徳川家康を弾劾する書状「内府ちがいの条々」が、じつは全国ではなく九州にしか送られていなかった理由

誰もが知る「関ヶ原の戦い」。

しかし現在語られる「通説」の多くは間違いや創作だった！

講談社現代新書の新刊『シン・関ヶ原』では、「徳川家康は天下を取るために戦いを起こした」「西軍の首謀者は石田三成だった」「勝敗は小早川秀秋の寝返りで決まった」などのこれまでの通説を、170通余りの書状から覆します。

「新しい関ヶ原」が、この一冊から始まる！

本記事では、〈毛利輝元は「石田三成にまつりあげられた」わけではなかった…同時代史料からわかった「西軍総大将」をめぐる「知られざる内情」〉に引き続き、「反家康クーデター」の初動や、「内府ちがいの条々」について詳しくみていきます。

※本記事は高橋陽介『シン・関ヶ原』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

毛利輝元は上洛した

7月15日、増田長盛・長束正家・前田玄以の三奉行からの上洛要請が、毛利輝元のもとに届いた。輝元はその書状を書き写し、立花親成・加藤清正らに送った。輝元から親成・清正への説明は以下のとおり。

毛利輝元から立花親成・加藤清正への書状

奉行衆からわたくしのところへ、このような書状が送られてきました。しかたがないので今日7月15日に広島を出発し、とにかく秀頼様へ忠節を尽くすつもりです。あなた（親成・清正）も早々に上洛してください。お待ちしております。

輝元は親成と清正に、奉行衆から「大坂の仕置きについて相談したいから上洛してほしい」という要請があった、と伝えている。そこには、「家康と対決する」というニュアンスは感じられない。そのため2人はこの上洛要請を家康の命令と判断してしまったかもしれない。親成はこの1年前、家康の命令で庄内攻めの準備のため柳川に下っていたが（『鹿児島県史料 旧記雑録後編三』797号、809号）、輝元の要請に応じて上洛すると、そのまま西軍に取り込まれてしまった。親成に家康と敵対する理由はなかった。

一方の清正は、会津攻めへの参陣を家康に申し入れたが拒否され、領国の隈本にとどまるよう命じられていたため、輝元の要請のみによって上洛することはできないと判断して動かなかった。このように輝元の要請によって上洛するか、しないかの判断が、のちに2人の明暗を分かつこととなったのである。

クーデターの初動

朝廷の女官たちの日記（『お湯殿の上の日記』）によると、7月12日ごろから始まった騒動は、15日には後陽成天皇の上聞に達した。山科言経（ときつね）の日記（『言経卿記』）によると、16日には騒動が異常事態に発展した。17日、後陽成天皇は勅使として大納言・広橋兼勝を大坂に下した。

大坂の奉行・前田玄以からの返事は「毛利輝元がすべてとりしきっていますので安心してください」というものであった。玄以は「家康を豊臣政権から排除した」とは言っていないが、騒動が反家康クーデターであることは明らかである。この時点で、毛利輝元による秀頼後見体制の成立が報告されたとみてよいだろう。

ノート 西軍はどのような統治システムを志向したのか

従来の通説によれば、秀吉が遺言した政権運営は「五大老五奉行による合議体制」であったが家康がその枠組みを逸脱したため、石田三成をはじめとする西軍があらためて「二大老（宇喜多秀家・毛利輝元）四奉行（増田長盛・長束正家・石田三成・前田玄以）による合議体制」を打ち立てた、とされてきた。この場合、石田三成は自動的に、奉行に復帰したものとみなされるだろう。

しかし、同時代史料をみるかぎり、秀吉の遺言による政権運営は「徳川家康による秀頼後見体制」であり、西軍挙兵後の政権運営は「毛利輝元による秀頼後見体制」である。西軍の挙兵後、後陽成天皇からの停戦命令や、家康からの和談交渉はいずれも、輝元に対してなされた。つまり輝元は、これらについてほかの5人に相談せず独自に判断することも可能であった。

