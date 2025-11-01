藤原紀香が語る”夫婦円満”の理由 「ありがたいことに、この9年、ケンカにもならずに過ごせています」

マンガ原作実写化を現実的に再現できる人

人気原作の実写化、とくにビジュアルのあるマンガ作品では、生身の人間にはなかなかハードルが高いもの。

どうしてもマンガでは、誇張された“非現実的な美しさ”で描かれるからだ。

藤原紀香さんは、そんな「人気原作の実写化」において「ぴったり」「さすがのキャスティング」とたびたび称賛されてきた。

たとえば北条司さんの大人気漫画『CAT‘S EYE』の来生瞳。

先日発表されて話題になったミュージカル『新テニスの王子様』の人気キャラクター、跡部景吾の母、「跡部ママ」こと跡部瑛子。

それほど紀香さんが「絵から抜け出たような美しさ」を持っているからだろう。現実離れしたルックスでありながら、底抜けに明るくて親しみやすい。

そんな紀香さんの魅力を表しているのではないか。

そんな紀香さんが2025年12月12日から2026年1月末まで各地で出演する舞台が、堤幸彦さんが演出する『忠臣蔵』だ。ここでは「内助の功」を発揮する、大石内蔵助の妻・りくに挑戦する。舞台の記者会見を終えた紀香さんにインタビュー。

りくという役を通して語られた“内助の功”や夫婦の関係について、率直に語ってくれた。ライターの田中亜紀子さんがお伝えする。

自身ではまだまだ「内助の功」などと言える段階ではありません

2025年12月から上演される舞台『忠臣蔵』で、上川隆也さん演じる主役の大石内蔵助を支え、内助の功を発揮する妻・りくを演じる紀香さん。

「内助の功」といえば、彼女自身、歌舞伎役者・片岡愛之助さんと2016年に結婚し、自らの仕事をしながらも、梨園の妻として夫を支え、まさにそれを実践しているようにみえる。

おしどり夫婦として知られ、早いもので結婚して今年で10年目に突入したという。

「いえいえ。自身ではまだまだ内助の功なんて言えませんが、歌舞伎役者の妻として、結婚以来9年、多くのことを一歩一歩学んできました。覚えるべきことはもちろん、間違えてはいけないこともたくさんあります。

季節ごとのしつらえや、昔から受け継がれてきたしきたりなど、日々気を配ることは多く、いつも神経を張り巡らせています。

夫を気遣うことだけでなく、ご贔屓筋への気遣いや立ち振る舞い、さまざまな人間関係の理解、そして公演先への引っ越しに伴う毎回の荷造りまで。そのひとつひとつに、先の先まで心を配らなければならないことを学びました。番頭さんや奥様方など関係者の皆様にもいろいろ教わり、感謝の日々でした。劇場では、歌舞伎のお芝居を一番後ろで見ていることは学びがありとても楽しいですし、自身への糧にもなると感じています」

互いを想う、その目に見えない時間。

愛之助さん、紀香さんともにインタビューなどでは「家で二人でよく話すし、それがとても楽しい」と語っていることは有名だ。

とても仲のいいご夫婦であることがうかがえる。

そういった夫婦関係でいるために、意識していることはあるのだろうか？

「うちは本当によく話しますね。日々の出来事はもちろん、お互い離れた土地にいても、『ここはこんな土地やで、こんなとこを見に行って、こんなもん食べたで』と話してくれます。

私もまた、『今日、現場でこんなことがあったんだけど、どう思う？』などなど、自然にいろいろなことを話しますね。同じ職種でもあるので、仕事の話も分かり合えますし、現場の状況もわかりますから。

思うに、私は歌舞伎役者の妻として、夫の仕事現場に行ける立場なのはとてもラッキーだなと感じています。

通常は、会社での夫の仕事ぶりを奥さんは見られませんよね。でも私の場合は、劇場にいれば、その日何が起こったかもわかるので、より話が共有しやすい。そして、夫が何十キロという重さの帯や着物などの衣装やこしらえを身に纏い、昼夜一日中出ずっぱりで舞台を務めている姿は、もう圧巻で……。

普通の舞台でも大変な重労働ですが、歌舞伎はその比ではないほどの厳しさを、同じ役者として肌で感じます。

ですから、夫が帰宅して、たとえば服を脱ぎっぱなしにしても、ゲームばかりしていても、まったく怒らないんです。

リビングでそのまま寝落ちすることも多いですね。

外での大変さを知っているからこそ、“どうすれば家でリラックスしてもらえるか”ばかり考えています（笑）。

夫は本当にどんな立場の人にも優しいし、温和でいい人。私は、そんな夫の人となりにも、仕事にも、リスペクトを常に持っています。この9年間、お互い怒ったこともないし、ケンカにもならないんです。

