『南北相法』（東京藝術大学附属図書館所蔵／出典：国書データベース、）

NHK大河ドラマ『べらぼう』で主役を務める、江戸時代中期に吉原で生まれ育った蔦屋重三郎（つたや じゅうざぶろう）。その波瀾万丈な生涯が描かれて話題になっている。第41回「歌麿筆美人大首絵」では、蔦重と喜多川歌麿が『婦人相学十躰』を売り出すために、知恵を絞る。一方で、城中では松平定信が将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出るが……。『なにかと人間くさい徳川将軍』など江戸時代の歴代将軍を解説した著作もある、偉人研究家の真山知幸氏が解説する。（JBpress編集部）

中山秀征が演じる国学者も「寛政の改革」で処罰された

あまり知られていない歴史人物に触れられるのが、大河ドラマの醍醐味だ。それもテレビでお馴染みのお笑い芸人やタレントが演じるとなると、より身近に感じられたりもする。

大河『べらぼう』では、錦絵『雛形若菜初模様（ひながたわかなのはつもよう）』を描いた絵師・礒田湖龍斎（いそだ こりゅうさい）をお笑い芸人の鉄拳が素顔をさらして演じたことでも話題になったが、そのほかにも、ダチョウ倶楽部の肥後克広が彫師役、3時のヒロインの福田麻貴が日本橋の女将役、コロコロチキチキペッパーズのナダルが表坊主役、有吉弘行が白河藩士・服部半蔵役と、お笑い芸人が続々と登場している。

ネプチューンの原田泰造にいたっては田沼意次の側近・三浦庄司役で多くの放送回に登場しているし、ひょうろくが演じる松前廣年もストーリー上、重要な役どころとなった。

今回の放送でも、誰もが知るタレントやお笑い芸人が登場している。それぞれユニークな役どころでSNSでも反響を呼んだ。

その一人がタレントの中山秀征。歌人で国学者の加藤千蔭（かとう ちかげ）を演じた。千蔭は、江戸町奉行の与力・加藤枝直（えなお）の子として生まれ、父の職を継ぎながら、歌や国学を父や賀茂真淵（かも まぶち）に学んだ。

蔦重はプロデュースした黄表紙3作が好色本にあたるとして、身上半減（しんしょうはんげん）の処罰を受け、財産を半分にされてしまったが、この加藤千蔭も実は、松平定信の「寛政の改革」で煮え湯を飲まされている。

どうも田沼意次の側近だったことから、何かとにらまれたようだ。驕奢な生活をとがめられ、減俸のうえ「閉門100日（門や窓をかたく閉じ、出入りを禁じる）」という処罰を受けているのだ。放送では「ちなみにこの千蔭先生も田沼派で閉門を受けた方です」というナレーションで、簡単に説明がなされた。

「お互い大変でしたね」と、処罰を受けた者同士で、蔦重と千蔭の2人が意気投合したのでは、と想像すると面白い。

「光る君へ」を想起させる加藤千蔭の『ゆきかひぶり』

蔦重が処罰をきっかけに、喜多川歌麿を起用しての美人絵のジャンルに乗り出し、「美人の大首絵」で大ヒットを飛ばしたのと同じように、千蔭も「閉門100日」という刑罰をむしろ、腰を据えて仕事に打ち込める好機としたようだ。村田春海や本居宣長（もとおり のりなが）らの助力を得ながら、『万葉集略解（りゃくげ）』を著わしている。

この『万葉集略解』は、師である賀茂真淵の遺志を継いで、「万葉集」全歌に注解を施したものだ。そのままだと読むのが困難な『万葉集』だけに、万葉仮名の原文に点を打ち、平仮名を併記したことで、入門書として人気を博した。あの夏目漱石も愛読したという。

そして、今回の放送では、千蔭が残したもう一つの仕事が注目されることになった。蔦重の妻ていの提案によって、千蔭に書道の手本書を依頼。これが寛政4（1792）年に出版された『ゆきかひぶり』だ。

『ゆきかひぶり』（奈良女子大学学術情報センター所蔵／出典：国書データベース、）

『ゆきかひぶり』はいわゆる往来物（学習書）で、『源氏物語』の手紙部分が抽出されており、読者はそれを手本に書を学ぶことができる。黒いページに白抜き文字を使うことで、文字の美しさを表現することに成功している。

視聴者の中には、『源氏物語』の作者・紫式部が主人公となった前回の大河ドラマ「光る君へ」を想起した人もいたようだ。「光る君へ」の最終回では、まひろ（紫式部）が、いまわの際の藤原道長に「戦の無い、泰平の世を守られました。見事なご治世でありました」と語りかけるシーンもあった。

