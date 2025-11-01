「山上ガールズ」や「安倍シンパのおじいさん」が殺到…！山上徹也被告初公判、”倍率22.7倍”傍聴券抽選に集まった人々の「それぞれの理由」

「山上くん、身体に気を付けてください」

「私が傍聴できたら、退廷を求められることになっても山上被告に声をかけたいんです。『山上くん、身体に気を付けてください。私の家庭も統一教会に壊されました』って……」

そう話すのは東大阪市に住む55歳の会社員の女性だ。この女性は、安倍晋三元首相を殺害したとして、殺人罪などに問われている山上徹也被告（45歳）の初公判を傍聴するため、奈良地裁へ足を運んだ一人である。

2022年7月、参院選候補者の応援に駆け付けた安倍氏は、山上被告の手製の銃に撃たれ、命を落とした。白昼の事件、しかも首相経験者が殺害されたという衝撃的な出来事に、日本社会全体が震撼した。さらに被告の母親が世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の信者で、1億円以上にのぼる多額の献金をして家庭が崩壊していたことも明かされた。

犯行の背景に旧統一教会問題が絡んでいたことから、政治と宗教の関係を問う事態に発展。自民党議員を中心に旧統一教会との接点がある政治家も次々と明らかになった。

何よりこの事件の特異な点は、山上被告を“ヒーロー”のように持ち上げる人々も少なくないことだ。一部報道によれば、「事件直後から手紙や現金などの差し入れが全国から届いている」という。

中には山上被告に好意を寄せる、“山上ガールズ”と呼ばれる女性たちの存在もあった。しかし、被告は殺人など、政治的・社会的背景を伴う重大犯罪を起こした。そのため、こうした行動は「事件の軽視につながる」との指摘もあった。

こうした経緯もあり、事件後3年が経ってもなお社会の関心は高かった。

32席の傍聴席に727人が詰めかけた

2025年10月28日、奈良地裁で始まった初公判には多くの人が傍聴を希望し、抽選に727人が詰めかけた。

午前8時30分。奈良公園内に設けられた傍聴券の交付会場周辺には、早朝から多くの人が集まっていた。制服姿の警察官が警備に立ち、上空には報道のヘリコプターが旋回、どことなく緊張感が漂っていた。

抽選券の配布が始まると、100人を超える人が列を作り、静かに順番を待った。目立った混乱やトラブルもなく、冒頭の女性のように、それぞれが胸にさまざまな思いを抱えながら、傍聴券が当たるように祈っていた。

年齢や性別もばらばらだ。スーツ姿のサラリーマン、杖をついた高齢者、ダボっとした服を着た若い男性……。なかには、髪を巻いて服装もメイクもバッチリ、まるでデートにでも行くような恰好をした若い女性の姿もあった。”山上ガールズ”と呼ばれる人だろうか。

列の先頭に並んだのは「九州から来ました」という72歳の男性だった。

「事件を起こした奴がどんな顔をしているのかと思い、その顔を見に来ました。私は安倍さんの国葬にも行きました。この事件、安倍さんは関係ないんですよ。恨むのなら旧統一教会にハマった親だったのではないのでしょうか。親が悪いんだから、もっと冷静になって、第三者を巻き込んではいけなかった。親もまだ旧統一教会にいるようだし、何も反省していないというか……」

そう憤るこの男性は、意見を共にする全国の仲間15人に声をかけ、一緒に奈良地裁を訪れたという。「傍聴のチャンスを狙って初公判から3日は地裁に足を運ぶ」と話した。

同じく抽選に並んでいた奈良県奈良市に住む50代の女性は、事件が起きた近鉄・大和西大寺駅のすぐ近くで働いていた。

「あの日、『安倍さんが撃たれた』との情報が入り、会社の人たちも仕事どころじゃなかったのを覚えています。安倍さんのことは好きだったのでどうか助かってほしい、と祈っていました……。なので、裁判も傍聴したいと思っていました」

