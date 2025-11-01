Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬·Ç¤²¤¿SDGs¤È¹â¹»À¸¤Î¡ÖSDGsÌ¤ÍèÀë¸À¡×¡ã¥·¥ê¡¼¥º¡¡SDGs¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¿¤Á¡ä¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬10·î13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿¡£ºÇ½ª½µ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡ÖSDGsÌ¤ÍèÀë¸À¡×¤È¡¢ËüÇî¤¬ÌÜ»Ø¤·¤¿SDGs¤È¤Ï¡£¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¡¡SDGs¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤¿¤Á¡×¤ÎÂè48²ó¡£
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤¬·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËüÇî¡×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ï158¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢4·î13Æü¤«¤é10·î13Æü¤Þ¤Ç¤Î184Æü´Ö¡¢Âçºå»Ô¤Î¿Í¹©Åç¡ÖÌ´½§¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤Ï2557Ëü8986¿Í¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿2820Ëü¿Í¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäËç¿ô¤Ï10·î13Æü»þÅÀ¤Ç¤Î»ÃÄêÃÍ¤Ç2206Ëü9546Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤âÌÜÉ¸¤Î2300ËüËç¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ìÄê¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±¿±ÄÌÌ¤Ç·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËüÇî¡×¤À¡£¼çºÅ¤¹¤ë2025Ç¯ÆüËÜ¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËüÇî¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤¤¤Î¤Áµ±¤¯Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢¡ÖEXPO2025¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤òºöÄê¡£SDGs¤¬ÌÜ»Ø¤¹À¤³¦´Ñ¤Î¹ü»Ò¤ò¹½À®¤¹¤ëPeople¡Ê¿Í´Ö¡Ë¡¢Prosperity¡ÊË¤«¤µ¡Ë¡¢Planet¡ÊÃÏµå¡Ë¡¢Peace¡ÊÊ¿ÏÂ¡Ë¡¢Partnership¡Ê¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¡Ë¤Î¡Ö5¤Ä¤ÎP¡×¤Ë±è¤Ã¤¿±¿±Ä¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ê¤É¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤Îºï¸º¡£²ñ´üÃæ¤Î²ñ¾ìÆâ¤Ç¤ÎÆó»À²½ÃºÁÇÇÓ½ÐÎÌ¤ò¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ3Ëü9133¥È¥óºï¸º¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌó55ËüËÜ¤Î¥¹¥®¤¬1Ç¯´Ö¤ËµÛ¼ý¤¹¤ëÆó»À²½ÃºÁÇÎÌ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ´üÁ°¸å¤ä²ñ¾ì³°¤Ç¤Ï¡¢352Ëü4747¥È¥ó¤Îºï¸º¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÇÑ´þÊª¤ÎÈ¯À¸¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¥ê¥Ç¥å¡¼¥¹¤ä¡¢ºÆÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÉôºà¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¥ê¥æ¡¼¥¹¤È¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤â¿Ê¤á¤¿¡£²ñ¾ìÆâ¤Ç»È¤ï¤ì¤¿¿©´ï¤Ï²ó¼ý¤·¤Æ¥ê¥æ¡¼¥¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏºÆ»ñ¸»²½¤¹¤ë¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤ä¤¹¤´¤ß¤«¤é¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥¥ã¥Ã¥×¤Þ¤Ç¡¢9¹àÌÜ¤Ë¤â¤ï¤¿¤ëÊ¬ÊÌ²ó¼ý¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¹â¹»À¸¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó
SDGs¤ÎÌÜÉ¸¤Ë±è¤Ã¤¿¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢2050Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¶ñÂÎÁü¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤À¡£Àè¿ÊÅª¤Êµ»½Ñ¤Ç¤¢¤ë¿åÁÇÈ¯ÅÅ¤ä¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ò¼ÂÁõ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²ñ¾ì¤Ç¤ÏÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¤ä¡¢¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¦¤Á¡¢Æó»À²½ÃºÁÇ¤òµÛ¼ý¤·¤Æ¸ÇÄê¤¹¤ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Çºî¤é¤ì¤¿¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥É¡¼¥à¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢ºÇ½ª½µ¤Î10·î8Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡ÖSDGs Quest ¤ß¤é¤¤¹Ã»Ò±à Future Session 2025¡×¤À¡£Á´¹ñ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¹â¹»À¸¤¬¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ¯É½¤·¡¢2030Ç¯°Ê¹ß¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡ÖBeyond2030¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡ÖSDGsÌ¤ÍèÀë¸À¡×¤ò¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢2700¤òÄ¶¤¨¤ë±þÊç¤ÎÃæ¤«¤éÃÏ¶èÍ½Áª¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿22¥Á¡¼¥à¤È¡¢Á´¹ñ¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç23¹»¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