同じく戦がなかった江戸中期においても『源氏物語』は庶民に広く愛され、カタブツ老中としてのイメージが強い松平定信も愛読した。『ゆきかひぶり』は、そんな『源氏物語』の人気を実用書として生かしたという点でも、秀逸な企画だったと言えるだろう。

大ブームとなった水野南北の「相法」とは？

もう一人注目された出演者が、爆笑問題の太田光だ。演じたのは、蔦重が耕書堂に呼んできた評判の人相見である。「大当開運」というふざけた名前からしてうさんくさい。この人物自体はフィクションだと思われるが、それでもドラマであったように人が詰めかけるほど、人相見はブームだったようだ。

江戸時代後期に人相見を体系化したのが水野南北という人物で、外見的な特徴を詳細に分析する『南北相法（なんぼくそうほう）』を著した。顔全体のバランスや、額、眉、目、鼻、口、耳など顔のパーツから、個人の運勢や性格、将来の吉凶を占った。

例えば、眉は妻子や兄弟との縁の深さを、鼻の形や大きさは財運や自信を、口はその人の器を、目はその人の本性を現すなどとした。そう言われると、思わず鏡を見たくなるし、詳しい人に見てもらいたくもなるというもの。

蔦重が、身上半減の処罰を受けた苦境から復活するべく、歌麿の「美人大首絵」で勝負をかけたことはすでに書いたが、最初にリリースしたのが『婦人相学十躰（ふじんそうがくじってい）』である。

女性の外見から、そのキャラクターを10のタイプに描き分けた錦絵で、「浮気之相」「面白キ相」「団扇を持つ娘」「指折り数える女」「ポッピンを吹く娘」などが登場する。5図まで刊行したところで、名が『婦女人相十品』に変更となり、8図が刊行された時点で制作が中断。相学の関係者からクレームがついたとの説もある。

『源氏物語』の人気にあやかって『ゆきかひぶり』を、人相ブームを受けては『婦人相学十躰』を出した蔦重。確かにいずれも斬新な企画だが、決して奇をてらったものではなく、確かなマーケティングに基づいたものだった。

辞表をちらつかせて存在感を高めた松平定信

世間の流行にアンテナを張った蔦重だが、10代将軍・徳川家斉の父・一橋治済も負けてはいない。『べらぼう』での治済は、幕府で実権を握るためにさまざまな陰謀を実行。時には変装して町人に紛れてまで、世論を誘導しようとさえした。

実は「大当開運」の人相見の行列にもひそかに治済が並んでいたことに、お気づきになっただろうか。幕府から処罰を受けた蔦重の様子を見に来たのかもしれないが、治済に気づいた視聴者は「暇なのか？」と感じたのではないだろうか。私もその一人である。

わが子を将軍にするという目的を果たしてからは、陰謀を張り巡らす機会も乏しくなってきた治済。将軍の父として大御所になるという野望は、史実において定信に打ち砕かれている。

今回の放送では、松平定信が将軍補佐と奥勤め、勝手掛の辞職を願い出るというシーンがあった。将軍の家斉はあからさまに嬉しそうな表情で受け入れようとする。そばにいた父の治済が成り行きを見守る中で、尾張藩主の徳川宗睦がこんな異議を唱えた。

「恐れながら申し上げます。市中の風紀や朝廷、武士の心得の徹底。いまだ先行きの見えぬものは数多ございます。加えて先年より異国の船が諸国の沿岸に姿を現すようになっており、国の守りも見直さなければならぬところ。越中のほかの誰がこの難しい形勢を乗り切れるか、と。尾張としては承服しかねます」

これは、定信があらかじめ仕組んだ芝居であり、徳川宗睦と結託し、自分の政治に何かしらの妨害が加えられる前に、あえて自分から辞職願を提出。計画通りに慰留されて、定信は将軍補佐役にとどまることができた。

実際に定信はたびたび老中の辞職願をちらつかせては、自身の影響力を高めている。ドラマのように協力者を得ての芝居までは打たないにしても、自分が嫌われていることは十分に自覚して、「それでも今、私がいなくなったら困ることもあるのでは？」と、周囲を絶えずけん制していたようだ。

『べらぼう』での治済の“策士キャラ”は、定信にやや奪われてしまった感さえあるが、次回の「招かれざる客」では、定信がいよいよ孤立していく。ここから、どうやって定信を辞任に追い込んでいくのかに注目したい。

また予告で話題となったのが、「蔦重とは終わりにします」という歌麿のセリフだ。史実においても、美人絵でヒットを飛ばした後に、歌麿は蔦重と距離を置いたらしく、ほかの版元と仕事をするようになる。

そこで蔦重が新たに発掘した絵師が「東洲斎写楽（とうしゅうさい しゃらく）」である。写楽の正体は謎に包まれているだけに、『べらぼう』ではどのように描かれるのだろうか。その登場を待ちたい。

