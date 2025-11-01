マツダ・ビジョン・クロスコンパクト：新世代の魂動デザイン

『ジャパンモビリティショー（JMS）2025』が開幕しました。今回も多くの新型車が発表されましたが、その中で私が特に注目したクルマを4台ピックアップしましたのでご紹介します。

【画像】新世代魂動デザイン、FRコペン、ミゼットXなど、ジャパンモビリティショー注目の4台！ 全152枚

まず、マツダからは２台のコンセプトカーが発表され、その中でも『ビジョン・クロスコンパクト』に惹かれました。



次期マツダ2と思われるコンセプトモデル『マツダ・ビジョン・クロスコンパクト』。 山田真人

全長3825mm、全幅1795mm、全高1470mmのコンパクトなボディは『マツダ2』を連想させますが、デザインとしては『マツダ3ファストバック』のCピラーからリアフェンダーまでのスムーズな造形や、前回の2023年JMSで発表された『アイコニックSP』のシンプルさを組み合わせたような、『新世代の魂動デザイン』を感じさせます。

元々、魂動デザインはリフレクションの変化を最大の特徴としていて、その手法として大胆な立体構成で表現していました。今回のコンセプトカーもよく見ると構成としてはこれまでと同様なのですが、それをより時流に合わせて『見せびらかさない表現』になっています。

サイドシルエットはAピラーを立たせ、リアを寝かせるという往年の欧州コンパクトカーのそれです。ですのでその辺りは懐古趣味的な印象もあり、よく見るとルーフラインは割とリアまでフラットで、見た目だけでなく後席の居住性も意識していそうなシルエットをしています。

顔まわりはEVを想定しているのかグリルレスですが、これまでのグリル輪郭を彷彿とさせるディテールが付けられています。各社EV時代においてアイデンティティであったグリルをどう処理するのか試行錯誤しており、その課題に対してのマツダの回答であると感じました。

フロント、リアともに塊感の強い魅力的な造形ながら、リアコンビのグラフィックだけやけに目立つ印象もあります。これは『ビジョン・クロスクーペ』も同様で、リアコンビのグラフィックが造形にやや合っていないようにも感じました。

しかし全体的に非常に魅力的で、新型『CX-5』で感じた守りのデザインからまた攻めを感じられて嬉しくなりますね。

ダイハツ・ミゼットX：内装のCMFに感動

前回2023年のJMSもそうでしたが、ダイハツのコンセプトカーはどれも非常に魅力的なデザインをしています。今回発表された4台も、どれもユーザーフレンドリーなデザインでコンセプトとうまく合致していました。

ダイハツの市販車には様々な方向性の商品があり、デザイナーは本来こういうテイストにしたいんだなという意思を感じます。



ダイハツ・ミゼットXは、特に内装のCMFの出来に感動。 上野和秀

『ミゼットX』は事前に写真が発表されていたので驚きはしませんでしたが、そのしっかりした作り込みにこだわりを感じました。このようなシティコミュータータイプのコンセプトカーは昔からあり、ほとんどはハリボテのような作りだった印象です。

しかし、このミゼットXのような内外装の作り、特に内装のCMF（カラー・マテリアル・フィニッシュ）の出来には感動しました。心が温まるコンセプトムービーも非常に魅力的で、こんなクルマがあったら楽しく平和だと感じた1台でした。

ダイハツ・コペン（K-OPEN）：明快なFRプロポーション

さらにサプライズだった『コペン（K-OPEN）』は明快なFRのプロポーションで、本当にこのまま出してほしい1台です。前回のJMSではコンセプトの『ビジョン・コペン』を出していましたが、今回の方がより明快なデザインで魅力を感じました。良いプロポーションやしっかりした塊感に加え、コペンのオリジナリティである可愛らしさもある魅力的なスポーツカーです。

今回一連のコンセプトカーを見て、造形の良さもさることながらCMFの上手さ、コンセプトの統一感といった総合的なデザインの力を感じました。



ダイハツからサプライズデビューしたコンセプト、『コペン（K-OPEN）』。 上野和秀

様々な事情があることは承知のうえで、個人的には市販車にもこのテイストを反映させて欲しいと強く思います。

キアPV5：機能性と見た目を両立させたデザイン

この『キアPV5』は市販車ですが、まるでコンセプトカーのような明快かつ完成度の高いデザインで、個人的には今回のショーの中で一番良いと感じたクルマです。というのも、機能性と見た目を両立させた、優れたプロダクトデザインに思えたからなんですね。

まず、注目は『EVならではのデザイン』を表現しているということです。現在、多くのEVが発表されていますが、そのほとんどはエンジン車の名残を感じさせるシルエットになっています。



明快かつ完成度の高いデザインで、筆者が今回のショーで一番良いと感じた『キアPV5』。 山田真人

しかし、このPV5はノーズがまるでキャブオーバー車のように短く、その分室内空間に反映されており、次世代ミニバンとして非常に説得力のあるものです。

また、サイドシルエットではウインドウが縦に長いので、通常のカーデザインが重視する『ロアボディの厚み』とは全く逆のアプローチもポイントです。座ると腰の位置まである大きなガラス面はユーザーの声を反映したもののようですが、一般的にこのようなデザインは頭でっかちなシルエットになり難しいんですね。

しかし、PV5ではボンネットを黒く塗り分けてキャビンとの一体感を演出し、さらに高い位置に特徴的なDRLを配置することで、プロポーションのバランスを巧みに整えており、ここが『デザインの力』だと感じます。

全体のスタンスも見事で、ボディの前後コーナー部はボディプランの流れから折れてアプローチを入れており、この処理で箱のシルエットながら、どのビューから見ても踏ん張り感のあるスタンスを実現しています。