»²²Ã¥Á¡¼¥à¤ÏSDGs¤Î5¤Ä¤Î¡ÖP¡×¤Î¤¦¤Á¡¢People¡¢Planet¡¢Prosperity¡¢¤Î3ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¥¢¥¤¥Ç¥¢¤È³èÆ°¼ÂÀÓ¤òÈ¯É½¡£¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â3Ê¬¤Î»ý¤Á»þ´Ö¤Ç¡¢¥¹¥é¥¤¥É¤ò»È¤¤¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖSDGsÌ¤ÍèÀë¸À¡×¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤ÈÁ´¹ñ¤Î¹â¹»¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç·ë¤Ó¡¢Ìó700¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Ç»ëÄ°¤·¡¢È¯É½¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
³ÆÉôÌç¤ÎºÇ¤âÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¤Ï¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤ò¿Í¤ÎÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹people¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»³¸ý¸©Î©´ä¹ñ¹©¶È¹â¹»¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ÇÅÏ¤êÂâ¡×¡£»³¸ý¸©´ä¹ñ»Ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤Ç¤¢¤ë¶ÓÂÓ¶¶¤ò¡¢¼Ö°Ø»Ò¤Î¿Í¤Ç¤âÅÏ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£SDGsÌ¤ÍèÀë¸À¤Ç¤Ï¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ¤³¦¤Ë¹¤²¤Æ¤¤¤¯·è°Õ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Ö°Ø»Ò¤ÎÊý¤¬°Â¿´°ÂÁ´¤Ë¶ÓÂÓ¶¶¤òÅÏ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê´Ñ¸÷ÃÏ¤ä³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç¤â±¿ÍÑ¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶ÓÂÓ¶¶¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼¤ÎÇÈ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
PlanetÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢8¥Á¡¼¥à¤¬µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤äÃÏ°è»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤Ê¤É¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡£Planet¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä»¼è¸©Î©ÀÄÃ«¹â¹»¡Ö¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÆ±¹¥²ñ¡×¡£ÂçÎÌ¤Î¤´¤ß¤¬Î®¤ìÃå¤¯³¤´ß¤ò¡¢¤´¤ß½¦¤¤¤ä¤´¤ß¤òºÆÍøÍÑ¤·¤¿ºîÉÊ¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢ÍçÂ¤ÇÊâ¤±¤ë³¤¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢½©ÅÄ¸©Î©Âç¶ÊÇÀ¶È¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¡Ö31¡×¤Ï¡¢¶¯»ÀÀ¤Î¶ÌÀî²¹Àô¤ÇºÎ¼è¤Ç¤¤ëÅò¤Î²Ö¤ò´õ¼á¿å¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ðºî¤Ç»È¤¨¤ëÇÀÌô¤ÎÂåÂØÉÊ¤ò³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÇÑ±Õ¤ò¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼ºÏÇÝ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½ÂÃ«¶µ°é³Ø±à½ÂÃ«¹â¹»¤Î¥Á¡¼¥à¡Ö¤ª¤Ë¤®¤ê¡×¤Ï¡¢°ðºî¤Ë¤ª¤±¤ë¥á¥¿¥ó¤òºï¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï²¹Àô¿å¤Î³èÍÑ¤¬Í¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò²Ê³ØÅª¤Ë¾ÚÌÀ¡£¤³¤Î2¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¶¨»¿´ë¶È¤«¤é¾Þ¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£
ËüÇî²ñ¾ì¤«¤é¡ÖSDGsÌ¤ÍèÀë¸À¡×¤ò¤¹¤ë°ÕµÁ
ProsperityÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶¤È·ÐºÑ¤ÎÄ´ÏÂ¤ä¡¢ÃÏ°è¤È¤Î¶¦ÁÏ¤Ê¤É¡¢Ë¤«¤µ¤ÇÌ¤Íè¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò7¥Á¡¼¥à¤¬È¯É½¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇProsperity¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢µÜ¾ë¸©ÇÀ¶È¹â¹»¡Öºù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Á¡¼¥à¡×¡£¹â²¹¤ä´¥Áç¡¢±ö³²¤ËÂÑÀ¤¬¤¢¤ëºù¿§³èÎÏºÞ¤ò³«È¯¤·¤¿¡£³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢ÌÔ½ë¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æºù¤¬¸Ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¸å¤Ë¿¢¼ù¤·¤¿´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëºù¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÎÌÔ½ë¤ä´¥Áç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸Ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ïºù¤¬Á´ÌÇ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤òÊú¤¨¡¢Ä´ºº¤¹¤ë¤È¹â²¹¾ã³²¤¬°ì°ø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¹â²¹¡¢´¥Áç¡¢±ö³²¤ËÉé¤±¤Ê¤¤ºù¤ÎºÏÇÝË¡¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤Ë¾Ð´é¤òºé¤«¤»¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¶è¤Ç¤Ï¡¢À¸Â¸Î¨100¡ó¤Î·ë²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¡£¸¦µæ·ë²Ì¤òÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¤È¡¢Ê£¿ô¤Î¹ñ¤«¤éºù¿§³èÎÏºÞ¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤ÈÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¤êÊý¤«¤é»ÈÍÑÊýË¡¤Þ¤Ç¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
