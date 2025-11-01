50年ローン＆ペアローンの時代がやってくる…「タワマン価格は今後1.5倍に」と専門家が語るワケ

日銀は10月29、30日に行われた金融政策決定会合で利上げを見送った。新たに就任した高市早苗総理は利上げに消極姿勢との見方が強いものの、12月の同会合で利上げに動く可能性は依然くすぶり続けている。

さらなる利上げが現実味を帯びる中、2025年に入ってネット系銀行が相次ぎ取り扱いを始めたのが「50年ローン」だ。しかし、この超長期ローンに対しては「50年のローン返済は危険すぎる」といった声も聞こえてくる。

焦付きリスクもあるにもかかわらず、なぜ銀行は50年ローンに力を入れ始めたのか。また、同ローンの拡大は不動産市場にどのような影響を与えるのか。

住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」を運営するMFSの取締役CMOで、住宅ローンアナリストでもある塩澤崇氏が解説する。

前編記事〈「50年も返せるわけがない」賛否両論の50年ローンを扱い始めた「銀行の思惑」…マンション価格の高騰だけが理由ではなかった〉より続く。

不動産価格はさらに上昇

不動産価格の今後について、足元で多少の価格調整は入るかもしれません。世の中の相場は常に右肩上がりではなく、上下しながら推移するからです。

しかし、根本的に大きく下がる理由は現状見当たりません。

振り返ると、不動産価格はペアローンの活用が定着したことで2倍、3倍と大きく上昇しました。年収1000万円の方が5000万円の物件を買うスタイルから、合計年収2000万円の夫婦が1億円の物件を買うスタイルへと変わったからです。

これによって売り主側が強気になり、価格を吊り上げても買い手がつく状況が生まれています。

そして今後5〜10年で、首都圏の不動産価格はさらに1.5倍になる可能性も十分にあると考えています。

前編で触れた通り、50年ローンを活用するとマイホームの購入予算は拡大します。購入者の予算が増えれば、その分不動産の需要と価格を押し上げる力になるでしょう。

また、現在賃上げが進んでいることも不動産価格を押し上げる要因です。仮に毎年3〜5％のベースアップが5年続けば、年収は10〜20％程度上昇します。年収が上がれば、年収倍率で計算する借入可能額も比例して上昇します。

この50年ローンによる予算の拡大と賃上げによる購買力の増加を掛け合わせると、不動産価格はさらに上昇し、現在の1.5倍程度になっても決して不思議ではないというのが私の見解です。基本的に好立地に建つタワマンは、その恩恵を最も受けやすいと考えられます。

もはやデフレではない

50年ローンについては賛否両論あり、「50年も借金を背負いたくない」と考える人と「それも資産形成のひとつの手段だ」と考える人にきっぱり分かれます。

人それぞれ違う価値観が違うので当然でしょう。大切なのは「何に幸せを感じるか」であり、自分にとって、より納得感のある方法を選ぶのが一番です。

ただし、50年ローンをリスクと考える方にお伝えしたいのが、「すでに日本はデフレからインフレに切り替わっている」という事実です。コロナ禍以降、大半のモノが値上がりしました。これは紛れもないインフレです。

物価が上がり続けるインフレ環境下ではモノの値段は今が最も安く、将来さらに高くなる可能性が高いと考えられます。「価格はいずれ下がるはずだ」というデフレ時代の考え方は、「あの時に買っておけば良かった」という取り返しのつかない後悔を招きかねません。

住宅購入を考えた場合も、住宅ローンを活用していかに早めに資産形成をするか、という考え方に私たちはシフトしなければなりません。

私は住宅ローンを資産形成における「蜘蛛の糸」だと考えています。

現在は低金利環境が続いていることに加え、過去の借り手がほとんど延滞を起こすことなく返済を続けてきたおかげで、特に会社員であればほぼ無条件で住宅ローンを組むことができます。

特に20代〜30代の方が50年ローン（35年超のローン）を活用すれば、たとえ現在の年収が高くなくとも、ある程度背伸びをした高額物件を購入できる可能性が高まります。少ない元手で大きな資産（不動産）を手に入れられるレバレッジ効果を使わない手はないのではないでしょうか。

ペアローン＆50年ローンの時代に

また、50年ローンは「期限の利益」をより一層得られる商品でもあります。例えば、1億円を貸してくれる人がいるとして、「明日返してほしい」と言われるのと「返済は50年後でいい」と言われるのではどちらが嬉しいですか？

もし50年も待ってもらえるなら、その間、投資や事業に余剰資金を回して資産を何倍にも増やすことができます。借金というとネガティブなイメージを抱きがちですが、「返済を待ってもらえる」という期限の利益にもしっかりと目を向けるべきでしょう。

ちなみに、50年ローンはいつでも繰り上げ返済ができる商品です。つまり、「最長50年の分割払いの権利」を得られるアドバンテージでもあるのです。逆に、35年で組んだローンの返済期限を後から50年に延ばすことはできません。最初に「50年」という選択肢を持てるという意味でもお得と考えていいでしょう。

社会構造の変化は家計に合わせてくれません。インフレは否応なしに進みます。例えば過去5年を振り返ってみると、日経平均株価は2倍になりましたが、給与が2倍になった人はほとんどいません。物価高に負けないためには、個人も資産への投資にシフトするほかないのです。

そして、このインフレ環境下で最も合理的かつ強力な選択肢となるのが、「ペアローンと50年ローンの組み合わせ」だと私は考えています。ペアローンも当初こそ危険視されていましたが、今ではすっかり浸透しています。おそらく50年ローンも同じ道を辿るでしょう。

ペアローンと50年ローンの組み合わせが主流となり、若年層の資産形成におけるスタンダードになる。近い将来、そんな時代が訪れるのではないでしょうか。

構成／椿慧理

----

【さらに読む】〈「憧れのタワマン生活」が一転…！《タワマンの低層階》に住む家族が味わった、残酷すぎる「格差の現実」〉もあわせてお読みください。

【さらに読む】「憧れのタワマン生活」が一転…！《タワマンの低層階》に住む家族が味わった、残酷すぎる「格差の現実」