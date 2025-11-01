秋篠宮家の「不人気ぶり」があからさまに…宮内庁の施策が「明らかにしてしまった」こと

三笠宮家の「トラブル」の裏で

「言うまでもなく、秋篠宮家はこれから天皇を輩出していく予定の家です。きわめて重要な役割を担っていくこの宮家が、ほかの宮家と比べて、国民からの関心度・好感度が低いことがあからさまになるのは、あまりいいこととは言えないでしょう。

もっとも、現在の天皇陛下も、皇太子だった当時はご夫妻でバッシングを受けることがしばしばありました。秋篠宮家の受け入れられ方も、時代が変わっていくなかで変化していくと信じたいですが……」（皇室ジャーナリスト）

秋篠宮家は、皇室内で相対的に見て「人気」に欠ける……このことがあからさまになってしまったのは、10月の半ばのことである。

10月15日、宮内庁の公式インスタグラムで、三笠宮家・高円宮家の最近の活動を報告する写真が投稿された。

三笠宮家といえば、母・信子さま（寛仁親王妃・70歳）と娘・彬子さま（43歳）の「母娘の確執」が知られてきた宮家である。

9月30日の皇室経済会議では、彬子さまが三笠宮家の新たな当主となり、信子さまは別の宮家として三笠宮家からは独立することが決まるという「事件」も起きた。いわば家が「分裂状態」におちいったのだ。

これにともなって、信子さまや彬子さまに支払われる皇族費も増額する。物価が上昇し、国民生活が厳しいなかでの皇族費の増額であり、三笠宮家をめぐっては、国民から厳しい視線が送られている状況だと言える。

驚きなのは、そうした厳しい状況にある三笠宮家（と高円宮家）のインスタ投稿に5.6万の「いいね」がついた（10月31日現在）一方で、ほとんど同じタイミングで投稿された秋篠宮家の投稿への「いいね」が、それを下回っているということだ。

前出のジャーナリストが続ける。

「三笠宮家・高円宮家の写真が投稿された前日の10月24日に、秋篠宮家の活動報告が投稿されましたが、これへの「いいね」数が3.6万にとどまっているのです（10月31日現在）。

関東大震災の慰霊のイベントに参加する秋篠宮ご夫妻の凜とした姿や、悠仁さまや佳子さまも笑顔で登場するいい写真が多いのですが……」

「理解」は深まるが……

残念ながら、秋篠宮家への関心度や好感度が相対的には高くないことがあからさまになってしまったかたちだが、それは数字で「人気」が如実にあらわれてしまうインスタグラムの「負の側面」とも言えそうだ。

「そもそも宮内庁のインスタグラムは、国民が皇室への理解を深められるように……という目的で始められました。

200万人以上というフォロワー数を見れば、その目的は一部達せられていると言えそうですが、「いいね」の数字で明確に宮家のあいだに違いが出てしまう。そういう意味での「皇室への理解」も深まってしまうわけです。

そして、当事者たちにとってもうれしいことではないでしょう。秋篠宮家の方たちが、このことを気に病んでいなければいいのですが……」（前出のジャーナリスト）

秋篠宮家から天皇が輩出されるまでに、人気を回復することができるか。

