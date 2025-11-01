プロ野球・ソフトバンクは日本シリーズを制し、5年ぶり12度目の日本一を獲得しました。試合後にはシャンパンファイトで喜びを爆発させた選手たちでしたが、喜び以外のさまざまな感情ものぞかせました。

インタビューに応えた杉山一樹投手は今季を振り返り「楽しかった」と一言。シーズン中盤からはクローザーとしての起用となりましたが「いやー、自分も予想してなかったんで。想像以上に楽しめました」と語ります。マウンドでは感情を抑えハイペースに淡々と投げ込む印象の強い杉山投手ですが、この時は優しい笑顔も見せながら「ドキドキしましたよ。毎試合ドキドキっす」と心情を吐露。ポストシーズンの全登板で無失点としたことにも「運がよかった」としながら、ホッとした様子を見せました。

続けてインタビューに応じたのは、勝ちパターンの一角を担った藤井皓哉投手。「いやーしんどいっす」と毎登板の本音をもらしながら、「ゼロに抑えるのが僕らの一番できる仕事だと思うので、それができて本当によかった」と喜びをにじませました。

藤井投手のインタビュー中には、先発起用を重ねる大津亮介投手も登場。「藤井さんたちがいるおかげで、僕ら先発も思い切って投げられるんで。本当に最高の先輩です！」と先発投手としての中継ぎ陣への感謝を明かします。これには藤井投手も笑顔を見せながら「(大津投手も)後半本当に頑張りましたよね！まぁ前半もうちょっと頑張ってほしかったけど！」と、先輩らしく鼓舞しました。

その後、山川穂高選手もインタビューに登場。藤井投手の肩に手を触れながら「藤井マジごめん。藤井の時エラーしたんで、ミスった」と謝罪します。これには藤井投手も笑顔で応え、互いの力闘をねぎらいました。