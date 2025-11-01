働く女性の昇給・昇進阻む「ペナルティ」の正体...埋まらない男女間「賃金格差」のワケ

5日本社会に根強く残る男女間の賃金格差。その背後にあったのは、「男性らしさ／女性らしさ」が生む歪な構造だったーー。

「今とは異なる境遇に、自分が生まれていたなら……。」

「あり得たかもしれない自分への想像力」に始まり、「今を生きる他者への想像力」に終わる、性別をめぐる社会の理不尽に問いかける田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）が2025年10月23日についに刊行されます。

世界的に起こっているマイノリティや女性の優遇策に対する「バックラッシュ」現象を考えるヒントにもなる一冊、ぜひお楽しみください。

【書籍はこちら⇩】

＊本記事は、2025年10月23日発売の田中世紀氏著『なぜ男女格差はなくならないのか』（講談社現代新書）の「はじめに」を抜粋・編集したものです。

価値観が変われば「合理性」も変わる

本当に企業が「経済合理性」に基づいて人事配置を行っているのであれば、時代が変わって企業での働き方、あるいは社会の子育てに関する考え方が変わることで、この状況も変わってくるかもしれない。

たとえば、子育てについての社会的な価値観が変わり、男性と女性で（勤続年数も含めて）労働時間が全く同じになった場合、企業にとっては性別にかかわらず優秀な人材を登用することが経済的に最も合理的な選択であるはずだ。実際、父親の育児休暇が義務付けられているスウェーデンでは、雇用の男女格差及び労働時間の男女格差が縮まってきており、賃金格差も図１-１が示すとおり小さくなっている。

また、日本でも晩婚化、非婚化が進む中で、女性の結婚や妊娠・出産に伴う離職コストは、企業にとって以前ほど大きな負担ではなくなってきている。労働時間も特に若い世代において減少傾向が見られるため、「男性の方が長時間働ける」という企業側の論理も次第に通じなくなってくるだろう。言い換えれば、企業にとって「女性を男性と同様に雇用することが、経済的にも合理的」という時代が来ることになる。

にもかかわらず、日本ではまだ女性が離職することの影響や長時間働けないことを「過大評価」する企業が多いのが現状である。その結果として、女性役員や女性管理職の数は少なく、正規職員や総合職に就く女性の割合も低い。こうした状況が、平均的に見て女性の給与が低くなる要因の一つとなっている。

妊娠・出産による「母親ペナルティ」

この女性の離職コストに関連して、2023年にノーベル経済学賞を受賞したクラウディア・ゴールディンが、同じ職業に就く男女間でも賃金格差が生まれており、その理由として、子どもを産むと働きにくくなる「母親ペナルティ」が女性に課せられていることと、いまだ女性が家事の多くを負担させられているために長時間働くことができなくなることを挙げていた。

現在の日本でも、働く女性が増えてきたとはいえ、妊娠・出産を経験する場合、一度職を離れ、育児を終えてから仕事に復帰し、定年まで働くという人が多い。こうした女性の就職、離職、復帰の流れをデータで追跡すると、全体的にアルファベットのＭ字に見えるため、女性の労働参加の「Ｍ字カーブ」と言われることがある。

図1-3は年代別に、どれだけの女性が働いているかを示したものだ※1。実際にこの図でもＭ字カーブが確認できる。学校を卒業して就職する10代後半、20代前半に働く女性が最も多く、妊娠・出産で一時的に職を離れる女性がいて、離職していた女性が仕事に復帰し、その後、定年に近づくにつれて仕事を辞める人が増える。離職する女性が少なくなってきたことでカーブの「底」が浅くなってきてはいるが、日本でもこれが一般的な女性の働き方だった。

問題なのは、妊娠・出産による一時的な離職（と復職後の子育て）が女性にもたらす負の影響である。ゴールディンによれば、女性は一度離職してしまうと、子育てを経て仕事に復帰したとしても、ずっと働き続けてきた男性（たとえば夫）と比べると、図1-4のように母親ペナルティを支払わなければならない。そして、この母親ペナルティによって一度できてしまった賃金格差はなかなか埋まらないようだ。

母親ペナルティは、単に女性が出産・育児の期間中に働いていないために給与を受け取れない、という単純な問題ではない。長い目でキャリアを考えると、出産や育児で仕事を一時中断し、復職後も子育ての負担が多いため、経験を積む機会が減る。その結果、スキル向上や専門知識の習得が遅れたり、人間関係やネットワークが弱まったりと、昇給・昇進のチャンスを逃すことになってしまう。

しかしながら、母親ペナルティの話もこれまでよく議論されてきたテーマであり、日本だけでなく世界の多くの国の政府や会社でさまざまな対策が実施されてきた。

日本でも男性の育休取得の「推進」が企業に対して義務づけられており、男性による（産後パパ育休も含む）育児休暇取得が推奨されている。2023年には約30％の男性が育児休暇をとっているが、その数は年々増えており、母親が育児のすべてを一人で担うことは少なくなってきた。前述のように、女性を男性と同様に雇用することが企業にとっても経済的に合理的になってきている。

このように考えると、「母親ペナルティ」の影響も、これから徐々にではあるが少なくなってくるかもしれない。

※1 平成25年版男女共同参画白書をもとに作成。図は実際のデータを平均したものであり、より詳細なデータをもとに作成した図は巻末の付録に掲載。就業率（Ｙ軸）は15歳以上の人口に占める働く人（就業者＋完全失業者）の割合を計算したもの。

【書籍はこちら⇩】

平均年収の差は「388万円」...！日本企業に根強く残る、男女間の深刻な「給料格差」の実態