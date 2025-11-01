【暴風警報】北海道・北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町などに発表 1日07:28時点
気象台は、午前7時28分に、暴風警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町、大空町に発表しました。
網走、紋別地方では、1日昼過ぎから1日夜遅くまで暴風に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■紋別市
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■斜里町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■清里町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■小清水町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■佐呂間町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s
■湧別町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■興部町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■雄武町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
■大空町
□暴風警報【発表】
1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
風向 北東
最大風速 20m/s