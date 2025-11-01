ÉÍÅÄ²í¸ù¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤ÎÂ´¥¢¥ë¼Ì¿¿¸ø³«¡¡Êì¹»¤ÇÀ¤³¦²¦¼Ô¤È¡È´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¡É
¡¡¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ²í¸ù¤¬11·î1ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤´¤Ö¤´¤Ö¡Ù¡Ê¸å1¡§54¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Êì¹»¤Ë³®Àû¡Ê¤¬¤¤¤»¤ó¡Ë¥í¥±¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÉÍÅÄ²í¸ù¤â»×¤ï¤º¶ì¾Ð¡Ä°ìÆü¸Â¤ê¤Î°Û¿§¤Î¥³¥é¥Ü
¡¡ÉÍÅÄ¤ÈÁêÊý¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸ÞÊ¬¸ÞÊ¬¤ÎÎ©¾ì¤Ç¥í¥±¤ò¹Ô¤¦Æ±ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÁêÊý¤ÏÁ°²ó¤Ë°ú¤Â³¤ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë ¥Ö¥ì¥¤¥¥ó ¥À¥ó¥µ¡¼¡¦Shigekix¡£À¤³¦Âç²ñ¤ò»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Î18ºÐ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¿ô¡¹¤ÎÂç²ñ¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¡¡Shigekix¤Î¡ÖÀèÇÚ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤«¤é¤Î»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦´õË¾¤Ç¡ÖÅÁÀâµé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡¦¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¥°¥ë¥á¡×¤ò½ä¤Ã¤¿°ì¹Ô¡£¼¡¤ËÉÍÅÄ¤Î¸Î¶¿¡¦Æôºê¤òË¬¤ì¤ë¡£ÉÍÅÄ¤ÎÊì¹»¡ÖÆôºê»ÔÎ©Ä¬¾®³Ø¹»¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£
¡¡Á´¹»À¸ÅÌ¤Ø¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç¶ÛµÞ¤Î¥ê¥â¡¼¥È½¸²ñ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÉÍÅÄ¤È Shigekix¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤ÎÉÍÅÄ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¡¢¶µ¼¼¤Ë¤¤¤¿À¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÏÂç´î¤Ó¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Shigekix¤Ë¤â¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÂÎ°é´Û¤Ø¡£¼Â¤ÏÂÎ°é´Û¤Ë¤Ï¡¢¡È¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Îº¯À×¡É¤¬º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢ÉÍÅÄ¤Î¾®³ØÀ¸»þÂå¤Î½é¡¹¤·¤¤Â´¥¢¥ë¼Ì¿¿¤âÂç¸ø³«¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤Ï¡ÖÉÍÅÄ²í¸ù¤Ë¤è¤ë¹»²ÎÀÆ¾§¡ßÀ¤³¦²¦¼ÔShigekix¥À¥ó¥¹¡×¤È¤¤¤¦´ñÀ×¤Î¥³¥é¥Ü¤¬¼Â¸½¡£ÂÎ°é´Û¤Ç¹ñ²È¤òÀÆ¾§¤¹¤ëÉÍÅÄ¤Î¼þ¤ê¤òShigekix¤¬¥À¥ó¥¹¡£ÉÍÅÄ¤Ï»×¤ï¤º¡¢¶ì¾Ð¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¡£
