これぞ究極の癒し…！パパの抱っこでとろける赤ちゃんに7千いいね「キャワッ」「守られてる感すごい」【ママリ】

「キャワッ」パパによる抱っこひも、ちんまり脱力する赤ちゃんに7千いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

わみ🐰100均とお得と。(@cicochami)さんの投稿です。ママが帰宅すると、お出迎えしてくれたのはパパと、抱っこひもの中で大人しく抱っこされている三女ちゃんでした。その三女ちゃんの後ろ姿が、悶えちゃうほどかわいいと話題になっています。

Ⓒcicochami

帰ったら夫に抱っこされた三女がお出迎え👶ｷｬﾜｯ

小さな体、そして脱力感のある手脚、どれもがかわいすぎます。この投稿には「ちっこい！きゃわいー！」「この抱っこひも安定感すごいね！」といったリプライがついていました。



お写真からも、パパの抱っこが安心できて大好きな様子が伝わってきます。そして、まるで「抱っこひもの広告？」と思えるようなパパの姿を見ると、思わず微笑んでしまいますね。

虚無子🤖33y0m(@kyomutteru_aaaa)さんの投稿です。子どもの行動が想像と違っていて、おもしろいと感じたことはありませんか？「え！そうきたか」「思ってたのと違うけど面白い」と思えた瞬間は、子育てをするうえで楽しいシーンのひとつではないでしょうか。



投稿主の虚無子さんも、最近そんな経験があったそう。さて、どんなことがあったのでしょうか。

©︎kyomutteru_aaaa

次女ちゃんカタカナ書けるの！？すごーい！！なんか書いてみて～！！って言ったら自慢げに書いたのがこれ。

次女が書いてくれたのは、なぜか「ニラ」。書きやすい言葉だったのか、あるいはニラに強い思い入れがあるのか、その理由は定かではありません。あえて「ニラ」を選んだところに、独特のセンスを感じずにはいられませんね。



この投稿に「買い物前のメモ」「ていねいに書けてる」というリプライが。力強い「ニラ」ですよね。このあと、ニラの他にはどんな言葉が書けるのか、はたまたこれから書けるようになるのか、今後のメモの続きが気になりますよね。



お子さんの成長を喜ぶとともに、思わぬ発想を楽しんだ虚無子さん。大変なこともある子育ての中でも、こうしてクスっと笑える瞬間を大切に、幸せを記録しておけるといいですね。

2歳の全力かくれんぼに1万8千いいね

ねたろう☺︎🍑2y(@srj_mama)さんの投稿です。「かくれんぼ」といえば、見つからないように上手に隠れるのがミソですが、娘さんが隠れたのはまさかの場所でした。何でそこ？と思わずツッコミたくなる面白い1枚ですよ。

©︎srj_mama

２歳、全力のかくれんぼを置いておきます

ねたろうさんが投稿したのは、椅子のクッションを剥がし、頭だけ隠している娘さんの写真。娘さん本人としては、しっかり隠れているつもりでしょう。しかし、どう考えても収まりきれていない姿が、なんともかわいらしいショットです。



この投稿には「かわいすぎて発作出る！」「癒される」というコメントのほか「全然わからなかった」「カバンの中？」というコメントも。あまりに堂々と見えているので、逆に気付かない人もいたようです。確かに先入観なしで見てみると「カバンかな…？」と思ってしまうかもしれませんね。



子どもの日常を切り取った写真は、いい記念になるとともに、幸せなエピソードまで思い起こさせますよね。子どもの成長はあっという間。大人にはない純粋さや、一生懸命なシーンも写真に残しておくと、いい思い出になりそうですね。

