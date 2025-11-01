TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前7時28分に、暴風警報を北見市常呂、網走市、紋別市、斜里町、清里町、小清水町、佐呂間町、湧別町、興部町、雄武町、大空町に発表しました。

網走、紋別地方では、1日昼過ぎから1日夜遅くまで暴風に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■北見市常呂
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■網走市
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■紋別市
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■斜里町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■清里町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■小清水町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■佐呂間町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s

■湧別町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■興部町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■雄武町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

■大空町
□暴風警報【発表】
　1日昼過ぎから1日夜遅くにかけて警戒
　風向　北東
　最大風速　20m/s