ゼレンスキー大統領の「プーチン化」が止まらない！

セルゲイ・エイゼンシュテイン監督の不朽の名作「戦艦ポチョムキン」の「オデーサの階段での大虐殺」シーン（下の写真）は有名だ（ただし、史実とは異なる）。このオデーサの市政が、ウォロディミル・ゼレンスキー大統領によって危機に瀕している。この事実を知れば、ゼレンスキー政権がいかに反動的な専制政治を実践しているかがよくわかる。

オデーサゆかりのプーシキン像

10月29日夕方、取引所広場にあるオデーサ市庁舎の近くで、公共事業担当者がプーシキン記念碑（下の写真）を板で覆っている。下のサイトの動画にアクセスすれば、その様子がわかるだろう。

今年1月20日付で公表した拙稿『ゼレンスキーが「トランプ前」に起こした「最後の危険なあがき」』で紹介したように、オデーサのゲンナジ・トゥルハノフ市長は、この像を何とかウォロディミル・ゼレンスキー大統領による過剰な排外ロシア政策から守ってきた。オデーサにゆかりのあるプーシキン像を守ろうとした市民も多数いた。

地方都市で起きている惨状

いま、オデーサで何が起きているのだろうか。ゼレンスキーは10月14日、「テレグラム」において、ウクライナ保安局（SBU）のヴァシーリー・マリューク長官からの情報に基づいて、「何人かの個人にロシア国籍があることが確認され、適切な決定がなされた」とのべた。そのうえで、「私はその法令（市民権剥奪令）に署名した」とした。国籍剥奪となったのは3人で、そのなかに、オデーサ市長（当時）のトゥルハノフ（下の写真）が含まれていた。

SBUの情報によると、ウクライナに対する侵略がはじまり、クリミアとドネツクおよびルハンスク州の一部が一時的に占領された後、2015年12月15日、トゥルハノフは占領国（ロシア）の外国パスポート（下の写真）を取得した。このパスポートは10年間発行され、現在も有効であるという。ロシアの国内パスポートについては、2017年、トゥルハノフの代理人がロシア当局に申請し、その結果、モスクワ地方の裁判所が彼の国内パスポートの有効性を取り消した。

だが、裁判所は補足説明のなかで、このような文書の取り消しや放棄は「人が合法的に取得したロシア連邦の市民権の剥奪を伴うものではない」とのべているとしている。したがって、トゥルハノフは「依然として侵略国の市民である」というのがSBUの理屈だ。

政府の失脚計画を察知した市長

これに対して、トゥルハノフは声明で、「私はロシアにロシア国籍を申請したことはない」とし、ロシアのパスポートを受け取ったことも否定した。さらに、ウクライナの市民権が剥奪された場合、市長の権限は、市議会がその事実に留意する決定を採択した時点から消滅する、と「ウクライナの地方自治に関するウクライナ法」第79条第11項に規定されているとして、その瞬間まで、「私はコミュニティによって選出された市長としての権限を行使し続ける」とのべた。

加えて、ウクライナ国籍を剥奪するという決定に対しては、最高裁判所に上訴するつもりだとし、さらに「それでも不十分であれば、欧州人権裁判所に訴えるつもりである」としている。

10月14日付の「ニューヨークタイムズ」は、「ウクライナの法律では、同国民がロシア国籍を保持することを禁じている」と指摘し、これを理由に政権側がトゥルハノフを市長の座から引きずり降ろそうとしていると報じた。

ウクライナ憲法は二重国籍を禁止しているが、ウクライナ市民が国籍を剥奪されることはないことを保証している。同時に、大統領に国籍の付与または剥奪の権限を与えている。

法律によれば、ウクライナ国籍の喪失または剥奪は、市長のような選挙で選ばれた公職を含む、公職からの解任の根拠となり得る。この場合、市長の職務は市議会議長に継承される。戒厳令下では、大統領は市レベルの軍事行政機関を設置する権限もある。これを利用すれば、市政を軍政に転じることもできる。

パスポートでっち上げの可能性大

ただし、SBUの提示したパスポートが本物であるかどうかについては疑義がある。「The Insider独占記事：オデーサ市長トゥルハノフの「有効な」ロシア・パスポートのコピーはSBUの資料による偽物である」という興味深い記事がある。ロシアのデータベースによれば、トゥルハノフは、本当は二つのロシア・パスポートをもっていたという。

一つ目は4604で始まる番号で、2003年4月15日に発行され、その後紛失したと記載されている。二つ目は4611で始まる番号で、2011年3月24日にモスクワ地域の内務省本省から「紛失したパスポートの代わり」として発行された。「インサイダー」が入手したこのパスポートの申請書には、「45歳に達したため」と記されているという。

さらに、「インサイダー」によると、「SBUが公表したパスポートのコピーは明らかな偽物である」。文書番号は2010年11月2日に発行されたことを示しており（2015年12月ではまったくない）、実際、この番号のパスポートはその日に発行されたが、まったく別の人物（タチアナというロシア人女性）に発行され、その後、このパスポートで渡航に成功した。「偽造の作者は、ラテン文字のGennadyという名前も二つのnで音訳されることを忘れていた」という決定的な指摘もある。

