日本一小さい町・大阪忠岡町で古来のジャパンレッドを復活させた男

日の丸に代表される日本の赤・Japan Red®。緋色（ひいろ）とも呼ばれるこの色は、日本自生の植物・日本茜（あかね）の根を煮出して染めたもので、弥生時代から「日本の赤」を染め上げてきた。しかし、日本茜を使った染色は、手間がかかる上に望ましい色を出すのが難しく、鎌倉時代にはほぼ使われなくなり、幻の染料となった。

ところが近年、日本茜の染色と色彩文化が再生、現代に蘇ったという。それも、日本一小さい町、大阪・泉州の忠岡町（ただおかちょう）で――。

幻の染料・日本茜

化学染料が生まれる前、衣服などを染める際の染料は植物の花や葉、樹皮や根を煮出したり、貝や昆虫を潰した液などが使われてきた。

日本茜は日本に自生する植物で、赤い色素が溜まった根＝赤根を煮出して染料にする。佐賀県吉野ヶ里遺跡から出土した絹地からも検出され、日本茜は弥生時代から使われていた最も古い染料のひとつだ。

弥生時代後期の3世紀に編纂された『魏志倭人伝』には、日本茜で染めた絹織物を魏の皇帝に贈ったことが記され、奈良正倉院宝物裂の聖武天皇御愛用品の国家珍宝帳にある約550点のうち、150点に日本茜で染めた緋色が認められる。また、平安時代後期の関東武士・畠山重忠（はたけやま・しげただ）の赤絲威鎧（あかいとおどしよろい）／武蔵御嶽（むさしみたけ）神社所蔵は、日本茜で色濃く鮮やかに染め上げられた緋色が特徴で、国宝にも指定されている。

しかし、栽培に時間がかかり染めるにも技術が必要な日本茜は、蘇芳（すおう）や紅花に取って代わられ、次第に使われなくなった。

歴史の舞台に返り咲いたのは1870（明治3）年。商船規則で外国船舶との識別旗として日の丸が採用された際、日本茜で日の丸が染められた。その後は化学染料の時代となり、日本茜は再び幻の染料となってしまった。

日本茜を復活させる！

一般社団法人日本アカネ再生機構代表理事を務める杉本一郎さんは、大阪府泉北郡忠岡町で、日本茜の色彩文化を復活させる活動を行っている。

忠岡町は東西に5キロメートル弱、南北は一番狭いところで600メートルくらい。横に長く、面積が4平方キロメートルに満たない日本で一番小さい町だ。隣の泉大津市と共に、地場産業の毛布のシェアが96％という時代があったほど繊維業が盛んだった地域でもある。

「父は毛布の織屋を営んでいましたが、私は京都工芸繊維大学から京都の(株)川島織物へ就職して、人がやらんことばっかりやってました。自動車営業部時代にはシルクを使ったカーシートや静電気が発生しないカーシートを造ったり、中国・上海にカーシートのワンストップ工場を勝手に立ち上げたり。35年間、あらゆる仕事をさせてもらいました。

川島織物は帯や緞帳など美術工芸織物も手がけているので、正倉院宝物の復元なども行っています。その際、日本固有種の絹（小石丸）と染料の日本茜が手に入らず、現在の上皇后様が養蚕された蚕の絹糸をご提供、また上皇様からは日本茜が皇居に自生していることを教えていただき、復元することができました。それが日本茜を知ったきっかけです。

いろいろ調べてみると、歴史もあり色合いも美しいのに、誰にも知られず手にも入らなくなっている。こんなに大事なもんなのに、何で誰もやらんのやろうと思いましてね。それで57歳で退職した2009（平成21）年、当時住んでいた滋賀県守山市の河川敷で日本茜を見つけ、両親が家と土地を残してくれていた忠岡町に帰ってきて、栽培を始めたんです」

嫌われ者の雑草から役に立つ農産物へ

忠岡町に戻ってきた杉本さんは、自生していた日本茜を挿し芽にして100株ほど植えてみた。日本茜は根に赤い色素が溜まり、染料として使えるようになるまで3年かかる。植えてから3年経って赤根を掘り出してみたが、初年度収穫できたのは乾燥状態で100グラム。1回の染色で使い切ってしまった。

普通ならここであきらめるところだが、「人のやらないことをやる！」がモットーの杉本さんは、りんご箱60箱に株を植えた。3年後、収穫できた赤根は2.5キロ。その根を100グラム単位に分けて染色を始めたが、全く足りない。

とにかく染料になる日本茜をもっと栽培しないと話にならない。しかし、日本茜の細い茎には細かなトゲが無数にあり、素肌で触れば傷になる。つる草なので引っかかって草刈りもしづらい。ほとんどの人にとって日本茜は嫌われモノの雑草だった。

