「これはいつかのあなたとわたし」 ［著］燃え殻

みじめな話が多い。情けない話が多い。トホホな話が多い。何も同じような言葉を三つも並べなくてもいいのだが。

で、自虐ネタは逆に余裕が透けて嫌味（いやみ）になったり、卑屈になって味の悪いものになったりしがちなのだけど、この人の自虐は、だいじょうぶ、素直にストレートに、あ、こりゃひどいやと受け取れる。いや、それってただかわいそうなだけじゃん、と思いきや、あんまりかわいそうな気もしない。笑えてしまう。

例えば、一番悲惨なのはこれかな。著者は緊張すると失神してしまうタイプの人で、初めてラブホテルに行ったときのこと、風呂場で失神。××も××も漏らして、彼女が鼻をつまみながら世話をしてくれた。でも、読んで笑っても、なんだかなんとなくほっとするのだ。ラブホの相手も「ったく、大変な人だなあ」と笑っていたという。

自分の弱さをさらけ出しながら、こっちの弱さを受け入れてくれる感じがするから、笑いながらもほっとするのだろう。やっぱり著者の人徳のしからしむるところ、なんだろうなあ。