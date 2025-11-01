絶対に「不安」に振り回されなくなる方法・ベスト1とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

メタ認知が不安を和らげる

不安を完全に消すことはできませんが、その影響を小さくする方法はあります。

その一つが「メタ認知」です。

自分の考えや感情を一歩引いた視点から眺めることで、不安に飲み込まれず冷静に対処できるようになります。

本記事では、メタ認知が不安を和らげる仕組みを整理します。

不安に巻き込まれる仕組み

人は不安を感じると、その感情にとらわれやすくなります。

「うまくいかないかもしれない」と思えば思うほど、不安が強化され、行動が萎縮します。

これは「不安＝自分」と一体化している状態です。

この状態では、冷静な判断や前向きな行動は難しくなります。

メタ認知がもたらす距離感

メタ認知とは、自分の心の動きを客観的に観察することです。

「いま自分は不安を感じている」と気づくだけで、不安と自分を切り離せます。

感情を対象化することで、心の中に距離が生まれ、不安に振り回されにくくなるのです。

実践方法：言葉にしてみる

メタ認知を実践する簡単な方法は、不安を言葉にすることです。

「私はいま、将来の仕事について不安を感じている」と口に出す、あるいは書き出すだけでも効果があります。

言葉にすることで、不安が客観的な事象として扱えるようになり、冷静な視点を取り戻せます。

不安を消そうとするのではなく、メタ認知によって距離を取り、和らげることが大切です。

感情を客観的に観察できれば、不安に巻き込まれることなく、行動を続けられます。

冷静さを保ちながら淡々と積み重ねる。

これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、メタ認知を活用し、不安と上手につき合いながら、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。