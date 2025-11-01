「ブロッコリーパンチ」 ［著］イ・ユリ

なんだろう、この読み心地。何かに似ている、なんだったっけ？とずっと思いながら本書を読んでいるうち、はっと気がついた。そうだ、ドロップ缶だ！

次にどんな味が出てくるか分からなくて、わくわくするあの感じ。好きな味（レモン味とか）が出てきた時のやった！感と、そうでもない味（薄荷味）が出てきた時の、ま、これはこれでいっか感。ドロップ缶と違うのは、本書はどの短編もやった！感であること、食べたことのない味がひょこっと出てくることだ。

生前から突飛（とっぴ）な発言をする父親が、死んだら火葬後の遺骨を鉢植えに埋めてくれ、と言うので、その通りにしてみたら、その鉢に植えた痩せ細った木がぐんぐん育ち、やがてその木から父の声が聞こえてきたり、溺死（できし）したはずの主人公が「汎（はん）宇宙生物研究協会」に所属する宇宙人に生き返らせてもらったり。

ある朝突然、彼氏の右手がブロッコリーになったり、五年前に死んだ恋人が、突然幽霊になって現れたり。え？と思うようなお話なのに、違和感なくするすると胸に落ちていく。

右手がブロッコリーになって病院に行っても、待合室にいた人たちは、そのことを普通に受け止める（「そういえばうちのおじさんもなった」「きっと悩みすぎたのね」）。医師だってうろたえたりしない。「大丈夫です、すぐに治りますから」

どのお話も、なんだかふくふくと柔らかくておかしくて、ありえないんだけど、こういうことがあって欲しいような気持ちになる。最終話の「イグアナと私」なんて、まさかの落涙ですよ。

家を出て行った彼氏が置いていったイグアナから、ある夜「あの、すみません」と話しかけられた主人公の物語なんですが、このイグアナがね、もう、健気（けなげ）だわ、いじらしいわで、堪えきれずに思わずぽろり。

かさかさした心によく効く保湿クリームのような一冊。お試しあれ。

◇

Lee Yuri 1990年生まれ。韓国の作家。本書所収の「赤い実」が韓国の京郷新聞新春文芸に当選し、作家活動を始めた。