私の友人がよく言うのですが、

『世の中の奥さんも、会社で夫の仕事ぶりを見られるような日を会社が作ってくれたらいいのに、そして旦那さんも、働く奥さんの現場や、主婦の大変さも見られる、そんなシステムがあったら夫婦関係がもっと良くなるかもしれない！』って（笑）。

現実的なことをいえば、やはり、互いを思いやる想像力が絆を深めるのだと思いますし、“見えなくても、わかろうとする”ことが一番の夫婦円満の近道ですね」

「本懐を遂げる＝死」の夫を送る覚悟

現代に生きながらも、梨園という伝統ある世界に生きる夫を尊敬し、支え続けている紀香さん。そんな彼女の目に、江戸の武家社会を描いた『忠臣蔵』はどのように映るのだろうか。

「『忠臣蔵』は、男たちによる“忠と義”の物語であると同時に、その陰で、女たちが覚悟をもって男たちを見送り、そして見守る物語でもあります。江戸中期・元禄の時代、命を懸けて討ち入りに向かう男たちを送り出す女性たちの覚悟には、現代の私たちには想像を絶する悲しみと苦しみがあったと思います。

人知れず“その決断”をする夫を尊重し、何も言わずに送り出すことは、夫が仇討ちに命をかけるのと等しい覚悟です。

武家の妻の静かな決意──男たちの『忠臣蔵』の根底には、すべてを受け入れ、支える女たちの葛藤や思いがあるのだと思います。今回のお役を演じるにあたり、浪士たちを支えた女性たちの悲しみや苦しみ、そしてその覚悟に、できるだけ寄り添いたいと思っています」

大石りくという女性に宿る“静かな強さ”

大石りくは、上川隆也さん演じる大石内蔵助の妻。

浅野内匠頭の刃傷事件によってお家断絶となり、再興を目指すも叶わず、討ち入りに向かう夫を支え続ける。さらに子孫を守るため、次男と娘を伴い離縁するが、夫が刑死した後も家族を守り抜いた──。

「りくは、単に夫を支える存在ではなく、武士の妻としての本質が凝縮された女性です。その選択がたとえ永遠の別れを意味するものであっても、“託されたもの”をしっかり受け止めて生きていく。死に向かう道に夫や長男を送り出す時の想いは、妻として、母として、どれほどのものだったでしょう。

時代は違えど、“別れ”というのは誰もが経験する痛みや悲しみであり、それを受け入れ、乗り越えていく静かな強さを、お客様にも感じていただけるのではないかと思っています。賢く、芯の強い女性だったと思うので、共通点など探すのはおこがましいですが、いろんな史料を読みながら、深くこのお役に寄り添いたいと思います。

ちなみに、りくさんは身長180センチだったそう（笑）。私より大きいですが、背が高いところと兵庫県生まれというのが共通点ですね」

「スイッチの切り替え、それが私の原動力」

『忠臣蔵』は2025年12月半ばから2026年1月末まで全国公演が続く。

地方公演などで多忙な日々が続く中、家庭はどのようにしているのだろうか。

「夫が東京で舞台のときは、家で私の作るご飯を食べますが、今回12月も1月も夫は東京にいません。地方での公演中は日々、スタッフさんや弟子方に食事をご馳走したり、その土地でお世話になっているお店に伺ったりしていますね。

初日には必ず行きますし、私が合流した時は贔屓さんとご飯を食べたり。役者同士、互いの舞台にいらしてくださるファンの皆さんを大切にしながら、話し合い、無理なく過ごしてきた9年でした」

さらに軽やかに続ける。

「“大変”という言葉を自分から使ったことはないですね。例えば、明日は夫の公演が兵庫・出石永楽館で始まるので、朝3時起床、4時に髪結さんに来てもらい着付け。その後、空港へ向かい、始発の飛行機で伊丹に到着。乗り継ぎで出石コウノトリ空港に着き、タクシーで永楽館へ向かい、10時半からお客様をお迎えします。毎回そんな生活です。

本日は『忠臣蔵』の記者会見や取材がある大事な日なので、前もって現地入りはできませんでしたが、女優としてのスイッチ、妻としてのスイッチ──その切り替えがあるから、楽しいなと思います。兵庫・豊岡は大石りくさんの遺髪塚がある場所。ご報告として手を合わせ、“あなたの人生、覚悟、悲しみをしっかり背負って演じます”とお伝えしてこようと思っています」