加えて、「国境通過のデータから判断すると、トゥルハノフは2014年に戦争（クリミア半島の占領）が始まって以来、ロシアには（少なくとも自分の名前で）行っておらず、実際のロシアのパスポートを持っている証拠もない」、と記事は報じている。

どうやら、この批判は的を射ていたようだ。10月28日、ゼレンスキーは記者会見で、つぎのように語ったという（「Ukrinform」を参照）。

「ウクライナ保安局（SBU）は、トゥルハノフがロシア連邦国籍を有していることを裏づける十分な証拠を保有している。国境警備局の登録簿からも、トゥルハノフがロシアの市民権をもっていることを裏づける追加情報がある。パスポートの数、本物か偽物か、だれがそれをつくっているかなど、正直言って、私は興味がない。

彼がロシアの市民であることは100%事実か？ 保安庁と国境警備隊は『そうである』と私に言っている。これらの事実やその他の文書に基づいて、適切な決定が下されるだろう」

どうやら、SBU以外にも国境警備局もロシア国籍をもっていると言っているから、適切な決定が下されるだろうと、訳の分からない逃げ口上をのべているように聞こえる。

次々と大統領令を発出

だが、ゼレンスキーは本気だ。トゥルハノフへの攻撃は矢継ぎ早になされた。15日になって、ゼレンスキーはオデッサ州オデッサ市軍政局を設立するとの大統領令を発出し、セルゲイ・リサクをオデッサ市軍政局長に任命する大統領令にも署名した。

これは、中央政府が国防に関係のない問題でも、権限を強化するために軍政を利用しようとしていることを示すものである。オデーサ市に軍政をひくことで、オデーサ市だけでなく、今後、キーウ市など、すべての市長に対して、だれもが監視下に置かれ、時が来れば、それぞれの市長の権限を収奪する宣言とも言えなくもない。

決定的だったのは、10月28日になって、トゥルハノフとその副市長2人らが、9月30日に同市で発生した洪水の際、悪天候により少なくとも10人が死亡したにもかかわらず、対策を講じなかったとして、職務怠慢の容疑で起訴されたことである。

これは、洪水やハリケーンのたびに犠牲者や被害者が出れば、どんな市長でも過失の罪で刑務所に送られる可能性があることを示している。つまり、トゥルハノフを地方政府や地域のエリートの見せしめにして、ゼレンスキーによる中央集権的権力を強化しようとしているのだ。

専制化するゼレンスキー

このようにみてくると、ゼレンスキー政権はいま、根拠薄弱な理由で、地方自治にまで手を突っ込み、自らの支配を広げようとしていることがわかる。しかも、軍政局長に任命されたリサクは、保安局出身であり、ゼレンスキーがSBUを使ってトゥルハノフの市民権を剥奪したように、リサクが権力を濫用してオデーサ市民を弾圧するようになる可能性を捨てきれない。

下のサイトにアクセスして、添付された動画をみれば、もうすでにオデーサにおいて力ずくで強制動員が大手を振って行われていることがわかる。おそらく、こうした強制動員による「バス化」（バスに乗せるように強制的に軍隊に連行する）がオデーサにおいて毎日繰り返されることになるだろう（「バス化」については拙稿「ウクライナで恐ろしい「バス化」＝路上強制兵役連行が頻発中！」を参照）。

大都市の市長が中央権力によって排除されるのは、今回が初めてではない。オデーサに先立つ2023年3月には、ポルタヴァ州ポルタヴァ市のオレクサンドル・ママイ市長が横領で解任され、執行猶予付きの判決を受けた。

チェルニーヒフ州チェルニーヒフ市のウラディスラフ・アトロシェンコ市長も2022年12月、公用車で家族を危険地域から避難させたという疑惑をめぐり、裁判所から市長職の剥奪を命じられた。今回のオデーサ市はウクライナ第三の都市であるだけに、キーウ市のヴィタリ・クリチコ市長やハリキウ市のイホール・テレホフ市長などへの警告と受け止められている。

ゼレンスキーの「プーチン化」

「オデーサの中央集権化。ゼレンスキーと市長の戦いはいかに危険か」という記事では、地方自治体に重大な権限と財政的自治を与えた地方自治改革が、2014年2月のクーデター後の改革の重要な成果の一つだったと評価している。

しかし、戦争はウクライナ当局を再び中央集権モデルへと向かわせ、民軍司令官を現地に配置させようとしている。戦争が長引けば長引くほど、地方自治制度へのゼレンスキー政権による侵食は進んでいるのだ。

ゼレンスキーがいま行っているのは、民主的な地方自治を破壊する行為であり、それは西側の民主主義の基準からみれば、明らかな弾圧だろう。こんな彼を支援する西側の国々の政治指導者の目は節穴だと指摘せざるをえない。

なかには、スロバキアのロベルト・フィツォ首相のように、ロシアの侵攻と戦うウクライナへの軍事支援を目的とした欧州連合（EU）のプログラムには参加しないとのべる指導者もいる（「ロイター通信」を参照）。

しかし、ゼレンスキーによる弾圧を報じない西側メディアは、こうした優れた人物を「親ロシア」と断じて批判対象にしている。もはやプーチンだけでなく、ゼレンスキーもが批判すべき対象であることに気づいてほしい。

