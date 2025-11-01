【きょうから】スタバ、ティー×ストロベリーや“飲むドルチェ”など店舗ごとに楽しむホリデー新作ビバレッジが登場
スターバックスがホリデーシーズンをきょう1日よりスタートさせる。毎年人気の“ジョイフルメドレー”にストロベリーを重ねた新作から、ロースタリー東京の“飲むドルチェ”シリーズまで、スターバックスらしい多彩なホリデーラインアップがそろった。
■通常店では華やかな香りと甘酸っぱさが重なり合う“とろあま”体験
通常の店舗では、“JOYFUL MEDLEY ― JOYでつながる ―”をテーマとして、人気の冬限定ティー『ジョイフルメドレー』にストロベリーを重ねた新作ビバレッジ2種が登場する。華やかな香りと甘酸っぱさが重なり合う“とろあま”な味わいで、ホリデー気分を盛り上げる。
ラインアップは『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』と『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』の2種類。フラペチーノは、果肉感あるストロベリーとジョイフルメドレー ティーを合わせた一杯で、ホイップクリームの上にフリーズドライのストロベリーをトッピング。見た目にも華やかで、ホリデーらしい高揚感を演出する。
一方、ティーラテは、濃密なジョイフルメドレー ティーにストロベリームースを重ねた、なめらかな口どけが特長。3種の茶葉（ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティー）をベースに、ミルクの甘さと調和する芳醇な香りが広がる。
さらに、ホリデー限定で登場する『ジョイフル クッキー トッピング』も登場。リボンやスノーマン、くま、人形の4種類のデザインがランダムで提供され、どれが出るかはお楽しみ。別売りのカスタマイズとして、フラペチーノやホイップクリーム付きアイスビバレッジに追加でき、遊び心あるホリデー演出が味わえる。
また、定番人気の『ジンジャーブレッド ラテ』や『ジョイフルメドレー ティー ラテ』も登場し、冬の訪れを告げるスターバックスの象徴的な味わいが今年も並ぶ。ティーシリーズ『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』も販売され、自宅でもホリデーの香りを楽しめる。
■ティーカフェはラズベリー香る華やかな一杯に
24店舗で展開される、ティーに特化した「スターバックス ティー & カフェ」では、“ジョイフルメドレーをとことん楽しむ”をテーマとして香り豊かなティーとラズベリーを組み合わせたビバレッジが展開される。
『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』は、ミルクを合わせた「ジョイフルメドレー」にラズベリー風味のシロップを加え、ティームースや果肉ソースを重ねたデザート感覚のフラペチーノ。カップの底に忍ばせたラズベリー果肉ソースが、ひと口目から華やかな香りを広げる。さらに、ホット・アイスで楽しめる『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』も登場。ミルクとラズベリーの甘酸っぱさが溶け合い、最後のひと口までご褒美のような味わいを堪能できる。
また、毎年人気の『ジョイフルメドレー / ティーポット』もこの冬限定で販売。アプリコットやマンゴーの風味に、ジャスミンのようなフローラルな香りが重なり、複数のティーが織りなす奥行きのある味わいに仕上げた。余韻には穏やかな渋みが残り、寒い季節にぴったりの深みあるティータイムを楽しめる。
■スターバックス リザーブ ロースタリーでは、“ドルチェビバレッジ”
東京・中目黒にあるスターバックス リザーブ ロースタリー東京では、“ドルチェを味わうように楽しむ”をテーマとして、まるでデザートを食べているような贅沢な一杯が展開される。
1階のメインバーでは、イタリアの伝統菓子ティラミスをビバレッジで表現した『バレルエイジド ティラミス ラテ』を提供。樽で熟成させた「ウィスキー バレルエイジド コーヒー」の芳醇な香りに、バニラ風味のムースやココア、ビスコッティを合わせ、まるでティラミスを味わっているような大人の一杯に仕上げた。
2階のティバーナ バーでは、冬の風物詩「ティバーナ ジョイフル メドレー フルリーフ」を使用した『ジョイフル メドレー クリーム ティー ラテ with ストロベリー』を展開。ストロベリー果肉ソースとバニラ風味ムースを合わせ、ショートケーキを思わせるかわいらしい見た目に仕上げた。
3階のアリビアーモ バーでは、スターバックスのホリデーを象徴するケーキ「クランベリー ブリスバー」をカクテルにアレンジした『クランベリー ブリスバー カクテル』が登場。ブランデーをベースに、クリームチーズとクランベリージュース、スパイスを組み合わせ、シナモン風味のクッキーとドライクランベリーがアクセントになった一杯だ。スピリットフリー（ノンアルコール）仕様も用意されている。
それぞれの店舗やバーごとに個性豊かなビバレッジがそろい、ティーやコーヒー、カクテルまで多彩に楽しめる今年のスターバックスのホリデーシーズン。どの一杯にも、冬だけの特別な時間を感じさせる遊び心と温もりが詰まっている。
【商品概要】
『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
価格：持ち帰り（\687） 店内（\700）
『ジョイフル クッキー トッピング』
価格：持ち帰り（\54） 店内（\55）
※絵柄は全4種・ランダム。
※カスタマイズ対象商品は、全てのフラペチーノ と、ホイップクリームをのせた全アイスビバレッジ。
『ジンジャーブレッド ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \540 / Tall \579 / Grande \624 / Venti \668
＜店内＞ Short \550 / Tall \590 / Grande \635 / Venti \680
※ジンジャーブレッドクッキーの風味をイメージしております。
『ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Hot）
＜持ち帰り＞ Short \520 / Tall \560 / Grande \604 / Venti\648
＜店内＞ Short \530 / Tall \570 / Grande \616 / Venti \660
『スターバックス ティバーナ ジョイフルメドレー 12袋入り』
価格：\1,680
『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞ \776 ＜店内＞ \790
※ラズベリー果肉・果汁5％未満
『レッド ラズベリー & ジョイフルメドレー ムース ティー ラテ』（Iced / Hot）
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞ \687 ＜店内＞ \700
※ラズベリー果肉・果汁5％未満
『ジョイフルメドレー / ティーポット』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞ \628 ＜店内＞ \640
『バレルエイジド ティラミス ラテ』
『ジョイフル メドレー クリーム ティー ラテ with ストロベリー』
＜店内のみ＞ \1300 ※持ち帰り不可
『クランベリー ブリスバー カクテル』
＜店内のみ＞ \2200 ※持ち帰り不可
◆ 販売期間：2025年11月1日（土）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