»²²Ã¤·¤¿22¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÖSDGsÌ¤ÍèÀë¸À¡×¤òÈ¯¿®¤·¡¢º£¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤ß¤é¤¤¹Ã»Ò±àÁí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿åÌî²í¹°»á¤Ï¡¢ËüÇî¤ÎºÇ½ª½µ¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÍýÍ³¤È¡¢¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬È¯É½¤·¤¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Î°ÕµÁ¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤ÎSDGs¤òÃ´¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢2030Ç¯°Ê¹ß¤ÎÌ¤Íè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¡ØBeyond2030¡Ù¤ò°Õ¼±¤·¤ÆºÇ¸å¤Î½µ¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËüÇî¤Î²ñ¾ì¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë°ÕµÁ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»À¸¤¬¼«¤é¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤·¡¢ÊÑ³×¤¹¤ë¡¢¹â¹»À¸¤é¤·¤¤¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ç¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¿·¤·¤¤¼Ò²ñ¤òºî¤ë¤ó¤À¤È¡¢ËüÇî¤Î¾ì½ê¤«¤éÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ËÂÐ¤¹¤ë¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËüÇî¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¸¡¾Ú¤¬É¬Í×
Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Ï¡¢½ÐÅ¸¤·¤¿¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÏSDGs¤¬·Ç¤²¤ë17¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¦¤Á¡¢1¤Ä°Ê¾å¤ÎÌÜÉ¸¤òÅ¸¼¨¤ËÀ¹¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¡¢»²²Ã¤·¤¿¹ñ¤ä´ë¶È¡¢ÃÄÂÎ¤«¤éSDGs¤Ë´Ø¤¹¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬È¯¤»¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢SDGs¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÊÄËë¸å¤ÎÂÐ±þ¤â½ÅÍ×¤À¡£
¡ÖEXPO2025¥°¥ê¡¼¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢»ÜÀß¤ò²òÂÎ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤¸¤ëÇÑ´þÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢98.1¡ó¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ê»ÜÀß¤ä·úºà¡¢ÀßÈ÷µ¡´ï¡¢½º´ï¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇäµÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤¬³«Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ÜÀß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ìÉô¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆþ»¥¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²òÂÎ¤·¤¿·úºà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢½º´ï¤äÈ÷ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïº£¸åÌ±´Ö´ë¶È¤ä¸Ä¿Í¸þ¤±¤Ë¤â¸øÊç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ËüÇî¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿1¼þ2¥¥í¤ÎÂç²°º¬¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤ì¤À¤±»Ä¤·¤Æ¡¢¤É¤ì¤À¤±¥ê¥æ¡¼¥¹¤¹¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎµÄÏÀ¤¬¸½ºß¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶¨²ñ¤¬10·î7Æü¤Ë³«ºÅ¤·¤¿Î×»þÍý»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÌÅìÂ¦¤ÎÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤Ï²ñ¾ìÀ×ÃÏ¤Ë»Ä¤¹°ìÊý¡¢Åö½é¤Ï»Ä¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¥ê¥æ¡¼¥¹¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤·¤Æ¤¤¤¿ÆîÀ¾Â¦¤Î350¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸øÊç¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËüÇî¤Ç¤ÏSDGs¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢Â¿¤¯¤Î»²²Ã¼Ô¤¬È¯¿®¤â¤·¤Æ¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊËüÇî¡×¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¾õ¶·¤â´Þ¤á¤¿¸¡¾Ú¤òÂÔ¤¿¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£