安倍さんのことが好きだった14歳の少年

傍聴希望者の中には、男子中学生（14歳）の姿もあった。

「今日は学校でしたが、両親は『人生でいい経験になるから行っておいで』と言ってくれて、一人で大阪から奈良に来ました。傍聴は初めてです。僕は政治に関心があり、特に安倍元総理はほかの首相や政治家よりも親しみがあって、結構好きだったんです」

中学3年生というこの少年は、小学生のころから政治に興味を持つようになったという。

「裁判に来ようと思ったのは山上被告がどんな心理で事件を起こしたのか、なんでそんなことをしたのか、知りたかったからです。犯行当時と今では気持ちがどう変わったのか、という点も気になっています。それに旧統一教会のことも事件を通して知りました。なんというか、不思議です」

少年はさらに続けた。

「莫大なおカネを教団に支払ってしまうことだけではなく、思考が限られてしまうこと。自己犠牲的にハマってしまうことが宗教の怖いところだと知りました」

少年は「今日は当たらなくても公判中、何度か来たい」と話した。

関西圏ばかりではなく、全国から多くの人が訪れていたことも、この事件の関心の高さを物語る。神奈川県に住む40代の女性は「文章ではなく、自分の耳で山上被告の言葉を聞きたかった」と語る。

「事件が起きた直後から関心を持っており、裁判を傍聴したいと思っていました。記事では伝わらないこともある。特に山上被告の表情や口調、そうした部分を自分の目で確かめたいと思っていました。裁判の期日が決まった直後から準備を進めてきたので、できる限り奈良に通う予定です」

埼玉から夜行バスで来た大学生も

埼玉県から夜行バスで訪れた大学生（20歳）は高校3年生のときに事件が起きた。

「類を見ない事件に興味を持ちました。ネットやSNSでは山上被告への同情や事件の陰謀論なども流れていますが、真実はなんなのか、被告の声を聞いて、何があったのか知りたいと思ってきたんです。僕の周囲には山上被告に同情する声もあります」

大学の講義の合間を縫って来たとし、「傍聴に当たるかはわかりません。でも、奈良まで来なければ傍聴への挑戦もできない。可能性があるならやってみようと思った」と語った。帰りも夜行バスで埼玉県まで向かうという。

京都府在住の女性（48歳）は旧統一教会に多額の献金をし、家庭崩壊を引き起こした山上被告の母親への同情を口にした。

「お母さん、辛かったんだと思います。辛くて宗教にすがってしまった。でも、子どもたちのことをちゃんと見てあげて欲しかった」

「山上被告がほかに幸せになる道はなかったのでしょうか」と話すのは奈良県生駒市の女性（40代）だ。

「山上被告は県内でもトップの高校に進学して、頭も良かった。学歴が重視される時代ではありません。大学に行かなくても能力を十分に発揮できたでしょうし、容姿も悪くない。好きな女性とか交際相手がいれば、その人と幸せになる選択肢も考えられたのではないでしょうか。気立ても良く、家庭的なところもあったと聞きます。なぜそちらに行かなかったのでしょうか。

私、山上被告は安倍さんを殺害したら自分も死ぬつもりだったのではないか、と思っているんです。事件前、山上被告と同じマンションの人が『この人、自殺するんと違うんか』という表情をしていたという目撃談もありましたし……。事件ではない、もっと別の道があったと思うんですよ」

多くの人が口を揃えたのは「なぜ山上被告は安倍首相を殺害したのか」という疑問だ。そして事件以前は政治や宗教に関心のなかった人がほとんどだった。

傍聴抽選に訪れた人のなかには旧統一教会の霊感商法被害者の姿も――。後編記事『「私の母も霊感商法にハマって…」安倍晋三元首相殺害事件の初公判、傍聴に訪れた「山上徹也を応援する人」の本音』で詳報する。

【つづきを読む】「私の母も霊感商法にハマって…」安倍晋三元首相殺害事件の初公判、傍聴に訪れた「山上徹也を応援する人」の本音