÀ¡×¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û²ð¸î»ÜÀß¤Ë¼¡¡¹¤È·ú¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö¥Ð¥¹¤ÎÍè¤Ê¤¤¥Ð¥¹Ää¡×¡ÄÊüÏ²¤¹¤ëÇ§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬ÊÔ¤ß½Ð¤·¤¿¡ÖÂçÈ¯ÌÀ¡×