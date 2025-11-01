ヤマト門閥氏族が「鉄素材」と「鏡」を手に入れるために手を伸ばした「ある地方」…古墳からわかった「もっとも重要な経済基盤」

古墳はなぜ造られたのか？巨大化した理由は？

発売即重版が決定した講談社現代新書『古墳時代の歴史』では、古墳が現れてから古墳時代が終わるまでが編年体で描かれ、そうした謎が明かされている。

本記事では、〈「山陰地方」に「ヤマトの儀礼や世界観」はなかなか伝わらなかった…イズモの氏族長が守り抜いた「独自な墓の形」〉に引き続き、3世紀後半から4世紀初めにかけてのヤマト門閥氏族の、もっとも重要な経済基盤の一つになっていた近畿地方について詳しくみていく。

※本記事は松木武彦『古墳時代の歴史』（講談社現代新書）より抜粋・編集したものです。

ヤマト門閥氏族が近畿各地に手を伸ばした

古墳、すなわち違いを見せ合う墳丘墓をメンバーごとに造って並べるという行いを、新たな時代の氏族の慣習として最終的に確立したのが、ヤマトを含む近畿・東海大地方圏であったことは先述した。核となったヤマトに門閥氏族が現れた経緯もみた。では、ヤマトの周辺の状況はどうであろうか。

もっとも顕著なのは、ヤマト門閥氏族の古墳群においては箸墓・西殿塚・柳本行燈山と続く巨大前方後円墳の次位やその次のランクに当たる大規模な前方後円墳や前方後方墳が、3世紀後半から4世紀初めにかけて、ヤマトを取り囲む要地に築かれることである。

その最たるものは、ヤマシロの椿井大塚山（京都府木津川市）である。墳丘長が175メートル以上に達する前方後円墳で、3メートルという圧倒的な壁の高さをもつ竪穴式石室と、そこに設けられた長大な割竹形木棺の各所に、36面以上の鏡を中心とする各種の品物が置かれていた。おそらく全面三段にはならない墳丘をのぞけば、あとは完全にヤマト門閥氏族のこしらえそのものである。単独で立地することから、先述の桜井茶臼山やメスリ山と同じように、個人の資質でヤマト門閥氏族の体制に加わった有力氏族長である。

彼がいた場所は、ヤマトの本拠である奈良盆地の北の入り口に近い木津川中流域である。上流に進めば、現在のJR関西本線のルート沿いにイセに出て東海につながる。下流に進めば淀川に合流し、セッツから瀬戸内海に出る。地の利を得て、鏡のやり取りに象徴される各地氏族長との渉外を担った3世紀後半の人物が、その主として浮かび上がる。

ヤマト門閥氏族との密接な関係が考えられる3世紀後半の古墳としては、ほかにヤマシロの元稲荷（京都府向日市）、ツの西求女塚（兵庫県神戸市）という2つの前方後方墳がある。

墳丘長はそれぞれ94メートル・98メートルと大きく、前者は高い壁の竪穴式石室をもち、後者は竪穴式石室が低いけれども12面もの鏡をもち、いずれも秘儀や品物の内容をヤマト門閥氏族の古墳と共有する。前方後方墳は、ヤマト門閥氏族の古墳群では西殿塚を盟主とする萱生古墳群にみられることから、とくに萱生の一族と密接にかかわりながら、淀川から大阪湾をへて瀬戸内につながる交通路上で活動した人物が、その主と考えられる。西求女塚からは山陰系の土器もたくさん出土している。

これらのほか、調査が進んでいないのでくわしい内容は不明ながら、弁天山A一号（大阪府高槻市）・森一号（大阪府交野市）といった100メートル超級の前方後円墳も、3世紀後半から4世紀初頭にかけて、淀川沿いに現れる。ヤマト門閥氏族と密接につながった氏族長が、元稲荷や西求女塚も含めて淀川から大阪湾沿岸への交通路に沿って現れることは、この時期のヤマト門閥氏族の活動が、瀬戸内大地方圏の流通のコントロールに重きを置いていたことをしめしている。

その先にある北部九州大地方圏を窓口とした鉄素材や中国製の鏡を、瀬戸内大地方圏を通じて有利に取り込むことが、3世紀後半から4世紀初めにかけてのヤマト門閥氏族の、もっとも重要な経済基盤の一つになっていた。それをスムーズに回すために、瀬戸内から大阪湾をへて淀川にいたる交通路上の要地にいた有力氏族長たちとパートナーシップを結び、その大元締めとして盆地の入り口に椿井大塚山の主を配置したのであろう。

