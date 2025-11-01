「自衛隊で解決できるレベルじゃない」秋田県のベテラン猟師、怒りの指摘《1000頭以上駆除》したけれど…

自宅敷地に、通学路に、いつもの散歩道など、これまでいるはずの無い、来るはずがないと思われていた市街地にも次々と熊は姿を表す。いつ、どこで出没するのか、どれだけの死傷者が発生するのかなど想定できない事態はまさに新たな《災害》と呼ぶに相応しい。

「里に出てくる熊は縄張りから追い出された弱い個体。雌や子熊が多いが、雄熊であっても争いに破れた熊です。箱罠にかかって駆除される熊はそういう弱い個体なのです」

取材に応じた秋田県のべテランの熊打ち猟師はこう話す。だが、弱い個体であったとしても、人間が“弱い”以上、やはり脅威になりうるのだ――。

山奥で遭遇した「異様なツキノワグマ」

以下は、積極的に熊との関わりを持つ、猟友会の会員である猟師が克明に語ってくれた“実情”である。

弱い個体であってもさらに弱い人間には脅威となります。

大型の強い個体は餌の豊富な奥山の広い縄張りを独占していて、人の目に触れることは滅多にありません。足跡や木肌についた痕跡でしか判断できませんが、今もそのような大型の熊はいます。

少し前の話になりますが私が奥山近くで遭遇した熊は、毛の色、首周りの筋肉のつき方、額が出っ張った顔つきもよく知られたツキノワグマとは明らかに違いました。同じ種なのかもしれないが別の生き物ですよ、あれは。

そのような大型の熊は臆病というか、慎重な性質です。我々が銃を持って近づいても先に気がついてジッと動かずにやり過ごしてしまう。本来の熊の性質は無用な争いを好まない、そういうものなのです。

エサが“不作の年”なのは間違いない

凶作であることは先ほど述べましたが、奥山は凶作でも里に近い山中にあるトチやクルミ、クリには実が付いている場所もあります。過去にも凶作年はありましたが、奥山のナラやブナの実が駄目でもその下方に自生しているドングリは豊作になるなどバランスがとれていました。

でも、今年は両方とも不作です。大型の強い個体は広い縄張りを持ち、そこで餌を確保できます。それ以外の個体は山の奥の方から順繰りに追い出され、山を下りて里近くに出てきてしまう。

里にはゴミも畑の作物もあり、冬場でも物置には何かを貯蔵しているし犬の餌も置かれていたりする。山よりも楽に餌にありつくことが出来ます。

そうなると里を餌場とする熊が住み着くことになり、そこで子を産み繁殖します。一度でも里に居着いた熊は決して山には戻っていきません。

「いくらでも殺せば良い」問題ではない

すでに秋田県内ではハイペースで駆除が進み、すでに1000頭を超えているということですが、とても足りてはいないと思う。いくらでも殺せば良いという意見なのではない。想定数より遥かに多くの熊が生息している実態を国が真剣に認識をして欲しいのです。

専門家は電子チップを埋め込んで熊の行動半径を調べたり、生息数などの調査をしていますが実態とは大きく離れていても確認しようがありません。チップをつけられた熊は奥山に生息している大型の賢い熊ではありません。他の熊の縄張りに侵入できない行動半径のそれほど広くない弱い個体なのです。

専門家がいくら知恵を絞っても奥山には近づけず、熊の正確な生息数すら導き出せないのです。私も研究者によく話をしますが、彼らは真面目で礼儀正しい。でも、想定の範囲内で事を理解しようとして私の意見を聞かないような気がする。

熊は山に生息するものであって、環境次第でいくらでも順応していく。なぜ、増えたのか、どうしていけばいいのかなど建設的な意見を言う専門家は今のところ見当たらない。原因を正していかなければ熊の騒ぎは毎年起きますよ。そのことを専門家も国も見ないようにしているとしか思えないんだ。

