“風呂キャンセル界隈”で話題・鈴木Mob.美尻とアート性を融合 “前代未聞”怒涛のお風呂ロケを敢行
“風呂キャンセル界隈”として注目を集めたアイドル・鈴木Mob.（すずきもぶ）が、1st写真集『鈴木Mob. 1st写真集 前代未聞』を11月5日に発売する。秘湯や大浴場、自宅など、あらゆる“風呂”を舞台に撮影を行い、“脱・風呂キャンセル界隈”を掲げた大胆な1冊となっている。
【写真】「眼福！」お風呂で美尻をみせる鈴木Mob.
鈴木Mob.は6人組アイドルグループ「煌めき☆アンフォレント」のメンバーとして活動。風呂やシャワーを面倒に感じて入らなくなるという“風呂キャンセル界隈”の代表的存在としてテレビ番組でも話題を呼び、SNS上でも独自の存在感を放ってきた。さらに日本武道館でのワンマンライブ開催や、MMG JAPANの取締役就任など、アイドルの枠にとどまらない動きを見せている。
今回の写真集は、そうしたキャラクターを逆手に取り、“風呂”をテーマに撮影。温泉や銭湯のほか、配信中に住所が判明したという“リアル自宅”での撮影も敢行した。愛猫とのカットや、アバンギャルドな衣装など、本人の個性が全開の構成となっている。これまで“お尻スポンサー”として名を馳せた美尻も惜しみなく披露し、セクシーさとアート性を両立した作品に仕上がった。
“風呂キャンセル界隈”のイメージを覆すこの写真集について、関係者は「誰も見たことのない彼女の姿を表現した」と語る。従来のアイドル写真集とは一線を画す意欲的な内容で、ファンのみならず多くの読者に新たな衝撃を与えそうだ。
発売を記念したイベントも開催が決定。11月3日に書泉グランデ7階、11月20日に書泉ブックタワーで行われ、制作時に使用した色校正紙に本人が直筆で落書きを加えたプレゼント企画も実施予定。