かたや、東方の地域に対するパートナーシップの働きかけは、まだこの時期には顕著ではない。その中で、4世紀初頭に築かれたアハウミの雪野山（滋賀県東近江市）は、長さ70メートルの前方後円墳で、壁の高い竪穴式石室と長大な舟形木棺の各所にさまざまな品々を置く。この品々には武器と武具が多く、とりわけ、ヤマト門閥氏族のもので作られたと考えられる青銅製の飾り矢の束は、質量ともに有数の充実ぶりである。それが象徴する武人的な役割をもって、ヤマト門閥氏族の軍事をとりしきったメスリ山の長などと結びつきながら、琵琶湖東岸の要地を押さえる役目を帯びていたと考えられる。

アヅマはいまだ遠かった

西方に濃く東方には薄い、とヤマト門閥氏族の地方への関与の度合いをいま述べてきたが、もとより東海・関東大地方圏は、個人ごとに墳丘を造るという、古墳の起源となった習俗が発祥した地域である。古墳時代に入った3世紀後半から4世紀初めにかけても、その伝統を保った小方墳群が、たくさんの氏族たちによって営まれた。とくに関東では、その数や密度が、これまでにみてきた西日本の各地域圏をはるかにしのいでいる。

そしてときおり、その中の有力なものが、長の墓をこれまた伝統的な前方後方形に築くことも、2世紀後半以来のしきたりとして根強く残っている。とくに関東では、前方後方墳を核に小方墳が集まる古墳群が、西日本をはるかにしのぐ密度で営まれた。何度も説いたように、これらは地域の伝統にのっとった氏族たちの習わしであり、ヤマトからの影響はほとんどない。

ただ、3世紀中ごろになると、やや大型で高い墳丘をもった前方後方墳が、ぼちぼちと現れる。東海西部ではミノの象鼻山一号（岐阜県養老町）、東海東部ではスルガの高尾山（静岡県沼津市）、中部高地ではシナノの弘法山（長野県松本市）などである。近畿に属するが、東海と動きを同じくするアハウミ北部の小松（滋賀県長浜市）も同様である。

これらは、墳丘の長さが40メートル台から60メートル台で、葺石はないか、少なくとも全面には施されない。埋葬施設は、弘法山以外は木棺をそのまま埋めたもので（木棺直葬）、ヤマトの門閥氏族のような竪穴式石室は築かない。弘法山は石を使うが、丸い小石で木棺を包むもので、壁が自立する竪穴式石室とは異なる独自のやり方である。

棺に入れられる品々は、鏡一枚と少量の鉄器および玉という、弥生時代以来の伝統的な氏族長の墓の基本セットにとどまるが、飾り矢の束が加わることで点数は増えている。小松の飾り矢の矢じりはヤマトで作られたとみられる青銅製のものである。鏡もまたヤマトを通じてもたらされた可能性もあり、ヤマト門閥氏族とこれらの地域の有力氏族長との関係が、従来よりも深まったとみることはできるだろう。ただし、こうした品々を大量に入手して、複雑な手続きをへて石室や棺の各所に配置していくヤマト門閥氏族の秘儀は、ほとんど伝わっていない。西の地方のようにヤマト門閥氏族と秘儀を共有して深い関係に入る氏族長は、東の地方にはまだ現れていなかった。

前方後方墳の出現をもって東の地域も早くからヤマトの体制に加わったと説く論調がいまだに盛んである。しかし、前方後方墳そのものがヤマトではなく東の地域に起源すること、墳丘の外観や埋葬施設が西の地域とは大きく異なること、品々の質と量やその配置などにヤマトとの共有度が薄いことなど、歴史的経緯やものごとの具体像をきちんと評価すれば、そのような論調はあまりにも単純で実態をみないものであることがわかるだろう。

東海・関東大地方圏の土器は、西の各地方圏の土器にくらべて、特徴が際立っている。煮炊き用の甕の口を小さく屈曲させて立ち上げ（その断面がS字形であることから「S字状口縁」とよばれる）、しばしば底に小さなスカート状の台を付ける（「台付甕」）。弥生時代に東海で発生して関東にも拡がったもので、この特徴が、古墳時代に入っても根強く保たれる。このことは、東海・関東大地方圏が、そして人や物や情報がたがいに行き来する流通圏としての日本海大地方圏が、ヤマト門閥氏族の台頭後も、しばらくは自律的に機能していたことを示す。

もちろん近畿や北陸の土器もあり、とくに近畿の土器は、それを集中的に出すムラが関東にはある。ヤマトとの交渉の機会や密度は、3世紀後半を通じて明らかに増し、そのような経路を通じて、鏡や飾り矢をそこから手に入れる氏族長もいた。しかしまだ、ヤマトの門閥氏族に同化してその体制の一角に加わるほどの氏族長が、西日本のように次々と現れる世界ではなかった。奈良時代の宮廷人が創りあげた英雄「ヤマトタケル」が遠征したことになっているころより前のアヅマは、ヤマトの門閥氏族にとってまだ遠かったのである。

＊

さらに〈日本列島に「16万基」もある古墳は、なぜ弥生時代に出現したのか？…従来の学説を根本から覆す考古学の最前線〉では、日本に古墳はなぜ現れたかという点について詳しくみていく。

