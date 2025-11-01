◆米大リーグ ワールドシリーズ第６戦 ブルージェイズ―ドジャース（３１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が３１日（日本時間１１月１日）、２勝３敗と連覇へ崖っぷちで迎えたワールドシリーズ（ＷＳ）第６戦となる敵地・ブルージェイズ戦の試合前会見に出席した。

この日は第２戦で４安打１失点完投勝利を挙げた山本由伸投手（２７）が先発する。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第２戦でも１失点完投勝ち。ポストシーズンではメジャー２４年ぶりとなる２試合連続完投の快挙を達成するなど絶好調のエースに命運を託す。

指揮官はこの日の継投策について聞かれると「彼（山本）が第一の選択肢だ。（試合が進むにつれて）彼がどんなボールを投げているかを見ていくことになる。この試合は絶対に勝たなければならない試合だからね。でも、今夜は起用する予定の数人の投手がいるよ」と説明。「彼はとてもよく準備するし、投球フォームも安定している。彼には（軸となる）４つの球種があって、２巡目、３巡目にかけてもうまく打者を攻めていける。空振りを取れる球だし、ゾーン内にもストライクを取れる。そういうところが、彼が数少ない偉大な投手の１人である理由なんだ」と話した。

一方で第７戦の先発が有力視されるグラスノーも「彼はブルペンにいるよ」と明かした。「今日勝たなければならないというのが最も重要なことだけど、それでも２試合勝たなければならない。そのバランスをどう取るかは試合が教えてくれるだろう」と語った。

１９９８年〜２０００年のヤンキース以来となるＷＳ連覇を狙うドジャースは試合時間６時間３９分、延長１８回の歴史的死闘をフリーマンのサヨナラ弾で制してから２連敗。今季本拠地最終戦だった２９日（同３０日）の第５戦では１―６の完敗で２勝３敗と崖っぷちに立たされた。大谷翔平投手（３１）も直近２試合では１３打席連続安打なしとなっている。