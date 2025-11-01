みなさんは「白髪・グレイヘアがすてきな有名人」といわれたら誰を思い浮かべますか。株式会社リクルート（東京都千代田）の美容に関する調査研究機関『ホットペッパービューティーアカデミー』が実施した「白髪・グレイヘア」に関する意識調査によると、男性は「吉川晃司」さん、女性は「近藤サト」さんがともに7年連続で1位となりました。



【写真】近藤サトさん グレイヘアにつけたアクセに「上品で素敵」「美しい年の重ね方」

調査は、理美容室の利用頻度が3カ月に1回以上で、現在白髪があり白髪を気にしている、白髪染めをしている全国の20〜69歳男女1031人を対象として、2025年7月にインターネットで実施されました。



「白髪・グレイヘアがすてきだと思う有名人」を、男性・女性それぞれ3人まで挙げてもらったところ、男性有名人は「吉川晃司」さんが7年連続で1位を獲得しました。



次いで、2位「岩城滉一」さん、3位「佐藤浩市」さん、4位「舘ひろし」さん、5位「高田純次」さんが続いています。



一方、女性有名人でも7年連続で「近藤サト」さんが1位を獲得。以下、2位「草笛光子」さん、3位「中尾ミエ」さん、4位「小泉今日子」さん、5位「夏木マリ」さんがランクインする結果となりました。