IMALU「え、誰!?」自分と性格が正反対の兄が結婚！初めて見る姿に思ったこと

ストイックで頼れる兄がついに結婚！

少し前の話になりますが、9月に兄の結婚式がありました。父や母がメディアで兄が結婚したことを話すとすぐにネットニュースになり、色んな方から「お兄ちゃん結婚したんだね！ おめでとう！」と声をかけていただき、反響の大きさにビックリしています。

兄の結婚は私たち家族や親戚にとってもビッグなニュースでした。今まで恋人を家に連れてきたことはなかったし、恋愛の話もほぼ聞いたことがなく、実家暮らしだったこともあり、このまま母と2人暮らしを続け、いずれは老老介護になるんじゃないかと妹としては少し心配していたほどでした……（笑）。

幼い頃から性格や好みが正反対だった私たち。

小学6年生にも関わらず真面目なニュース番組を見たかった兄と、子供向け番組「おはスタ」が見たかった小学1年生の私で、朝からテレビのチャンネル論争。朝ごはんも兄はご飯＋お魚＋お味噌汁という和食スタイルで、アメリカに憧れていた私は必ずコーンフレークかトースト。ゲームや漫画が好きな兄に対し、私は音楽やダンスが大好き……と同じ環境で育っているのにも関わらず面白いぐらい違った兄弟でした。それでもあまり喧嘩することもなく、祖母が一緒に住んでいたこともあってかお互い目立った反抗期もなく、自由にのびのびと育ててもらいました。

昔から兄は頭が良く、物事を感情的ではなく論理的に考え、すぐ言葉にできるところがあったので、口喧嘩の相手には絶対にしたくないタイプの人でした（笑）。冷静で分析力が高い分、相談事をすると悩んでいる問題の根本的な部分をストレートに言ってくれてありがたい反面、ときどき心がチクっとすることも……。「そうだよね！ 〇〇ちゃんは間違ってないよ！」などと共感してくれるような言葉はあまり返ってきませんが、それでも根はとても優しく、頼み事をすると必ず「いいよ」と言ってくれる頼れる男でもあるのです。

そして、やると決めたことは必ず成し遂げるストイックな人です。中学までは公立の学校に通い、高校ではいきなりハイレベルな学校に受験することを決め、塾に通い、その結果志望校に全て合格。大人になってからは友人と会社を始め、当初周りは「大丈夫なの〜？」と心配していましたが、気づけばもう10年以上続いています。

「え!? 誰!?」初めて見る兄の姿に思ったこと

「そろそろ結婚とかどうするの〜？」とうるさい親戚が出てくる年齢に差し掛かってきた頃……。「やれやれ、また出たこの質問」と心の中で呆れる私の横で、嫌な顔せず「まぁ子供はいつか欲しいけどね」と軽く話を流していた兄。今思うと、この頃からすでに彼の結婚計画は始まっていたのかもしれません……。

兄はいつも目標を決めると“達成するには何をするべきか”をしっかり考え、プランを立てて、必ず行動に移します。【子供を持つ】という目標に対しては【結婚→相手を見つける→結婚相談所に登録する→ダイエットする】という逆算をしていて、まずはダイエットを始めていました。

当時はリモートワークで体重が増えていたので、まずはジムに週に数回通い、毎日決まった時間にプロテインを飲み、更には食事制限もして、いつの間にかスッキリとした健康的な体になっていました。その後、結婚相談所に登録し、色んな人と会っていたようですが、誰も彼のこの計画のことは知らず、密かに裏でずっと動いていたのでした。

そして去年、今の奥様と出会うことができ、今年結婚。

家族からしたらあまりにも突然のニュースで、結婚が決まった途端スピーディーに物事が展開していき、頭が追いつかないほどでした。楽しみにしていた結婚式も「感動して泣いちゃうかな〜」なんて思っていたものの、ヘアメイクをしてもらい王子様のようなタキシードを着る兄があまりにも別人のようで「……え!? 誰!?」と言ってしまうほど（笑）。なんだか現実ではないような気がして夢の中にいるようでした。

式ではみんなが口を揃えて「あんなニコニコしている顔は見たことない！」と言ってるほど、初めてみる嬉しそうな顔をしていて、本当に素敵なパートナーを見つけたんだな〜と思いました。幼い頃に実の父親を亡くし、芸能界という少し特殊な職種の母に育てられ、きっと兄も色んな思いや葛藤があったと思いますが、奥さんと一緒に自分たちの家庭を作り、人生の新しいフェーズがスタートするんだと思うと、何かから解放されたようにも感じる表情でした。

とうとう奄美にも秋が到来……！

そんなビッグイベントを終え、私は島へ戻りました……。奄美では10月になると「キュ、キュイーン」と鳴く『サシバ』という鳥の声が聞こえてきます。これは去年知ったのですが、渡り鳥であるサシバは10月頃に奄美にやってくるので、この鳴き声が聞こえると島では“秋の始まり”とも言われているそうです。今年は初めて季節の変わり目にサシバの鳴き声に気づくことができ、島での知識が少しずつ増えているような気がして、なんだか嬉しくなりました。

とはいえ、島では10月になってもセミがまだ鳴いていて、夏のような日々が続き、久々にゆっくり犬たちを連れて海にも出かけました（10月でも全然海に入れます！）。海が大好きな愛犬のバルーは自慢の(?)短い足で犬掻きをしながらぐるぐると泳ぎ、海にプカプカ浮いてる私に近づいてきます。そのまま抱っこをしてあげると、温泉に浸かってるような気持ちよさそうな顔をして、しばらくするとウトウトと目を閉じていき、そのまま眠ってしまいそうになります。あまりの危機意識のなさにもビックリしますが、海の中でバルーを抱き抱えながら、波に揺られるあの時間はかけがえのない幸せを感じます。

もう1匹のアンバーはというと、波が怖いようであまり海に入ることはできませんが、たまに足の膝ぐらいまで頑張って浸かったりします。そのまま立ち止まり少し考えた後、私たちの荷物がある場所へトボトボと戻っていき、お座りしながらライフガードのように海に浸かる私たちを見守ってくれています。

なんだか仲間外れのようで可哀想なので「アンバーいい子だね〜」と声をかけてみるのですが、耳が遠いので届いているか分かりません。それでもニコニコ顔で私たちを見つめてくれています。

2匹とも14歳のおじいさんとおばあさんなので昔のように走ることは無くなり、動きもかなり遅くなりましたが、2匹がいることで静かで、たまに笑える、平和な時間が流れています。

10月末になり、島も少しだけ涼しさを感じるようになり秋らしくもなってきましたが、東京に行ったら更に寒くなっていて、とんでもない寒暖差にビックリしました……！ 今は風邪を引かないよう体調管理に気を引き締めています。島では祭りシーズンもやっと終わっていき、これからは寒くて海も入れなくなっていくでしょう……。さぁ、今年の冬は島で何しようかな〜？

