11月1日の運勢第1位は蟹座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……蟹座

相手の気持ちにそっと寄り添える日。「これをしたら、きっと喜んでくれるはず」と心にひらめきが浮かんだら、迷わず行動に移してみてください。「おせっかいかな？」と遠慮してチャンスを逃さないように！あなたの優しい行動が、二人の絆を強くしてくれます。

★第2位……蠍座

まるで心が凪いだ海のように、穏やかで優しい気持ちで過ごせる日。人だけでなく、道端の花や、空を飛ぶ鳥にも、自然と温かい眼差しが向けられるでしょう。慌ただしい日常から少し離れて、ゆっくりとした時間を楽しんでみてください。

★第3位……魚座

今日は裏方として周囲をサポートしながら、着実に成果を積み上げる日。協力的な姿勢が自然と伝わり、周りの人からの信頼と評価がぐんと高まるでしょう。「手伝おうか？」と気軽に声をかけることで、相手も安心して頼ってくれるはずです。あなたの存在が職場の潤滑油となります。

★第4位……牡牛座

プライベートを優先して過ごすと、心が満たされる一日に。美味しい食事や、非日常の空間が、あなたの心をじんわりと満たしてくれるでしょう。気の置けない友人とお腹を抱えて笑い合う時間も、明日への大切なエネルギーになりそう。

★第5位……山羊座

大切な人との関係が確実に前に進んだと感じられる日です。安心感や信頼感が深まり、これからの関係に希望が持てるでしょう。その温かい気持ちはぜひ言葉にして伝えて。あなたの素直な表現が、相手の心をさらに開かせます。