「内府ちがいの条々」は九州に送られた

7月17日、増田長盛・長束正家・前田玄以の三奉行は、島津忠恒・加藤清正・立花親成・筑紫広門・相良頼房・中川秀成・松井康之ら九州の諸領主へ、13ヵ条にわたって徳川家康を弾劾する書状「内府ちがいの条々」を送り、反家康クーデターへの参加を要請した。

三奉行から九州の諸領主への書状

このたびの会津攻めで、徳川家康公は起請文の内容や豊臣秀吉様の遺言にそむき、秀頼様の後見を放棄して出発しましたので、皆で相談し、家康公と戦うことにしました。弾劾状を別紙に添付します。内容に賛同し、秀吉様のご恩を忘れていないのであれば、秀頼様へ忠節を尽くしてください。

家康に対する弾劾状である「内府ちがいの条々」は従来、全国の諸大名に発布されたようにいわれているが、じつはそうではない。弾劾されている家康本人はもちろんのこと、会津攻めにしたがって東国へ向かっていた諸大名は、この時点で「条々」を受けとっていない。弾劾状は、おもに上方の状況にくわしくない九州の諸領主に宛てて、家康を政権から排除するにいたった経緯を説明する目的で書かれたものだったのである。13ヵ条の内容は、以下のとおり。

内府ちがいの条々

徳川家康がした違法な行いの数々

一、5人の年寄・5人の奉行が「上巻之誓紙（慶長3年9月3日付）」に連判してそれほど経っていないのに、奉行のうち2人（浅野長政・石田三成）を政権から排除したこと

一、5人の年寄のうち前田利長は起請文を提出し、すでに問題は解決しているにもかかわらず、さらに会津攻めをするためと言って人質を差し出させ、圧迫したこと

一、上杉景勝は何も悪いことをしていないのに、「上巻之誓紙」の決めごとを破り、また、秀吉様の遺命に反して、このたび討ち果たそうとしていることは、嘆かわしいことであると思い、いろいろと説得したのだが、いっこうに聞き入れようとせず、会津攻めを敢行したこと

一、知行宛行状については、自分に出してもいけないし、取り次ぎもしてはならないと「上巻之誓紙」で取り決めたのに、そのルールを無視し、何の働きもしていない者に知行を与えたこと

一、伏見城に秀吉様が配置した留守居を追い出し、勝手に徳川家家臣を留守居として配置したこと

一、「上巻之誓紙」で10人のほかには起請文をとりかわさないと約束したのに、数多くの起請文をとりかわしていること

一、北政所様（秀吉未亡人）が居住するべき大坂城西の丸を不当に占拠していること

一、秀頼様のいる大坂城本丸に向かって、西の丸に天守を普請したこと

一、諸大名の人質を、えこひいきで国元へ返してしまったこと

一、諸大名との婚姻に関するルールを守らず、皆から意見をされ、いったんはそれに納得したにもかかわらず、さらに諸大名との婚姻を数多く結んだこと

一、若い者たちをそそのかして「徒党（悪事をはたらく集団）」を結成させ、京都・大坂で騒動を起こしたこと

一、5人の年寄が連署するべき知行宛行状を、1人の署名で発布していること

一、個人的な利益のために、石清水八幡宮の検地を免除したこと

以上、「上巻之誓紙」も秀吉様の遺命も守らないのであれば、どのようなルールにしたがい豊臣政権の運営をすればよいのでしょうか。このように10人の者が1人ずついなくなってしまうと、最後に残った家康が秀頼様を尊重するとは考えられません。

＊

さらに〈「関ヶ原の戦い」の前に、徳川家康はすでに天下を取っていた…合戦の「前提」が覆る「驚きの事実」〉の記事では、「徳川家康はすでに天下人だった」という点について詳しくみていきます。