雑草と思われている間は誰も栽培してくれない。日本茜を地域の産業資源として認知・登録してもらうよう、大阪府に働きかけた。2017（平成29）年のことだ。

「そんなん無理無理、アカンと言われました。でも僕は、地元の人間が一生懸命地域を盛り上げようとしてやってんのにオカシイやないか。どうしたら農林水産物として登録できるのか教えろと抗議しました。そしたら一人でやっててもダメ、テレビや雑誌、地域の広報紙などで2度以上活動が取り上げられたら、と言われたので、その条件をクリアしたんです」（杉本さん）

現在、日本茜は忠岡町と岸和田市の地域産業資源(農林水産物)として登録、和泉市と岸和田市の畑で5,000平方メートルほど栽培されている。だが、目標の60,000平方メートルにはまだまだ足りないという。

「農家さんが日本茜を栽培してくれて、染工芸の手作り作家や各種会社さんがモノを創って販売し、継続的な需要につなげていく。こんな水平事業連携を創ることが目標なんです」

杉本さんはこう話す。

夕焼けの“あかね空”を32色に

還暦を過ぎて始めた茜染め。どのように染めればどんな色に染まるのか、資料もほとんどない中、試行錯誤を繰り返した。

ウールを染めていたある日、条件を何も変えていないのに、橙・赤・黄色と違う色に染まった。なぜ、違う色に染まるのか。サラリーマン時代の経験を基に、数値化による分析を徹底的に行った。

シルク、ウール、コットン、麻など素材別に赤根を煮出した液に何回浸けるのか、あるいは酸を使った場合はどうなるかなど、測色数値をグラフにし、実際に染めた糸をマトリックスで表わした。世界三大茜のインド茜、西洋茜、日本茜の染め色比較も行った。すると、インド茜は水に漬けるだけで、西洋茜は煮出せば赤く染まるが、日本茜でインド茜や西洋茜と同じくらいの色を染めようとすると、大量の赤根が要る上に黄色の色素を除いて染める技術も求められる。実験を重ねる中で、日本茜は黄色・橙・ピンク・紫・赤色など32色に染め分けられることがわかった。

「すごいでしょ。あかね色の空と言うけれど、夕焼けの空の色を日本茜だけで染めることができるんですよ」（杉本さん）

赤絲縅鎧の「緋色」も復活

前述の国宝・赤絲威鎧の復元が行われると聞き及んだ杉本さん。ところが赤絲（赤く染めた絹糸）の復元の染色を西洋茜で行うと知り、「そんなん、国宝を復元するのに当時使われていない西洋茜を使うのはおかしい」と文化庁に乗り込み、自ら日本茜を使って修復作業に携わった。実際に染めてみてわかったのは、絹糸の重量の30倍以上、常軌を逸しているとしか思えないほど大量の赤根が必要だということだった。

「当時の天皇が使われていた緋色より、武将の鎧の方がはるかに多い量の日本茜を使って染められていたんです。力や権力を誇示するためだったと思われます。赤絲威鎧の修復作業をやります！ と言ったものの、そのためにうちの日本茜の在庫を全部使ってしまった。

なんでそこまでして染めてんねん。もう（修復なんて）辞めたいわと思っていた時に、畠山重忠が背後霊に立たれて、『しっかり染めろ！』と言われました（笑）」（杉本さん）

日本茜を未来に伝えたい

日本茜を見つけ、一人で栽培するところから始まった杉本さんの活動は、2021（令和3）年に一般社団法人日本アカネ再生機構を設立。染色のワークショップやセミナー、日本茜を使った製品開発や日本茜の自生種散策ツアー、栽培地の拡大など広がりを見せている。

地場の特産品＝泉州タオルや毛布、レギンス、ハンドクリームなど様々な製品を開発する他、去年はあかね空をイメージした日本茜染め4羽ストールが大阪製ブランドに認定された。また、世界で最も有名な植物園のひとつである英国王立植物園のキューガーデンで、日本茜の色彩文化再生セミナーを実施。標本類も納めるなど、その活動は海外でも注目を集めている。もちろん、今年の大阪・関西万博でもセミナーを開催し、好評を博した。

「800年もの間、幻だった日本茜を再生して文化として未来へつなげたい。そのためには、もっと日本茜をJapan Red®として知ってもらってファンを増やし、製品を生み出していかないといけないし、栽培面積をもっと広げないと。うちは、染色の方法なども全てオープンにしています。いろんな人や企業、研究者ともつながって日本茜の製品が売れるようになれば、農家さんにも栽培してもらえて実需が生まれる。私が死んでも日本茜の色彩文化が続く体制を作りたいんです」（杉本さん）

「糸へん」の産業で栄えた大阪・泉州に、「日本茜の里」を創り、日本茜の色彩文化を再生し、未来に残す。この夢を実現させるため、定年後の人生の第2ステージを走り続けている杉本さん。母校・大阪府立和泉高等学校の標語「道を歩くな、作れ」という言葉通り、これまでも自ら歩く道は、自らが創ってきた。

73歳を迎えた今も言う。

「他人の後は追いかけへん。他人がやらない馬鹿でかいことをせんと！」