「人を楽しませてこその世界の住人だから」

互いに忙しいおふたり。家での喜怒哀楽はどんなものなのだろうか。

「これが本当に、夫が怒っている姿も、仕事で泣いている姿も見たことがないんです。きっと外で悔しい思いをすることもたくさんあると思うのですが、私の前ではまったく見せない。だからこそ、“もっと心の支えになれれば”と思いますね。

有難いことに、結婚の時から今までずっと、『30年ちかく仕事を頑張ってきて、たくさんのファンやスタッフに支えられてきた。自分が築いてきたその世界は大切にしてね』と、夫が言ってくれていて。その言葉は、私にとって何よりの応援です。だからこそ、できる限りのサポートを、と思っています」

2025年に公開された映画『翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜』では、紀香さんと愛之助さんが夫婦役で共演。ド派手な衣装に身を包んだ“仲の悪い夫婦”として、コメディに徹した姿も話題を呼んだ。

「脚本を読んで、誰もが驚くような“あのシーン”があったんです。

だから夫に『私は面白いから受けたいなと思ってるけれど、どう思う？』と聞いたら、『これはお受けするべきやね。面白いやん』って。考え方や価値観が同じで本当に良かったなと思いました。

やはり私たちはエンターテインメントの世界の住人ですから――人を楽しませてこそ、この仕事の本質だと思っています。お互い、そこが一番大事なんですよね」

いろんな意味で絆が深い紀香さんと愛之助さん。もしも忠臣蔵のように、予期せぬトラブルに夫が巻き込まれたとしたら、どうするのだろうか。

「まず、夫の話をきちんと聞いて、彼が選択する決断を大事にしたいです。やはり、世の中で私が一番の味方でいたいですから。巻き込まれただけなら、ひたすら信じて一緒に戦います。もしも万が一、明らかに悪いことをしていたとしたら──『自首！』と説得します（笑）。『差し入れもするからね』って。冗談ですけどね」

不謹慎ながら、そんなときに紀香さんが差し入れるお弁当は、きっとおいしそうだと想像が膨らむ。

紀香さんは「すべての人が朝3時に起きて、夫の脱ぎ捨てたものを拾えばいい」というような考え方ではない。常にそうしているわけでもない。ただ、相手を敬い、互いの思いを尊重しながら全力で向き合っている。その姿勢の中に、時に“そういう支え方”がある、ということだ。

そしてそれは、愛之助さんが紀香さんを同じように尊敬し、尊重しているからこそ成り立っている。時代が変わっても、「敬意と支え合い」で築かれる夫婦の形には、きっと変わらない普遍性がある。

◇「なんでも聞いてください」と率直にインタビューに答える紀香さん。後編「藤原紀香が実践する後悔しない生き方。「過去は過去。”いま”がお互いに幸せであれば最高！じゃないですか」」では、さらに結婚生活や貧しかった若かりし頃のこと、苦しんだ時期のことも掘り下げていく。

藤原紀香（ふじわら のりか）

兵庫県生まれ。大学在学中の1992年、ミス日本グランプリを受賞。

卒業後、阪神・淡路大震災をきっかけに上京。以降、モデル・タレント・俳優として活躍。2000年代初頭からはアフガニスタン、東ティモール、カンボジア、バングラデシュ、アフリカなどを訪れ、国内外でのチャリティ活動を続けている。

これまでNHK連続テレビ小説『おむすび』、映画『翔んで埼玉〜琵琶湖より愛をこめて〜』などに出演。

舞台でも『メイジ・ザ・キャッツアイ』『サザエさん』など多彩な作品に参加。堤幸彦演出は『魔界転生』に続き二度目。今回の『忠臣蔵』では大石りくを演じる。また、2025年の大阪・関西万博では日本館名誉館長として国内外の賓客を迎え、日本の文化を世界へ発信した。

舞台『忠臣蔵』

上川隆也主演、豪華キャストで描く堤幸彦氏による令和版『忠臣蔵』。

赤穂浪士たちが繰り広げる義と信念の物語。吉良邸襲撃、仇討ち本懐──時代劇の決定版として討ち入りの真実に迫る。大石内蔵助役に上川隆也さん、妻りく役に藤原紀香さん、吉良上野介役に高橋克典さん。

「ストレートにやります」と語る堤監督が、どのような令和版『忠臣蔵』を見せてくれるのか。

東京・明治座：2025年12月12日〜28日

名古屋・御園座：2026年1月3日〜6日

高知・県立県民文化ホール：1月10日

富山・富山県民会館：1月17日

大阪・梅田芸術劇場メインホール：1月24日〜27日

新潟・長岡市立劇場：1月31日

【後編】藤原紀香が実践する後悔しない生き方。「過去は過去。”いま”がお互いに幸せであれば最高！じゃないですか」