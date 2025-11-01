“8頭身”蒔埜ひな、バレーで培った圧巻“美ボディ”披露
俳優の蒔埜ひなが、10月27日発売の『週刊プレイボーイ』45＆46号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】美ボディ炸裂！水着グラビアで初登場した蒔埜ひな
蒔埜は、2004年2月12日生まれ、高知県出身。高校時代には春高バレーに出場した経歴を持ち、KAMPAIに所属。「ミスオリエンタル2023」に四国代表として出場し、特別賞を含む8つの賞を受賞。昨年『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを飾った。
今回のグラビアでもバレーで培った均整の取れた美ボディを披露。美背中全開の大胆な水着にも挑戦するなど、圧巻のスタイルを見せている。
そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、星名美津紀、姫野ひなの、青井春、さくらもも、平嶋夏海、木部桃花が登場する。
【写真】美ボディ炸裂！水着グラビアで初登場した蒔埜ひな
蒔埜は、2004年2月12日生まれ、高知県出身。高校時代には春高バレーに出場した経歴を持ち、KAMPAIに所属。「ミスオリエンタル2023」に四国代表として出場し、特別賞を含む8つの賞を受賞。昨年『週刊プレイボーイ』でグラビアデビューを飾った。
今回のグラビアでもバレーで培った均整の取れた美ボディを披露。美背中全開の大胆な水着にも挑戦するなど、圧巻のスタイルを見せている。
そのほか同号の表紙＆巻頭グラビアに豊島心桜、星名美津紀、姫野ひなの、青井春、さくらもも、平嶋夏海、木部桃花が登場する。